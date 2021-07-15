Корнієнко заперечує, що Авакова попросили піти у відставку через затримання деяких нардепів під наркотиками: Це неправда

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко називає конспірологією інформацію про те, що причиною відставки міністра МВС Арсена Авакова було затримання поліцією депутатів від "СН".

Про це він заявив сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це така конспірологічна теорія, яку розвивають представники опозиції. Насамперед "Європейська Солідарність". Це неправда", - наголосив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, чи може "СН" запропонувати Авакову іншу посаду у владі, нардеп зауважив: "я думаю, що з часом так. Це може бути щось пов'язане із силовим блоком".

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

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Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильковського, він покине фракцію".

Сам Васильковський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

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Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.