"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу
Мешканці омського села (РФ), які звернулися до канцлерки Німеччини Ангели Меркель з проханням відремонтувати розбиту дорогу, отримали відповідь з федеральної канцелярії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Сибирь.Реалии" повідомила депутатка Троїцького сільського поселення Ірина Дроздова.
Представниця влади ФРН Надін Вахтер подякувала людям за лист і попросила поставитися з розумінням до того, що канцлерка "не може відповісти особисто в зв'язку з великою кількістю звернень".
"Я розумію, що ви дуже незадоволені станом головної вулиці у вашій рідному селі. Проте втручання в діяльність місцевих органів влади інших країн не входить у завдання канцлера ФРН. Прошу вас поставитися з розумінням до того, що пані канцлер не може на ваше прохання вжити рішучих дій в цій ситуації. Нам дуже шкода, що ми нічим не можемо вам допомогти", - йдеться в листі (копія є в розпорядженні редакції).
Жителям села також запропонували звернутися в московський офіс "Міжнародного союзу німецької культури".
"Чиновники, отримавши чарівний стусан у вигляді нашого звернення до канцлерки Німеччини, вийшли з коми і відразу ж пообіцяли, що у 2022 році побудують нам дорогу", - зазначила Дроздова.
На початку червня жителі Верхнього Карбуша відправили на ім'я канцлерки Меркель два звернення - в електронному вигляді і звичайним листом, а також записали відеозвернення до політика. Пізніше влада району повідомила, що в 2021 році підготовлений Троїцьким сільським поселенням проєкт будівництва дороги на вулиці Дмитра Карбишева успішно пройшов експертизу. Однак обласний Мінбуд повернув його назад в зв'язку з тим, що вартість робіт змінилася, і в розрахунки потрібно внести корективи. Реконструкція дорожнього полотна перенесена на 2022 рік.
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Естественно , цель беженцев не Литва и даже не Польша , а развитые страны Франция и Германия , где они получат ПМЖ и приличное пособие .
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Развития и процветания вам , До побачення !
Точно ихние "диды" когда-то немцев победили? Не наоборот?
А потм орут "можем повторить!".
Загадкой осталось - к войне с кем?
Кто те враги, которые не дают России построить теже ДОРОГИ , создать достойную медицину, образование, заботиться о стариках?😀
роисские чиновники дали ДРОЗДА
А в глыбу льда его превратили сталинские сказочники - нужен был вождю народов именно такой герой из числа пленных генералов. Очередной идеологический заказ. Его необходимость легко понять, если ознакомиться с судьбой высших чинов Красной армии, оказавшихся в гитлеровском плену."