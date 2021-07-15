Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: Передбачено дві точки видачі

Глава МОЗ України Віктор Ляшко розповів, як людина може отримати свідоцтво про вакцинацію або ковід-сертифікат. Зокрема, якщо немає сімейного лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перш за все, треба піти і підписати декларацію із сімейний лікарем.

"Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення. Ми зараз внесли зміни до постанови Кабінету Міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифіката. У нас передбачені дві точки: в установі, яка проводила вакцинацію, або у свого сімейного лікаря", - повідомив він.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни в "ковідні сертифікати". Термін дії цього документа становитиме 180 діб.