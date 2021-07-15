Трьох українських моряків заарештовано в Туреччині, їх звинувачують у контрабанді наркотиків, - речник МЗС Ніколенко

Прокуратура м. Іскендерун в Туреччині заарештувала капітана судна MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії і трьох його помічників, які є громадянами України, у зв'язку із звинуваченням у контрабанді наркотиків, департамент консульської служби МЗС України та Посольство України в Туреччині тримають справу на контролі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців та одного іноземця. Наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна і трьох його помічників. Всі громадяни України. Їм пред'явлено обвинувачення у контрабанді наркотиків", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

"Наші громадяни забезпечені адвокатом і перекладачем, консули підтримують зв'язок з їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідування українських моряків. Решта членів екіпажу наразі перебувають на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки", - зазначив спікер.

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