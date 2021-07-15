10 063 6
Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі
Глава МОЗ України Віктор Ляшко розповів, як людина може отримати свідоцтво про вакцинацію або ковід-сертифікат. Зокрема, якщо немає сімейного лікаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, перш за все, треба піти і підписати декларацію із сімейний лікарем.
"Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення. Ми зараз внесли зміни до постанови Кабінету Міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифіката. У нас передбачені дві точки: в установі, яка проводила вакцинацію, або у свого сімейного лікаря", - повідомив він.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни в "ковідні сертифікати". Термін дії цього документа становитиме 180 діб.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
taddyboy harper #478118
показати весь коментар15.07.2021 11:22 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Євген Дзюба
показати весь коментар15.07.2021 12:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergiy Nimuy
показати весь коментар15.07.2021 13:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bodalux
показати весь коментар15.07.2021 14:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
koresh68
показати весь коментар15.07.2021 12:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль