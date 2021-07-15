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Корнієнко не відкидає, що Авакова буде висунуто кандидатом від "СН" у мери Харкова: Не бачу кращого варіанта

Корнієнко не відкидає, що Авакова буде висунуто кандидатом від

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не відкидає, що Арсен Аваков може стати кандидатом від їхньої політсили на виборах мера Харкова.

Про це він заявив журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якби мене питали, я б точно був за (висунення Авакова кандидатом в мери Харкова. - Ред.)", - зазначив нардеп.

Корнієнко підкреслив, що в цьому питанні є кілька нюансів.

"На таких виборах кандидатів висувають центральний та обласний осередок партії. Тому вам з таким питанням потрібно звернутися до глави нашого обласного осередку в Харківській області Павла Сушка, він може більш компетентно це прокоментувати. А я лише підпис ставлю на тому документі, який надасть Сушко. Я можу лише поставити підпис, або не поставити. А якщо говорити серйозно, я не бачу кращого варіанта для Харкова, ніж Арсен Борисович. Це була б остаточна крапка в питанні того Харків - російське місто чи якесь малоросійське. Це була б остаточна крапка, що Харків - українське місто. Там патріотична влада і там керує людина, яка за 10 років точно не дала підстав сумніватися в своїй патріотичності. І, звичайно, господарські якості в Арсена Борисовича теж є", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи поставить він підпис під документом обласного осередку про висунення Авакова кандидатом в мери Харкова, він зазначив, що, звичайно, підтримає, якщо така пропозиція надійде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проголосує за відставку Авакова, - Корнієнко

Автор: 

Аваков Арсен (2190) вибори (6717) Харків (5664) Слуга народу (2816) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+7
Учитывая , что в Харькове очень большой процент ваты , вариант с Аваковым интересен
Просто на Харьков направлен удар хутина - и это нельзя недооценивать
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15.07.2021 10:18
+6
Ну вот все и прояснилось)))) А то "недовольство зеленского", "наезды на слуг уродов", "дело шеремета"... Осенние перевыборы гавна все окончательно подтвердят
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15.07.2021 10:31
+3
Ну тут надо признать это лучше Добкина, та редкость когда кандидат от Сосен лучший вариант.
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15.07.2021 10:21
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а кто тебя спрашивает?
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15.07.2021 10:13 Відповісти
воры и мудаки кучкуются в стаю.
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15.07.2021 10:15 Відповісти
я за такий eкспeримeнт!!!
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15.07.2021 10:15 Відповісти
Харькову последнее время, примерно с 2004 года вообще не везет с мэрами, на этих выборах вообще будет жопа, выбирать нет с кого, но сабакова.... ну его нах.... особенно повеселила фраза про то что он хороший хозяйственник) в городе его не выберут т.к. он не популярный, а те кто его знают будут явно против, одно время думал про Ярославского на посту мэра, в то время когда он еще был зол на гепу, но последние пару лет я в нем разочаровался, он очень быстро наладил "отношения" с гепой...
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15.07.2021 10:50 Відповісти
та вiн просто чужий там
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15.07.2021 11:30 Відповісти
Нє, пане Олександре, а мер Харкову все-таки потрібен же ... Ярославський, звичайно, особа сурйозна - один "Металіст" за його підтримки чого тіки вартував !!! Тіко шось задуже вже йому Китайці ндравляцці ... а нам всьо-же Шведи у всєх атнашєніях бліже !!!!!
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15.07.2021 11:41 Відповісти
мэр нужен, я говорю о том что в Харькове нет реального кандидата, за которого жители бы голосовали душой, а не от безисходности. а авакова здесь прекрасно помнят, как в конце 90-х они с гепой лучшие кореша, совместные бизнесы, крышевание наливаек, аптек с наркотой, сейчас сигареты без акциза и многое другое, пусть едет к себе в Италию.
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15.07.2021 11:52 Відповісти
Я бы не был так уверен. Стоит вспомнить выборы 2010 года, где Аваков проиграл Кернесу 0,61%. И это при власти регионалов. То есть скорее всего выиграл.
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15.07.2021 11:41 Відповісти
А ЗІ МНОЮ, В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х, УГНІВЕНКО В АРМІЇ СЛУЖИВ (Могильовская обл., п/о Дубно); ДЕСЬ З-ПІД СЛАВ"ЯНСЬКА РОДОМ ...
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15.07.2021 11:51 Відповісти
Отец служил в то время, но он с Сумской области и служил в других местах.
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15.07.2021 11:55 Відповісти
в 2010 у него была громадная поддержка только за счет того что харьковчане не хотели гепу, это как в 2019 зе и порох, а следующие выборы зе идет на... так сейчас и с аваковым, теперь он уже не интересен.
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15.07.2021 11:54 Відповісти
плюс к тому он еще перед этим был губером и имел узнаваемость в регионе и популярность.
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15.07.2021 11:55 Відповісти
вот это поворот.
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15.07.2021 10:16 Відповісти
Учитывая , что в Харькове очень большой процент ваты , вариант с Аваковым интересен
Просто на Харьков направлен удар хутина - и это нельзя недооценивать
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15.07.2021 10:18 Відповісти
Харьков не выберет его.
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15.07.2021 10:51 Відповісти
Так вати й у Києві фатає ... я б радив Авакову Києва не лишати, тут він гаразда нужнєй !!!!!
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15.07.2021 11:44 Відповісти
Ну тут надо признать это лучше Добкина, та редкость когда кандидат от Сосен лучший вариант.
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15.07.2021 10:21 Відповісти
гепа за 10 лет власти взял под свой контроль полное управление, вот теперь и проблема с кандидатами, т.к. ватным жителям показывали только гепу и все заслуги записывались на него одного.
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15.07.2021 10:53 Відповісти
Ну от ...
А то вже почали ліпити з АрсенБоисича ледь не опозиціонера.
Договорняк.
Звільняє місце для 1000% зеленського мініста МВД, а сам отримує нові плюшки.

