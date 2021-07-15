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"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували постанову про офіційне включення справи "вагнерівців" до порядку денного ТСК

Нардепи фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується внести розслідування обставин можливого зриву спецоперації щодо затримання "вагнерівців" до предмету відання парламентської ТСК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Також фракції пропонують кандидатуру народного депутата від "Голосу" Романа Костенка на посаду заступника Голови Тимчасової слідчої комісії. Від "Європейської Солідарності" до складу комісії пропонується народний депутат Володимир Ар’єв, від "Батьківщини" – Сергій Євтушок.

У пояснювальній записці автори Постанови зазначають, що її ухвалення забезпечить проведення повної та неупередженої перевірки оприлюднених у засобах масової інформації фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії Вагнера. Наслідками ухвалення Постанови буде виявлення та попередження загроз національним інтересам та безпеці України.

Раніше "Європейська Солідарність" вимагала викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської ТСК із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТСК у справі "вагнерівців", як і її глава, повністю управляються Офісом Президента, - Ар'єв

П’ятий Президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко також закликав парламент офіційно включити "вагнергейт" в порядок денний ТСК.

"Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – "Слуга народу" і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора "вагнерівцями" займатися не буде, бо їм це не потрібно", – заявив п’ятий Президент.

"Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу "вагнерівців". Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі "вагнерівців", – додав Порошенко.

Порошенко заявив, що теж готовий прийти на засідання ТСК. У "Європейській Солідарності" чекають рішення парламенту і засідання комісії.

Також читайте: На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

ВР (15022) ТСК (375) Порошенко Петро (15190) ПВК Вагнер (1541) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+8
Хай це стане початком кінця ЗЕ-невігласів.
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15.07.2021 09:48
+8
Так, а кто виноват в том что экономика валится в пропасть второй год подряд? Неужели порошенко? А может идиот в кресле преза, который сливает спецоперации врагам?!
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15.07.2021 09:59
+7
Лапоть, шо кондитер снова начал срать в тапки зебилам?
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15.07.2021 09:58
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Экономика валится в пропасть,а у них сраные вагнеровцы в повестке.
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15.07.2021 09:47 Відповісти
Лапоть, шо кондитер снова начал срать в тапки зебилам?
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15.07.2021 09:58 Відповісти
Кондитер?Нет хитрунишка - министр экономического развития правительства януковича-азарова.
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15.07.2021 10:02 Відповісти
Таки некоторым зебилам срет прямо на голову. 😀 Запасайся шампунем
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15.07.2021 10:09 Відповісти
І що з того .?? .
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15.07.2021 10:53 Відповісти
Ну і ..? Міністр, який 8 місяців працював наблаго країни, а не клоун, на корпоративах у овоча- азірова.
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15.07.2021 11:10 Відповісти
Так, а кто виноват в том что экономика валится в пропасть второй год подряд? Неужели порошенко? А может идиот в кресле преза, который сливает спецоперации врагам?!
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15.07.2021 09:59 Відповісти
А до этого у нас пять лет был взлет экономики?
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15.07.2021 11:22 Відповісти
Ну так требаж щось їм робить в раді ... Іх н ж голоса і на нена там ні кому.. Я їх розумію... алеб так не робив би
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15.07.2021 11:42 Відповісти
Хай це стане початком кінця ЗЕ-невігласів.
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15.07.2021 09:48 Відповісти
Жюлька зла на Зєйлуху за зрив омріяного земельного референдуму?
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15.07.2021 09:59 Відповісти
Не расскачивайте рояль, а то крышка может грохнутся и пиантисту не поздоровится.
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15.07.2021 09:52 Відповісти
Не сметь подкладывать свинью наимудрейшому и его братве! Не сметь позорить вселенскую мудрость ОП и руководящую роль самого-самого! Надо Бубочке объявить этот год 37-м для искоренения инакомыслия.
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15.07.2021 09:54 Відповісти
У Зебилов во всем виноват Порошенко.Не они сами,выбравшие президентом своей страны бесноватого клоуна-наркомана ,а Порошенко.Интересно ,очумелой отаре 73% когда нибудь дойдет,что и обвал экономики в том числе,последствия их же выбора.
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15.07.2021 10:05 Відповісти
то есть если 73% з такой курс , а какой-то мокшанин хочет по другому. Чемодан, самовар и на мокшанские болота раз-два
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15.07.2021 10:16 Відповісти
А я смотрю в парлементе протягивают востановить урода Тупицкого у власти , а потом вагнер гейт через этот же суд протянуть, потом прийти к власти и дальше ***** народ своей любовью к Украине, тока проблема в том, что они извращенцы.
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15.07.2021 10:17 Відповісти
А ТИ ОСЕЛ ШОКОЛАДНИЙ, ДУМАЄШ ЩО ЛЮДИ ОБИРАЛИ ПОРОШЕНКА БАРИГОЮ А НЕ ПРЕЗИДЕНТОМ, ВІН ВЛАДУ ПРОСРАВ И ПРИВІВ СВОЇМИ ДІЯМИ ЗЕЛЕНИХ, КОГО ПРИВЕДУТЬ ЗЕЛЕНІ ПОБАЧИМ, ЩО СИВОЧЬОЛИ, ЩО ЗЕЛЕНІ ВЖЕ ДЛЯ УКРАЇНИ ВСЬО.
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15.07.2021 10:21 Відповісти
" И ПРИВІВ СВОЇМИ ДІЯМИ ЗЕЛЕНИХ" - падажжи, т.е. мудрый нарид уже не мудрый? А вполне себе тупой?
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15.07.2021 10:25 Відповісти
Народ мудрый ,а его избранники пока все до одно -долбни ,дятлы

