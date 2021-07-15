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Новини
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Корнієнко заперечує, що Авакова попросили піти у відставку через затримання деяких нардепів під наркотиками: Це неправда

Корнієнко заперечує, що Авакова попросили піти у відставку через затримання деяких нардепів під наркотиками: Це неправда

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко називає конспірологією інформацію про те, що причиною відставки міністра МВС Арсена Авакова було затримання поліцією депутатів від "СН".

Про це він заявив сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це така конспірологічна теорія, яку розвивають представники опозиції. Насамперед "Європейська Солідарність". Це неправда", - наголосив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, чи може "СН" запропонувати Авакову іншу посаду у владі, нардеп зауважив: "я думаю, що з часом так. Це може бути щось пов'язане із силовим блоком".

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Читайте: Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильковського, він покине фракцію".

Сам Васильковський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) відставка (1470) Слуга народу (2816) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+5
Правда в том, что вчерашняя демонстрация силы под Радой - наглядная демонстрация клоуну, чем он есть на самом деле является. Пока Аваков его защищал, тот мог быть хоть как-то спокоен. Теперь начали качать на клоуне шапку. Вместе с клоуном. Вот и вся конспирология. А то, что слуги - это сборище наркоманов, олигофренов, аферистов, мошенников и шизофреников известно всем. Не верите? Спросите Богдана или Дубинского. Те все объяснят
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15.07.2021 10:59
+3
Да он сам валить собрался. Дураку только непонятно что страна на грани грандиозного шухера.
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15.07.2021 10:48
+2
аваков-вор и пдрс, пофиг почему ушло это чьмо.
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15.07.2021 10:50
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Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это не правда - Цензор.НЕТ 512
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15.07.2021 10:48 Відповісти
Да он сам валить собрался. Дураку только непонятно что страна на грани грандиозного шухера.
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15.07.2021 10:48 Відповісти
Да понятно уже, разменял министра на мэра Харькова.
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15.07.2021 10:50 Відповісти
Чтобы с таких постов уходить в мэры, надо иметь гарантию чтобы не обосраться на выборах.
Кто за него в Харькове проголосует, он же националист.
Пусть едет в Ивано- Франковск и мову заодно подтянет.
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15.07.2021 11:00 Відповісти
Вірменин Аваков націоналіст? Ну-ну... Москалику, обнови методичку!
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15.07.2021 11:25 Відповісти
Он сам лично официально заявлял что он русскоязычный националист. По ютубу походи.
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15.07.2021 12:12 Відповісти
Ага путин ***** это в Ивано-Франковске придумали на чисто украинском языке.
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15.07.2021 23:13 Відповісти
Зачем вы всё повторяете эту абсолютную глупость?)))
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15.07.2021 11:01 Відповісти
аваков-вор и пдрс, пофиг почему ушло это чьмо.
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15.07.2021 10:50 Відповісти
Он же написал, как я понял Честь имею. Что тут не понятного
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15.07.2021 10:50 Відповісти
После послания путина когда предлагается уйти с тем чем и пришли Аваков сдриснул первый.
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15.07.2021 10:50 Відповісти
"Пусть господин ... Аваков нам объяснит свои поступки..."
Зачем гадать на кофейной гуще?
Нужно вопросы задавать самому Авакову.
Понапридумывали всякой ерунды и два дня обсуждаете неизвестно что.
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15.07.2021 10:50 Відповісти
а може тогО? самогО кловАна спіймали?
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15.07.2021 10:53 Відповісти
Правда в том, что вчерашняя демонстрация силы под Радой - наглядная демонстрация клоуну, чем он есть на самом деле является. Пока Аваков его защищал, тот мог быть хоть как-то спокоен. Теперь начали качать на клоуне шапку. Вместе с клоуном. Вот и вся конспирология. А то, что слуги - это сборище наркоманов, олигофренов, аферистов, мошенников и шизофреников известно всем. Не верите? Спросите Богдана или Дубинского. Те все объяснят
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15.07.2021 10:59 Відповісти
Опять из контекта выпвали. )))
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15.07.2021 11:02 Відповісти
Контекста
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15.07.2021 11:02 Відповісти
выпивали?
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15.07.2021 13:39 Відповісти
Однозначно что все обвинения Авакову придумано,что-бы он не сделал вся армада силовиков подчищала все преступления и улики.А то что он захотел в отставку значит что он умный и хочет вовремя смытся,что чревато смертельными для него последствиями или его ,,убедительно попросили,, найдя ему уже замену которая удовлетворяет олигархов и тех кого он крышевал.
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15.07.2021 11:06 Відповісти
Неееет. Сюмар сказала - значит правда.
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15.07.2021 11:10 Відповісти
Ну а шо, Аваков решил, что лучше быть мэром Харькова, чем никем после скорого конца дэбильного Бубы. И с помощью идиотов зельоных он вполне может занять место мэра. Мы ж все знаем, как там голоса считают...)))
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15.07.2021 11:20 Відповісти
Канєшна!!!
Та й взагалі - то він сам попросився...
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15.07.2021 11:56 Відповісти
Да, действительно, очень даже может быть что за задержание Зе слуг под наркотой.
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15.07.2021 12:13 Відповісти
Чем громче кричат эти зеленные обдолбыши (Корниенко и Арахамия), что это неправда, тем это ближе к истине.
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15.07.2021 16:22 Відповісти
 
 