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky?__cft__[0]=AZWou00CkkMsjRbmBf6Tf-9VofT8hwYeOsnJy8bv3u7TTdcoHMbBfd01AodNY0dNUlKegQgcoYnhjWhmur2WOsKRctXDK9Fn8xYU7kLy_SeMxAh1cgRff1um5--V0lORM5k&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Vysotsky

"Мені ще розповіли, кого Банкова бачить справжнім міністром внутрішніх справ, а не перехідним, в якості якого виступить Монастирський.
Це навіть не Татаров, все набагато гірше... не буду поки писати прізвище, щоб не наврочити... "
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15.07.2021 10:22 Відповісти
Кива?))
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15.07.2021 10:52 Відповісти
Навряд. Цей ідіот занадто буйний.
Буде щось більш слизьке, ригівське.
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15.07.2021 11:07 Відповісти
И кто за этого русскоязычного националиста в Харькове проголосует?
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15.07.2021 10:23 Відповісти
НЄ СЦИ, ТОПОГАН, УСЬО БУДЯ ХАРАШО !!!
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15.07.2021 11:53 Відповісти
Ну тут надо признать это лучше Добкина, та редкость когда кандидат от Сосен лучший вариант.
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15.07.2021 10:25 Відповісти
Допу никто не выберет.
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15.07.2021 10:54 Відповісти
Ну да ну да, как и его дружбана Гепу в свое время. И кто же там составит ему сейчас конкуренцию?
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15.07.2021 10:56 Відповісти
мой прогноз Терехов, бюджетники, комунальщики и прочие это всегда были избиратели гепы, а этот идет той же дорогой, а если учесть договорняк с Фельдманом и Ярославским, то ему победа обеспечена в первом туре. в Харькове нет популярного сильного кандидата.
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15.07.2021 10:56 Відповісти
Верещук -2
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15.07.2021 10:27 Відповісти
Для Авакова это что то вроде незакрытого гештальта.
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15.07.2021 10:28 Відповісти
и лучше бы он не закрылся)
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15.07.2021 10:57 Відповісти
Якщо не вистачить розуму і погодиться - програє! А програє- кар'єрі кінець!
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15.07.2021 10:28 Відповісти
вот щас Фукс и Терехов с Допкиным резко приуныли..
Аваков точно выиграет харьковские выборы..
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15.07.2021 10:30 Відповісти
мне кажется Фуксу вообще ничего и так не светило)
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15.07.2021 10:58 Відповісти
Фукс оч старался.. вспомним про якобы электронное птсьмо Гепы в пользу терехова..
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15.07.2021 11:04 Відповісти
фукс как и окружение гепы понимали что колясочнику мандец, им нужно было выиграть время для переоформления всех активов, фукс никогда не претендовал на место городского головы, ему это не нужно было, терехов в данной ситуации выиграл для всех время (год) и был как транзит власти, т.е. год назад у него появилось желание стать мэром, фукс переоформить "свое", окружение гепы все переоформить на себя как на физ и юр лиц. таким образом окружению гепы насрать на терехова, его использовали, теперь разгарается новый скандал с электронной подписью, вот там действительно скоро могут быть уголовные дела.
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15.07.2021 11:11 Відповісти
Ну вот все и прояснилось)))) А то "недовольство зеленского", "наезды на слуг уродов", "дело шеремета"... Осенние перевыборы гавна все окончательно подтвердят
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15.07.2021 10:31 Відповісти
Нормальные люди с такой зеленой субстанцией работать не хотят, это понятно. Только за что так с Харьковом? За хит футбольных фанатов про бункерфюрера?
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15.07.2021 10:48 Відповісти
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15.07.2021 11:13 Відповісти
Харьковчане Авакова не выберут.
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15.07.2021 10:45 Відповісти
Если будет идти от зелёной мрази, точно не выберут. Второй раз проманипулировать харьковчанами, как это удалось в 2019 году, не выйдет, слишком многие уже поняли, как их "развели как котят" с этими слугами и самим величайшим лидером всей вселенной.
Если хватит ума идти самостоятельно, а не от слуг, шанс у Авакова есть.
Во всяком случае он харизматичен, в отличие от совершенно блеклого Терехова, который сейчас там сидит на месте покойного Кернеса.
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15.07.2021 13:21 Відповісти
