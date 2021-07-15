Корнієнко не відкидає, що Авакова буде висунуто кандидатом від "СН" у мери Харкова: Не бачу кращого варіанта

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не відкидає, що Арсен Аваков може стати кандидатом від їхньої політсили на виборах мера Харкова.

Про це він заявив журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якби мене питали, я б точно був за (висунення Авакова кандидатом в мери Харкова. - Ред.)", - зазначив нардеп.

Корнієнко підкреслив, що в цьому питанні є кілька нюансів.

"На таких виборах кандидатів висувають центральний та обласний осередок партії. Тому вам з таким питанням потрібно звернутися до глави нашого обласного осередку в Харківській області Павла Сушка, він може більш компетентно це прокоментувати. А я лише підпис ставлю на тому документі, який надасть Сушко. Я можу лише поставити підпис, або не поставити. А якщо говорити серйозно, я не бачу кращого варіанта для Харкова, ніж Арсен Борисович. Це була б остаточна крапка в питанні того Харків - російське місто чи якесь малоросійське. Це була б остаточна крапка, що Харків - українське місто. Там патріотична влада і там керує людина, яка за 10 років точно не дала підстав сумніватися в своїй патріотичності. І, звичайно, господарські якості в Арсена Борисовича теж є", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи поставить він підпис під документом обласного осередку про висунення Авакова кандидатом в мери Харкова, він зазначив, що, звичайно, підтримає, якщо така пропозиція надійде.

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