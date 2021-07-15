УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8952 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 713 59

ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 з Туреччини, - Міноборони

Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 виробництва Туреччини надійшов в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони України у своєму Twitter в четвер.

"Набираємо висоту! Міністр оборони Андрій Таран: перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських Сил поставлено в Україну. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км. ВIДЕО

ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 з Туреччини, - Міноборони 01

Автор: 

безпілотник (4293) ВМС (1396) Міноборони (7455) Туреччина (3605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
это гуд!.. видна модернизированная оптико-дектронная система (шарик)..
ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 8055 ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7626ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7193
показати весь коментар
15.07.2021 11:34
+12
Опять забыли что при "барыгах" уже получали? Власть непуганых идиотов
показати весь коментар
15.07.2021 11:36
+11
При барыгах получили ВСУ. Сейчас получили ВМСУ.
показати весь коментар
15.07.2021 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже ж летал. Что он курит
показати весь коментар
15.07.2021 11:33 Відповісти
Ключове слово - ВМС.
показати весь коментар
15.07.2021 11:35 Відповісти
при Порох два комплекса (6 аппаратов и две машины управления) получили ВСУ, а сейчас получают (пять комплексов т.е. 15 аппаратов) ВМСУ (моряки)..
показати весь коментар
15.07.2021 11:37 Відповісти
это гуд!.. видна модернизированная оптико-дектронная система (шарик)..
ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 8055 ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7626ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7193
показати весь коментар
15.07.2021 11:34 Відповісти
А навіщо баклан?
показати весь коментар
15.07.2021 11:42 Відповісти
Опять забыли что при "барыгах" уже получали? Власть непуганых идиотов
показати весь коментар
15.07.2021 11:36 Відповісти
При барыгах получили ВСУ. Сейчас получили ВМСУ.
показати весь коментар
15.07.2021 11:46 Відповісти
Т.е. ВМСУ -- это не армия? Мы будет теперь писать про первый для нацгвардии, погранцов и т.д? Потом пойдем по номерам полков?
показати весь коментар
15.07.2021 11:52 Відповісти
будем, наверное, с такими мизерными объемами поставок
и да, к слову - МВД-Нацгвардия и погранцы - это не ВСУ
показати весь коментар
15.07.2021 12:04 Відповісти
Байрактары ВСУ отличаются технологически от Байрактаров ВМСУ.. морская версия специально заточенная под работу на море и целенаведение для "Нептуна".. аппаратура управления также может быть установлена на корабли..
показати весь коментар
15.07.2021 12:35 Відповісти
Может быть. Только вот когда мы с этой властью дождемся "Нептунов". На только заложенный турецкий корвет Таран дал команду закупать ПКР других производителей.
показати весь коментар
15.07.2021 15:07 Відповісти
первая половина 2022 г. первый дивизион "Нептунов" (72 ракеты) заступит на дежурство..
показати весь коментар
15.07.2021 16:52 Відповісти
Это берегового базирования и то на основе все того-же испытательного. Только тягачи поменяют на "Татра". Он-же и поедет на параде.
показати весь коментар
15.07.2021 17:01 Відповісти
На всю ракетную программу и "Богдану" в куче выделили только чуть менее миллиарда грн. А только один дивизион "Нептун" стоит около 720 млн. Отака херня.
показати весь коментар
15.07.2021 17:10 Відповісти
ключевое слово - получили ВМСУ
показати весь коментар
15.07.2021 11:46 Відповісти
"... Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину.
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает Минобороны Украины в своем https://twitter.com/DefenceU/status/1415585955432517632/photo/1 Twitter в четверг.... " Источник: https://censor.net/ru/n3277244
показати весь коментар
15.07.2021 11:53 Відповісти
Ну да. Получается, что текст по-дебильному написан. Все вопросы - к модератору. Хотя это и не важно. Важно, что получили.
показати весь коментар
15.07.2021 11:58 Відповісти
Разницу между ВМС и сухопутными войсками знаешь?
показати весь коментар
15.07.2021 11:59 Відповісти
Я еще и читать умею в придачу.
показати весь коментар
15.07.2021 12:03 Відповісти
P.S. А первое предложение в новости - да, дурацкое.
показати весь коментар
15.07.2021 12:00 Відповісти
После того как зеля выполнит формулу штанмаера - эти беспилотники появятся у сепаров.
показати весь коментар
15.07.2021 11:36 Відповісти
необязательно об этом писать ..вы еще напишите сколько у нас танков осталось и сколько патронов
показати весь коментар
15.07.2021 11:38 Відповісти
ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar / Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
показати весь коментар
15.07.2021 11:39 Відповісти
без дронов-камикадзе почти бесполезная штука
а могли бы орков в окопах отстреливать и технику что не выведена за границы отведения
после тысячи применений орки бы задумались
показати весь коментар
15.07.2021 11:42 Відповісти
Айзера и без дронов-камикадзе неплохо справились.
показати весь коментар
15.07.2021 11:47 Відповісти
у них были израильские камикадзе Хароп
но практика показала, что бомбы с Байрактара лучше - бесшумно прилетают, в отличии от дикого воя подлетающего Харопа
Харопы есть смысл использовать по бронированным либо крупным целям - в них больше заряд, бадабум сильнее получается
показати весь коментар
15.07.2021 11:50 Відповісти
P.S. опытный оператор Байрактара, конечно, сможет положить бомбу в моторный отсек танка (ювелирная работа, без дураков), но... например, после такого танк не взрывается, да и экипаж может выжить... так что Байрактары ТБ2идеальны против лекгозащищенных целей... посмотрим, что с этим будет у Акынджи - там должны быть и бомбы помощнее, и ракеты
показати весь коментар
15.07.2021 11:57 Відповісти
Камикадзе нужны для выноса ПВО, чтобы расчистить дорогу Байрактарам
показати весь коментар
15.07.2021 12:16 Відповісти
без дронов-камикадзе почти бесполезная штука

