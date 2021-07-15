Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова медична допомога: у нього утворилися трофічні виразки, - Денісова

Політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений в окупованому Росією Криму, потребує термінового професійного медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За даними уповноваженого з прав людини, у Яцкіна загострилися хронічні хвороби ніг - запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю.

"Адміністрація СІЗО №1 міста Сімферополя, де утримується Іван Яцкін, ігнорує його заяви про надання медичної допомоги... Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідних заходів і невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу", - підкреслила Денісова.

Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав і вжити всіх можливих заходів, щоб припинити тортури стосовно українських громадян в місцях несвободи РФ.

Також читайте: Утримуваний окупантами журналіст Єсипенко знепритомнів дорогою з суду в СІЗО, - дружина

Напомним, в мае "суд" в оккупированном Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали. Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.