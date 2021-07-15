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Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі

Глава МОЗ України Віктор Ляшко розповів, як людина може отримати свідоцтво про вакцинацію або ковід-сертифікат. Зокрема, якщо немає сімейного лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перш за все, треба піти і підписати декларацію із сімейний лікарем.

"Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення. Ми зараз внесли зміни до постанови Кабінету Міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифіката. У нас передбачені дві точки: в установі, яка проводила вакцинацію, або у свого сімейного лікаря", - повідомив він.

Читайте: Щойно ЄС почне визнавати наші сертифікати, охочих вакцинуватися проти COVID-19 стане більше, - "слуга народу" Радуцький

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни в "ковідні сертифікати". Термін дії цього документа становитиме 180 діб.

Автор: 

вакцина (4419) сертифікат (427) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765)


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Семейный врач выдаст сертификат на английском?
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15.07.2021 11:22 Відповісти
Да. Черех ГУГЛ-переводчика. Без проблем. Хоть на китайском
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15.07.2021 12:03 Відповісти
Да, Гугл переводчик поможет. Главное чтобы потом имя https://censor.net/ru/user/490020 на китайском не приводилось как "Носки, легчающие журавлем в лазурном небе ночью"
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15.07.2021 13:32 Відповісти
Єдина проблема, сімейних лікарів не забезпечили папером для сертифікатів, тому потрібно приносити з собою аркуш жовтого кольору.
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15.07.2021 14:33 Відповісти
Дбл бл
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15.07.2021 12:54 Відповісти
 
 