ВРП покриває нечесного суддю Трембача, який відмазав п'яного водія, провівши фейкове засідання заднім числом, - адвокат Маселко

Поки парламент приймав закон, який дозволяє очистити Вищу раду правосуддя, сама ВРП продовжувала покривати нечесних суддів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу дійсно кричущий випадок. Суддя Трембач не просто відмазав пяного водія і закрив провадження за строками. З документів випливає, що він це зробив ще ДО завершення строків, а потім щоб прикритись заднім числом провів фейкове засідання та виправив дату засідання у своїй постанові. Це підтверджує і система Д3, за даними якої інформація про судове засідання з’явилась заднім числом", - пише він.

"Сьогодні (14 липня. - Ред.) з’явився суддя і на мої численні запитання фактично нічого не зміг пояснити. Просив повірити йому на слово. Жодного доказу, що фейкове засідання проведене тоді, коли стверджує суддя немає. І як реагує на цей кричущий випадок ВРП ? ОДНОГОЛОСНО вирішує, що порушення є, але суддю карати не можна і справу слід закрити. Саме так, жодного покарання. Тобто судді можуть спокійно проводити судові засідання заднім числом і ухвалювати будь-які рішення. Головне потім сказати - "та я не памятаю як вже було, але точно все законно", - продовжує Маселко.

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За його словами, головуюча Розваляєва мотивувала свою пропозицію тим, що вина Трембача не доведена "поза розумним сумнівом".

"Байдуже, що вона нічого не зробила, щоб бодай перевірити цю інформацію і була проти щоб хоча б суддю викликати для пояснень. Але сьогодні парламент нарешті ухвалив закон про перезавантаження ВРП. Сподіваюсь Етична рада дасть належну оцінку діям членів ВРП, які так відверто покривають негідників", - підсумував він.