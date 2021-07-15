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Новини
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Семенченко про намір СБУ домагатися його арешту: "Якщо ви думаєте, що я вдамся до втечі, - не дочекаєтеся"

Семенченко про намір СБУ домагатися його арешту:

Екснардеп Семен Семенченко заявив, що не має наміру тікати і переховуватися від слідства.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, коментуючи намір СБУ подати апеляцію на зміну йому запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте мене цим повідомленням налякати - то це не вийде. Якщо ви думаєте, що я вдамся до втечі, - не дочекаєтеся. Якщо що - я за відомою вам адресою. Слава Україні!" - заявив Семенченко.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

арешт (2535) СБУ (12915) Семен Семенченко (251) домашній арешт (197) запобіжний захід (495)


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Топ коментарі
+5
Та нічого йому не загрожує. Поки Коломойський при владі- ніхто Грішіна не посадить.
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15.07.2021 09:35
+5
Никто про тебя Лушпайка вообще не думает, ты сам это все помог привести к власти - выгребай. Карма.
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15.07.2021 09:46
+2
контуженый в опу страдалец.
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15.07.2021 09:36
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Та нічого йому не загрожує. Поки Коломойський при владі- ніхто Грішіна не посадить.
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15.07.2021 09:35 Відповісти
контуженый в опу страдалец.
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15.07.2021 09:36 Відповісти
В спам, мразь руснявая!
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15.07.2021 11:11 Відповісти
Пітаров, а що не так?
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15.07.2021 12:33 Відповісти
Ты бояры перепил?
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15.07.2021 15:45 Відповісти
Семенченко о намерении СБУ добиваться его ареста: "Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь" - Цензор.НЕТ 3500
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15.07.2021 09:41 Відповісти
сема ты накосячил, без малейшей попытки оправдывать тех, хто тебя сейчас мордует.
сема -ты накосячил....
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15.07.2021 09:44 Відповісти
Никто про тебя Лушпайка вообще не думает, ты сам это все помог привести к власти - выгребай. Карма.
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15.07.2021 09:46 Відповісти
Снова набежали гнолоботы руснявые... В спам, шавки!
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15.07.2021 11:12 Відповісти
Торговля на крови, бла, бла, бла. Где эти твои прихвостни Коломойского дружбаны Вомбата Егорки Соболевы, Серлещи и прочие или что уже не торгуют, война закончилась, армия на подьеме? Кто тут руснявый, тупица?
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15.07.2021 12:18 Відповісти
При Порошенку він витворяв взагалі казна що , але був на волі ,, а тепер закрили - просто так , аби прибрати , щоб не плутався під ногами . .
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15.07.2021 10:22 Відповісти
Ні , гривню обвалив ***** , тим що розпочав війну проти України , і економічну також . !! Ніякий Порошенко , якби й захотів , ні з того ні з сього , обвалити її не зміг би .

Та й -навіщо це йому . . ?
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15.07.2021 11:02 Відповісти
опять брешет. профессиональный авантюрист-мошенник почему-то решил зарабатывать бабло на политике и революциях. как он их понимает. итог - понятен. так и должно быть. к нему бы еще в камеру того михуила сакашвили и еще парочку таких персонажей. что их ТВ-каналов не вылезали. за деньги немалые.
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15.07.2021 11:35 Відповісти
фсбу - повії під лукашистською гебнею.
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15.07.2021 12:57 Відповісти
 
 