Завтра стартує реєстрація на іспит щодо володіння державною мовою, перший іспит відбудеться 19 липня, - глава Нацкомісії Демська

Реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою починається з 16 липня, а перший іспит відбудеться 19 липня, повідомила глава Національної комісії України зі стандартів державної мови Орися Демська.

"Реєстрація стартує 16 липня о 00:01, а сам іспит розпочнеться 19 липня о 9:30. Далі протягом перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три екзаменаційних сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30. Це пов'язано з тим, що багато людей ідуть на конкурси на різні посади", - сказала Демська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, перші тижні будуть показовими з точки зору кількості заявок, кандидатів, екзаменаторів та локацій.

"Ми зробимо аналіз процесу екзаменування, роботи системи та екзаменаторів. Якщо кількість претендентів буде значною, то ми збережемо частотність проведення сесій на щоденній основі на більш тривалий період. Якщо ми побачимо, що кількість претендентів буде меншою, ніж ми наразі очікуємо, то регулюватимемо кількість днів у тиждень, коли відбуватимуться сесії залежно від запиту", - додала вона.

Демська нагадала, що закон регламентує, що для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою в апарату Комісії та самої Комісії є 15 календарних днів. "Це означає, що довше точно не можна, але швидше можна. Тому я думаю, що перші сертифікати ми видамо якомога швидше", - спрогнозувала голова Нацкомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 липня стартують іспити з української мови для отримання громадянства: Нацкомісія опублікувала поради з підготовки

Демська також повідомила про плани відомства, щоб майданчики для проходження іспитів були щонайменше в кожному обласному центрі. "Далі дивитимемося, яким буде запит. Якщо в регіоні буде необхідність збільшити кількість екзаменаційних майданчиків, то облаштовуватимемо їх у районних центрах. Головне, щоб локації були ефективні, й кількість витрачених зусиль і кількість проведених сесій іспитів були паритетними", - сказала вона.

За її словами, на сьогодні екзаменаційні майданчики облаштовано в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві та Рубіжному Луганської області.

Голова Нацкомісії також уточнила, що зареєструватися і скласти такий іспит можуть усі охочі, а не тільки коло осіб, яке зобов'язане це робити відповідно до закону.

Водночас Демська заявила, що система екзаменування на рівень володіння державною мовою розрахована максимум на 900 осіб за день.

Згідно з інформацією Нацкомісії зі стандартів державної мови, іспит із визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти нею і застосовувати її під час виконання службових обов'язків, передбачатиме чотири частини: "Культура мови" (24 тестових завдання), "Читання" (20 тестових завдань), "Лист" (одне завдання відкритого типу), "Мова" (два завдання відкритого типу). Всі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме 25% від загальної кількості балів. Орієнтовний час проходження іспиту - 120 хвилин.

За результатами успішного проходження іспиту видається державний сертифікат про рівень володіння мовою першого або другого ступеня, який діє безстроково. Для отримання державного сертифікату вперше або у разі підвищення певного рівня володіння державною мовою особа може повторно складати іспит необмежену кількість разів, але не частіше ніж один раз на чотири місяці.

Для громадян України іспит на визначення рівня володіння мовою є безоплатним, а для осіб, які мають намір набути громадянство України, розмір оплати за складання іспиту становить 492 гривні.

Зареєструватися для складання іспиту на рівень володіння державною мовою можна буде на порталі: https://exam.mova.gov.ua/.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Нацкомісією зі стандартів державної мови, який необхідний для набуття громадянства України, а також для претендентів на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування.