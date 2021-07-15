ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 з Туреччини, - Міноборони

Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 виробництва Туреччини надійшов в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони України у своєму Twitter в четвер.

"Набираємо висоту! Міністр оборони Андрій Таран: перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських Сил поставлено в Україну. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - йдеться в повідомленні.

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