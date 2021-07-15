Семенченко про намір СБУ домагатися його арешту: "Якщо ви думаєте, що я вдамся до втечі, - не дочекаєтеся"
Екснардеп Семен Семенченко заявив, що не має наміру тікати і переховуватися від слідства.
Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, коментуючи намір СБУ подати апеляцію на зміну йому запобіжного заходу, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ви думаєте мене цим повідомленням налякати - то це не вийде. Якщо ви думаєте, що я вдамся до втечі, - не дочекаєтеся. Якщо що - я за відомою вам адресою. Слава Україні!" - заявив Семенченко.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
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сема -ты накосячил....
Та й -навіщо це йому . . ?