,и презы.Почему? Все крайне просто . Мы ненавидим,презираем и сомневаемся сами в себе. Вся наша история ,это падение и только падение. Мы не умеем -ВЕРИТЬ. Неверие в свои силы,это наш 1000 летний стигмат. Спасибо ,мать ее- православной небылице о смирении. А не о правде о любви. Фактически ,православная церковь ,заставила нас смирение и уныние принять как,целое. А между ними ,диалектическая ПРОПАСТЬ. Украинцы .это народ ,который не смог понять разницы. Поэтому ,нас кто только не нагибал.
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15.07.2021 12:25 Відповісти
Народ мудрый - угу. Скажи, а "мудрый нарид" стоматолога себе выбирает тоже по телевизию?

А на операцию ложится к доктору Хаусу? Отсутствие критического мышления, и вера в хорошего сцаря - это признак мудрости?
Спасибо, побуду глупым меньшинством
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15.07.2021 12:32 Відповісти
Мой пост ,для умных и серьезных людей. Но для тебя,типичного представителя украинского народа ,повторю. Народ-МУДРЫЙ! Иногда не умный ,но интуитивно -достаточно правильный!... если бы украинцы соответствовали формулировкам нынешних почитателей партбонз,то мы бы не выжили.
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15.07.2021 13:16 Відповісти
Таки останусь в меньшинстве. Народ - не мудрый, народ - стадо.
Гитлер и вот это всё - где был "мудрый народ"?
Еврейские погромы - где был "мудрый народ"?
Гражданские войны - где был "мудрый народ"?
Вы таки хотите сказать, что "мудрый народ" в этом всём пи*деце не учасвовал? Ничего не видел и не слышал?
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15.07.2021 13:32 Відповісти
"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об официальном включении дела "вагнеровцев" в повестку дня ВСК - Цензор.НЕТ 7963.
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15.07.2021 10:34 Відповісти
От хто про що мріє ..))) Цікаво от що було б коли наступні вибори виграє Петрусь, всі хто голосував за зелю вийдуть і скажуть Я голосував за зелю...Цікаво ти будеш діяти відповідно свойому посту чи ні????
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15.07.2021 11:36 Відповісти
.?? Ніх не зрозумів . --коли наступні вибори виграє Петрусь, всі хто голосував за зелю вийдуть і скажуть Я голосував за зелю..))... ну нехай вийдуть і скажуть , і ЩО . ??
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15.07.2021 11:51 Відповісти
Косим??? )) Ну добре .. Спитаю простіще ...Що ти будеш робити з тими хто голосував за Зелю коли на наступних виборах виберуть Порошенка??
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15.07.2021 11:59 Відповісти
Пиши внятніше ,, косим .))

