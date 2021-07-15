Тисячі наших воїнів беруть участь у миротворчих операціях по всьому світу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський нагадав про тисячі українських миротворців, які беруть участь в операціях по всьому світу, привітавши їх із Днем українських миротворців.
"Сьогодні відзначаємо День українських миротворців. Тисячі наших воїнів беруть участь у миротворчих операціях у багатьох куточках планети, допомагаючи людям жити в більш безпечних умовах. Вони вкотре доводять світу, що Україна – це про мир, про цінність людського життя, про допомогу", - написав Зеленський у соцмережі Twitter у четвер, передає Цензор.НЕТ.
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+7 vitalmod
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