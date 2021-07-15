Ляшко про повторну вакцинацію від COVID-19: Можливий або повторний курс з двох, або третя бустерна доза

У Міністерстві охорони здоров'я припускають повторну вакцинацію тих, хто пройшов перший курс щеплень. Однак поки немає чіткого розуміння, що буде далі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я готуються до ймовірності такого розвитку подій.

"У пріоритеті, щоб хоча б один курс отримали більшість українців. Але ми усвідомлюємо, що якщо будуть реальні дані і рекомендації проводити другий комплекс щеплень, то ті українці, які проактивно налаштовані щодо вакцинації, 100% прийдуть і зроблять щеплення", - розповів міністр.

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Ляшко зазначив, що якщо будуть дослідження про те, що дійсно потрібно робити третю бустерну дозу, в Україні теж її будуть робити.

"Адже зараз можливі кілька варіантів: повторний курс з двох щеплень або третя бустерна доза. Будемо спостерігати. Тому не робимо попередніх заяв, оскільки немає ще чіткого розуміння, що буде далі", - додав він.