Якщо це станеться , голосувавших за Зє - днем з вогнем не знайдеш .. По друге , ця картинка , всього лиш ілюстрація мого відношення до зебілів , і всього що з ними зв'язане . А не план реальних дій . ферштейн . ?
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15.07.2021 12:12 Відповісти
А так ти пусстозвон...і на твої слова взагалі не реба звертати увагу. Я правильно зрозумів???
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15.07.2021 12:14 Відповісти
.. Та як хочеш . Мені якось байдуже , звертатимеш ти увагу чи ні !! ЗОВСІМ .! .
Шо ще тобі не зрозуміло , хлопець ?
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15.07.2021 12:21 Відповісти
Ні тепер все зрозуміло . Люди на цю людине не звертайте увагу...Він просто пустозвон .. Він сам з цип погодився.
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15.07.2021 12:25 Відповісти
... Ач як тебе зачепила картинка .. Що тепер від мене відчепитись не можеш !
Не бійся зебіл , я тебе трамваєм переїзджати не буду ,, хоча -дуже кортить . .
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15.07.2021 12:34 Відповісти
Та я і не збирався до тебе чиплятись ..просто цікаво ти пустозвон чи відповідаш своїм словам. І не хвилюйся я білше тебе не чипатиму..не цікаві мені пустозвон Ну звісно як що ти мене не чипатимеш. А стосовно трамваю так яж все зрозумів що ти пустозвон і тпер не боюсь..
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15.07.2021 12:38 Відповісти
.. Так якраз ти й є пустодзвон , тому що без всяких підстав , став звинувачувати мене в пустозвонстві .

Гуляй ,, карочє . .
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15.07.2021 12:45 Відповісти
Добре . )) Я тебе не звинувачував я просто зробив висновок ..що ти пустозвон Ядумав що ти виложив своє відношення і будеш цому слідувати ... Мужик сказав мужик зробив а ти не мужик виходить а пустозвон сказав і не зробив
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15.07.2021 13:09 Відповісти
.А що я не зробив з того що обіціяв ?? Де я взагалі щось тут обіцяв ?? КОМУ ??

Слухай , ти хворий чи що ?? Чи обкурений ? Що з тобою , альо ??
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15.07.2021 13:21 Відповісти
Та ти сам чи дурненький де я написав що ти обіцяв ..Ні ти лише казав-постив .. Зі мною все гаразд.. Це в тебе щось с зором чи букв небачиш
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15.07.2021 13:31 Відповісти
Якщо я нічого не обіцяв , то ЧОМУ я маю слідувати ..?? Слідують зазвичай - обіцянкам , я ж нічого не обіцяв , ти це сам зрозумів , то в чому ти мене звинувачуєш , хворобливий ?? ..
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15.07.2021 14:09 Відповісти
Влюблен в офшоры и слепой траст? Или очень нравились липецкие конфетки, снова хочется?
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15.07.2021 10:59 Відповісти
Ні...))) не дойде... ні докого і в тому числі і до тебе...
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15.07.2021 11:40 Відповісти
Так ТСК уже создана, в т.ч. и по вагнеровцам. Давайте в комиссию своих людей! В чем проблема, уважаемые ОПЗЖГоБЕСы?
Кстати, уверен, что другой комисси уже не будет!
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15.07.2021 10:57 Відповісти
вічно ці безграмотні 73/43%зебіли встрянуть з власною дебільністю...
https://censor.net/ru/user/87509, ти б хоча би інфу прочитало б...
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15.07.2021 10:59 Відповісти
Я пропоную створити план дій коли пан Порошенко стане в друге президентом. 1 Як виявити хто голосував за Зеленського. 2 Що робити з ними коли виявим.3 Внести в конституцію понняття Зебіл.. щоб надавати цей стату тим хто голосував за Зеленського. іт.д.
Долучайтесь до обговорення
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15.07.2021 11:47 Відповісти
Нужно внести в Конституцию понятие-долбень. Это тот кто хочет проголосовать за кандидата желающего пойти на 2 строк. И конченный долбень , голосующего за кандидата уже бывшего когда либо во власти.
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15.07.2021 12:30 Відповісти
Ну 50/50
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15.07.2021 12:35 Відповісти
Ребята партийцы ,если честно ,простому народу насрать на эти ваши политсклоки.А по вагнеровцам-ТОЖЕ!. А еще набздеть и нассать. Это ваши межпартийные проблемы. Обычный человек хочет иметь будущее и состояться в настоящем. Вы не за те рычаги .дергаете. Нам, простым людям нужна экономическая уверенность и политическая состоятельность. Идите вы все со своими вагнеровцами! Сами знаете куда.Поднимайте законодательно -ЭКОНОМИКУ,пропишите справедливые железобетонные законы для всех социальных слоев ,будьте мах. разборчивы и требовательны к качествам претендентов на любые ! посты гос. значимости ,начиная с самых бюджетных!
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15.07.2021 12:08 Відповісти
Людина!!!
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15.07.2021 12:22 Відповісти
 
 