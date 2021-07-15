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"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу

Мешканці омського села (РФ), які звернулися до канцлерки Німеччини Ангели Меркель з проханням відремонтувати розбиту дорогу, отримали відповідь з федеральної канцелярії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Сибирь.Реалии" повідомила депутатка Троїцького сільського поселення Ірина Дроздова.

Представниця влади ФРН Надін Вахтер подякувала людям за лист і попросила поставитися з розумінням до того, що канцлерка "не може відповісти особисто в зв'язку з великою кількістю звернень".

"Я розумію, що ви дуже незадоволені станом головної вулиці у вашій рідному селі. Проте втручання в діяльність місцевих органів влади інших країн не входить у завдання канцлера ФРН. Прошу вас поставитися з розумінням до того, що пані канцлер не може на ваше прохання вжити рішучих дій в цій ситуації. Нам дуже шкода, що ми нічим не можемо вам допомогти", - йдеться в листі (копія є в розпорядженні редакції).

Жителям села також запропонували звернутися в московський офіс "Міжнародного союзу німецької культури".

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"Чиновники, отримавши чарівний стусан у вигляді нашого звернення до канцлерки Німеччини, вийшли з коми і відразу ж пообіцяли, що у 2022 році побудують нам дорогу", - зазначила Дроздова.

На початку червня жителі Верхнього Карбуша відправили на ім'я канцлерки Меркель два звернення - в електронному вигляді і звичайним листом, а також записали відеозвернення до політика. Пізніше влада району повідомила, що в 2021 році підготовлений Троїцьким сільським поселенням проєкт будівництва дороги на вулиці Дмитра Карбишева успішно пройшов експертизу. Однак обласний Мінбуд повернув його назад в зв'язку з тим, що вартість робіт змінилася, і в розрахунки потрібно внести корективи. Реконструкція дорожнього полотна перенесена на 2022 рік.

Автор: 

Німеччина (7449) курйоз (576) Меркель Ангела (1139) росія (65856)


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Топ коментарі
+48
Здоровья Вам! И хорошего всем настроения!
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15.07.2021 10:20
+29
"Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ!"
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15.07.2021 10:21
+27
К китайцам пусть обращаются - те 300 мильонов строителей в Сибирь пришлют 😀
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15.07.2021 10:25
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Т.е., белорашка во главе с бульбофюрером наладила канал переправки нелегалов в страны ЕС.
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15.07.2021 19:02 Відповісти
абсолютно верно !
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15.07.2021 19:27 Відповісти
Zyteli Litvi nepotverzdajet sto cerez Litvu tysiaci bezencev bezit v Germaniju.Boleje togo jesli takoje bylo nam vernuli ix obratno s Germaniji
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15.07.2021 12:58 Відповісти
Жителей Литвы не спрашивают , об этом утверждает Правительство Литвы требуя от ЕС немалые финансы чтобы закрыть дыру на границе .
Естественно , цель беженцев не Литва и даже не Польша , а развитые страны Франция и Германия , где они получат ПМЖ и приличное пособие .
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15.07.2021 13:28 Відповісти
Vranjio i eto.Nas liudmi vybran seim jedinoglasno potverdil finansirovat granicu i vydelil dengi 41mln na stenu.Mezdu procim ES nedajiot dengi na stenu takze.Vengram ne centa nedali.Stena davno nado bylo delat mozet 15 let nazad znaja kto tam za stenoj upravliajet stranoj.Stena aktualna dlia kontrabandi cigaret,dlia nelegalov oni byli vsegda takze.Pocemu vy dumajete sto Polse zyvut luce cem Litve,kto vam tak skazal?
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15.07.2021 13:37 Відповісти
Litva davno razvytaja strana v toj kategoriji ejio priznacyli,a vot rosijia ************* posmotryte gde napisano razvytije strani i ************* strani
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15.07.2021 13:43 Відповісти
Никому больше не говорите , что развитое , ибо будут долго смеяться ) Из Развитого государства коренное население толпами не бежит в поисках хлеба в другие страны , У ВАС УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ , а не рост - В Литве проживает 2,793 млн человек, это на более 1 млн. человек меньше по сравнению с 1991 годом периодом при совке . Литве до уровня Германии как до Марса .
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15.07.2021 14:00 Відповісти
Литва - это страна с развивающейся экономикой, утверждает Всемирный экономический форум, который впервые опубликовал Отчет интегрированного роста и развития.
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15.07.2021 14:04 Відповісти
Ne vri posmotri tut po ruski specialono tebe napisano.Koncaj iskazat fakti
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikj7Px9uTxAhXJ_CoKHRVOChUQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B&usg=AOvVaw1O_r-EQHCnXnDEgK3DGOV9 Развитые страны - Википедия
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Mne nenado nicego govorit tut napisano kto razvytyje kto net po MVF OON ocenke.Vot vam i karta vojdite wikipediju i najdiote tu informaciju"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 9656
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Считать не вредно, а по факту .....особенно на уровне таких стран как Эстония и Латвия !
Развития и процветания вам , До побачення !
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15.07.2021 14:28 Відповісти
Eto imeno po faktu MVF danyje.Ja soglasen sto ecio mnogo nado izmenit,te samyje pensiji malenkije jesli sravnivat dopustim s Danijej ,nam do nix ocen daleko..
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15.07.2021 14:36 Відповісти
Во долбо...бы! Каждый год на 9-е мая штурмуют картонный Рейхстаг, а потом просят у тех-же немцев, чтоб им дорогу в деревне отремонтировали...

