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Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова медична допомога: у нього утворилися трофічні виразки, - Денісова

Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова медична допомога: у нього утворилися трофічні виразки, - Денісова

Політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений в окупованому Росією Криму, потребує термінового професійного медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За даними уповноваженого з прав людини, у Яцкіна загострилися хронічні хвороби ніг - запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю.

"Адміністрація СІЗО №1 міста Сімферополя, де утримується Іван Яцкін, ігнорує його заяви про надання медичної допомоги... Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідних заходів і невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу", - підкреслила Денісова.

Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав і вжити всіх можливих заходів, щоб припинити тортури стосовно українських громадян в місцях несвободи РФ.

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Політвязню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова медична допомога: у нього утворилися трофічні виразки, - Денісова 01

Напомним, в мае "суд" в оккупированном Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали. Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.

Автор: 

Денісова Людмила (883) Крим (14183) політв’язні (1357) Яцкін (11)


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15.07.2021 11:00 Відповісти
Отсутствие комментов по теме в очередной раз доказывает что всем нас рать на чужие беды.Пороха бы уже с дерьмом смешало зебилье почему не меняет и даже не лечит лично....
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15.07.2021 11:07 Відповісти
У моей матери кожа слезла с голеней из-за трофических язв, у нее был непрерывный трудовой стаж 47 лет. И в больнице врачам было насрать - по хрену. Я сам за ней 10 лет ухаживал, она ходить не могла и спать ночью из-за болей открытых ран. Так и умерла. Так, может, я лохонулся? Ее нужно было в Крым отвезти в 2014, дать ей плакат в руки, посадить на улице - и она стала бы «политзаключенной»? Вот тогда бы Денисова завопила, что ей нужна срочно медпомощь, может тогда эти врачи одарили бы вниманием больного человека?
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15.07.2021 13:40 Відповісти
 
 