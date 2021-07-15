"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу

Мешканці омського села (РФ), які звернулися до канцлерки Німеччини Ангели Меркель з проханням відремонтувати розбиту дорогу, отримали відповідь з федеральної канцелярії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Сибирь.Реалии" повідомила депутатка Троїцького сільського поселення Ірина Дроздова.

Представниця влади ФРН Надін Вахтер подякувала людям за лист і попросила поставитися з розумінням до того, що канцлерка "не може відповісти особисто в зв'язку з великою кількістю звернень".

"Я розумію, що ви дуже незадоволені станом головної вулиці у вашій рідному селі. Проте втручання в діяльність місцевих органів влади інших країн не входить у завдання канцлера ФРН. Прошу вас поставитися з розумінням до того, що пані канцлер не може на ваше прохання вжити рішучих дій в цій ситуації. Нам дуже шкода, що ми нічим не можемо вам допомогти", - йдеться в листі (копія є в розпорядженні редакції).

Жителям села також запропонували звернутися в московський офіс "Міжнародного союзу німецької культури".

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"Чиновники, отримавши чарівний стусан у вигляді нашого звернення до канцлерки Німеччини, вийшли з коми і відразу ж пообіцяли, що у 2022 році побудують нам дорогу", - зазначила Дроздова.

На початку червня жителі Верхнього Карбуша відправили на ім'я канцлерки Меркель два звернення - в електронному вигляді і звичайним листом, а також записали відеозвернення до політика. Пізніше влада району повідомила, що в 2021 році підготовлений Троїцьким сільським поселенням проєкт будівництва дороги на вулиці Дмитра Карбишева успішно пройшов експертизу. Однак обласний Мінбуд повернув його назад в зв'язку з тим, що вартість робіт змінилася, і в розрахунки потрібно внести корективи. Реконструкція дорожнього полотна перенесена на 2022 рік.