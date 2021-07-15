"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували постанову про офіційне включення справи "вагнерівців" до порядку денного ТСК
Нардепи фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується внести розслідування обставин можливого зриву спецоперації щодо затримання "вагнерівців" до предмету відання парламентської ТСК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Також фракції пропонують кандидатуру народного депутата від "Голосу" Романа Костенка на посаду заступника Голови Тимчасової слідчої комісії. Від "Європейської Солідарності" до складу комісії пропонується народний депутат Володимир Ар’єв, від "Батьківщини" – Сергій Євтушок.
У пояснювальній записці автори Постанови зазначають, що її ухвалення забезпечить проведення повної та неупередженої перевірки оприлюднених у засобах масової інформації фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії Вагнера. Наслідками ухвалення Постанови буде виявлення та попередження загроз національним інтересам та безпеці України.
Раніше "Європейська Солідарність" вимагала викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської ТСК із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців".
П’ятий Президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко також закликав парламент офіційно включити "вагнергейт" в порядок денний ТСК.
"Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – "Слуга народу" і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора "вагнерівцями" займатися не буде, бо їм це не потрібно", – заявив п’ятий Президент.
"Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу "вагнерівців". Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі "вагнерівців", – додав Порошенко.
Порошенко заявив, що теж готовий прийти на засідання ТСК. У "Європейській Солідарності" чекають рішення парламенту і засідання комісії.
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,и презы.Почему? Все крайне просто . Мы ненавидим,презираем и сомневаемся сами в себе. Вся наша история ,это падение и только падение. Мы не умеем -ВЕРИТЬ. Неверие в свои силы,это наш 1000 летний стигмат. Спасибо ,мать ее- православной небылице о смирении. А не о правде о любви. Фактически ,православная церковь ,заставила нас смирение и уныние принять как,целое. А между ними ,диалектическая ПРОПАСТЬ. Украинцы .это народ ,который не смог понять разницы. Поэтому ,нас кто только не нагибал.
А на операцию ложится к доктору Хаусу? Отсутствие критического мышления, и вера в хорошего сцаря - это признак мудрости?
Спасибо, побуду глупым меньшинством
Гитлер и вот это всё - где был "мудрый народ"?
Еврейские погромы - где был "мудрый народ"?
Гражданские войны - где был "мудрый народ"?
Вы таки хотите сказать, что "мудрый народ" в этом всём пи*деце не учасвовал? Ничего не видел и не слышал?
Якщо це станеться , голосувавших за Зє - днем з вогнем не знайдеш .. По друге , ця картинка , всього лиш ілюстрація мого відношення до зебілів , і всього що з ними зв'язане . А не план реальних дій . ферштейн . ?
Шо ще тобі не зрозуміло , хлопець ?
Не бійся зебіл , я тебе трамваєм переїзджати не буду ,, хоча -дуже кортить . .
Гуляй ,, карочє . .
Слухай , ти хворий чи що ?? Чи обкурений ? Що з тобою , альо ??
Кстати, уверен, что другой комисси уже не будет!
https://censor.net/ru/user/87509, ти б хоча би інфу прочитало б...
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