Точно ихние "диды" когда-то немцев победили? Не наоборот?
А потм орут "можем повторить!".
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15.07.2021 10:40 Відповісти
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15.07.2021 13:42 Відповісти
Фашисты проклятые, не хотят помогать духовной и скрепной росиюшке.
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15.07.2021 10:41 Відповісти
А Пукин рассказывает сказки о гиперзвукоком оружии...
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15.07.2021 10:42 Відповісти
И им сразу пообещали)))
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15.07.2021 10:50 Відповісти
Их сразу послали на пу ....😂
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15.07.2021 10:58 Відповісти
"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 4415
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15.07.2021 10:54 Відповісти
А почему не к Папе Римскому?
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15.07.2021 10:56 Відповісти
Из выступлений Путлера и из его статей стало понятно , что россия готова к войне!
Загадкой осталось - к войне с кем?
Кто те враги, которые не дают России построить теже ДОРОГИ , создать достойную медицину, образование, заботиться о стариках?😀
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15.07.2021 10:57 Відповісти
\\пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", - отметила Дроздова.\\
роисские чиновники дали ДРОЗДА
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15.07.2021 11:09 Відповісти
а в спортлото? не?
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15.07.2021 11:28 Відповісти
Ща всю деревню отправят лес валить - писать перестанут))
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15.07.2021 11:31 Відповісти
фашисты попросили помощи у фашистов. в Гулаг все село! а потом расстрелять
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15.07.2021 11:42 Відповісти
немцы не фашисты , в Германии за это высказывание могут посадить или штрафануть 400 евро .
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15.07.2021 12:06 Відповісти
сарказм знаешь что такое?
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15.07.2021 12:16 Відповісти
Москали совсем сдурели, кремлевскому мяснику не до вас, ему надо брать на содержание обнищавших бывших канцоеров, за верную службу фсб, а теперь надо еще кормить бывшего бедного премьера франции, значит придется кремлевскому вору брать у вас; спонсоров, так щто держитесь, тупые двуногие москали.
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15.07.2021 11:56 Відповісти
"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 6147
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15.07.2021 12:01 Відповісти
вся суть кацапизма
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15.07.2021 22:02 Відповісти
Не так надо просить было. Радикально вопросы надо решать,вроде того: "Допоможи, Святая Анжелка! заело отродье крысиное, пришли нам на дяревню ядику крысинаго, да поболе, шоб на всю расеюшку хватило... А исчо лучче, прямо на кремлядей мацковских скидавай. Ужо помним мы, как на красну площадь самолётик от вас прилетал... "
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15.07.2021 12:48 Відповісти
Улица Карбышева. И эти ублюдки просят "фошиздов" им её отремонтировать, после того, как сами насочиняли бред про Карбышева: "показания советского подполковника СОРОКИНА. Он прибыл в Маутхаузен через три дня, 21 февраля 1945 г., и слышал рассказ узников о том, что «товарищ Карбышев пытался отклониться от струи холодной воды и был убит ударом дубинки по голове». Таким образом, смерть Дмитрия Михайловича, по мнению борцов с советской мифологией, лишается всякого героического ореола. Они даже сводки погоды откопали- в тот день в Верхней Австрии была тёплая погода, и превратиться в ледяную глыбу человек никак не мог.

А в глыбу льда его превратили сталинские сказочники - нужен был вождю народов именно такой герой из числа пленных генералов. Очередной идеологический заказ. Его необходимость легко понять, если ознакомиться с судьбой высших чинов Красной армии, оказавшихся в гитлеровском плену."
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15.07.2021 14:10 Відповісти
Заберіть техніку з Донбасу здайте на метал-на декілька доріг вистачить, ще й залишиться обмити.
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15.07.2021 15:09 Відповісти
ПХАХАХА
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15.07.2021 16:22 Відповісти
Хто хоче зрозуміти "загадочную русскую" душу читайте статтю Горького яка ніколи не видавалась та не буде видана в росії (https://vtoraya-literatura.com/pdf/gorky_o_russkom_krestyanstve_1922_text.pdf ось тут в подробицях )
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15.07.2021 16:26 Відповісти
Бойтесь, проклятые фашисты, сейчас вся эта деревня с иском в Гаагу пойдет о геноциде самого скрепного села в мире.
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15.07.2021 16:48 Відповісти
Надо было бартер просить: вернуть Кёнигсберг, за это подремонтировать дорогу
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15.07.2021 17:00 Відповісти
"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 7819
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15.07.2021 19:36 Відповісти
Могут повторить. Пусть напишут еще раз
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15.07.2021 21:57 Відповісти
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