От кого ему нужно идти, чтобы его харьковчане выбрали?
Дело ж не "от кого", а "кто".
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15.07.2021 13:43 Відповісти
По-моему, Авакову лучше в Харькове идти самовыдвиженцем.
Просто, если он свяжется с зелёной мразью, харьковчане отреагируют негативно.
Но я ему, естественно, не советчица.
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15.07.2021 15:51 Відповісти
нет шанса, много ваты... будет махач между Тереховым (Гоша) и допой
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15.07.2021 10:48 Відповісти
не будет махача, допу никто в городе серьезно не воспринимал, впрочем как и терехова, они всегда были в тени у крысы колясочной.
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15.07.2021 11:00 Відповісти
Как же не воспринимал?!
Допа был мером Харькова перед Гепой.
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15.07.2021 11:09 Відповісти
все это туфта, вы явно не из Харькова) гепа и сделал допу, а без гепы допа был ноль)
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15.07.2021 11:14 Відповісти
ОПЗЖ не будет поддерживать Допу, не организует ему рекламу везде и всюду?
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15.07.2021 11:17 Відповісти
не смешите, пальчевский рекламой тоже все заклеил, а толку было ноль. допа не интересен харьковчанам уже давно, поэтому ни жопоблоки никто ему не поможет. если завтра фельдман надумает, то у того без рекламы может получится, т.к. имеет "популярность" и не важно положительную или отрицательную.
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15.07.2021 11:30 Відповісти
То есть, вы ставите на Авакова?
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15.07.2021 11:40 Відповісти
нет, думаю скорее всего терехов будет.
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15.07.2021 11:57 Відповісти
Да, махач будет. И я что-то думаю, что Аваков победит при помощи сн. Да, ваты и любителей напьорсточников и алкашей тереховых там дофига. Но некоторые ещё помнят, как он предотвратил хнр. Считаю, что на мэрии он полезней, чем на МВД у зельоных.
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15.07.2021 11:03 Відповісти
Шукають спосіб улестити, задобрити авакяна. Наркомани.
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15.07.2021 11:14 Відповісти
ноу ноу ноу тенкс уже проходили не надо - потом детские лагеря в лесах оказались в его кармане и тец. пусть патриот где нить закарпатье подымает
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15.07.2021 11:16 Відповісти
З мера Харкова хороший старт у крісло президента, а у Авакова президентські амбіції зашкалюють. З іншого боку клоун підсуне Авакова на виборах, щоб він відтягнув на себе патріотичний електорат від Порошенка. Власне електорат "ЄС" і Порошенка на цю хитрість не поведеться, а електорат баби Жульки, Ляшка, "Голосу", Садового, "Свободи" купиться.
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15.07.2021 11:22 Відповісти
Харьков за Авакова не проголосует.
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15.07.2021 11:46 Відповісти
В таком городе как харьков должно быть прямое президенское правление, и на месте исполнять обязанности боевой генерал ...но не при ЗЕлнном клоуне
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15.07.2021 11:58 Відповісти
Ось воно що, Арсєн Барісіч.
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15.07.2021 12:24 Відповісти
Значить,дали гарантіі що мером буде...Інакше просто так не пішов...Авакову третій майдан організувати як два пальці об афальт...Намалюють при при загальній підтримці силовиків і шаленій медіа пропаганді...Отже,вся ота шушера що крутилась під Гєпою від Ярославського до Добкіна може йти нафіг...
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15.07.2021 12:59 Відповісти
Харьковчане я вас поздравляю - одно дерьмо окачурилось так вам следующее приготовили,у вас там еще допа есть - прямо целый цирк шапито!!!!! У нас в Киеве не лучше после космонавта улетевшего в грузию наши идиоты выбрали интилихтуала-говоруна с боксэрским акцентом, ***!!!!!
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15.07.2021 13:10 Відповісти
Цією заявою мені все зрозуміло. На посаду міністра МВС ставлять людину Авакова через Геращенко, а самого Авакова використовують для володіння містом Харків. Цей варінт кращий, ніж містом за всі части незалежності керували проросійські ватники.
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15.07.2021 13:43 Відповісти
Слугой Аваков не будет, а мэр Харькова - это для него мелко
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15.07.2021 16:45 Відповісти
Поздно Манька пить "Боржоми" уже харьковчане избрали себе мєра.
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15.11.2021 10:05 Відповісти
 
 