дааа? а вот турки с азербайджанцами успешно решают свои боевые задачи Байрактарами и без сверхценного мнения некоего "https://censor.net/ru/user/307359"
армяне жалуются, что бомба с Байрактара намного опаснее камикадзе Хароп - прилетает бесшумно, среагировать невозможно
показати весь коментар
15.07.2021 11:49 Відповісти
Військово-Морські Сили України отримали перший розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 від турецької оборонної компанії Baykar Defence.
Defense Express отримав унікальну можливість бути присутніми на церемонії передачі комплексу Bayraktar TB2 для ВМС України, та публікує фото передачі першого комплексу Bayraktar TB2 на озброєння національного флоту.

Комплекси Bayraktar TB2 на порядок посилять спроможності Військово-Морських Сил України у захисті південних рубежів нашої Вітчизни.
За словами заступника міністра оборони Олександра Миронюка, поставка цього комплексу відбулась із випередженням графіку. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали прийомо-здатні випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу - підйом на максимальну висоту, перевірка роботи корисного навантаження та пунктів управління.
Bayraktar ТВ2 буде поставлений на озброєння 10 бригади Морської авіації ВМСУ, разом із БПЛА передані мобільні термінали управління та ЗІП. Особливість даного комплексу - станції управління БПЛА можуть розміщуватись не лише стаціонарно на суші чи на шасі, але й також - на будь-якому із кораблів ВМС України.
Bayraktar ТВ2 будуть виконувати для ВМС України розвідувальні операції, видачу цілеуказівок, і також - виконувати ураження противника з повітря. Збройні Сили України мають ********** для таких цілей, але також - є і додаткова кількість ***********, котрі можуть використовуватись для "морських" Bayraktar ТВ2.
На всі БПЛА комплексу Bayraktar ТВ2, що будуть передані Військово-Морським Силам України, прийнято рішення нанести зображення хижого морського птаха, котрий буде символом підрозділу безпілотних комплексів у складі Морської авіації ВМСУ.
Як наголошував Командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, ці комплекси будуть використовуватись для висвітлення надводної обстановки в Азовській і Чорноморській операційних зонах, для видачі цілевказівок для розрахункам протикорабельних комплексів "Нептун", і також - для вогневого ураження https://defence-ua.com/army_and_war/vmsu_ogolosili_stroki_otrimannja_bayraktar_tb2_ta_rk_360mts_neptun-2887.html противника на морі та на суші.
показати весь коментар
15.07.2021 11:50 Відповісти
Как говорят сами турки , что если бы не байрактары то путин давно бы захватил Украину и что они нас защищают😁
показати весь коментар
15.07.2021 11:52 Відповісти
И толку..он в комплексе должен работать...
показати весь коментар
15.07.2021 11:55 Відповісти
В комплексе с чем?
показати весь коментар
15.07.2021 12:36 Відповісти
Наверное с человеком-оператором.
показати весь коментар
15.07.2021 12:37 Відповісти
Ну то понятно. Но интересно ж посмотреть, как пациент пузыри будет пускать.
показати весь коментар
15.07.2021 12:41 Відповісти
с бпла разведки и целеуказания
показати весь коментар
15.07.2021 14:51 Відповісти
Он сам себе и разведка, и целеуказание и, даже, бпла
показати весь коментар
15.07.2021 15:25 Відповісти
целеуказание для других типов вооружения, артиллерии, дронов-камикадзе и ракет, а то на себе он много бомб не несет
показати весь коментар
15.07.2021 15:55 Відповісти
Так это его основная задача
показати весь коментар
15.07.2021 16:17 Відповісти
так это и есть работа в комплексе с другими видами вооружений, зачем вопросы тогда задавать трольские
показати весь коментар
15.07.2021 16:24 Відповісти
Так он и работает в комплексе с другими видами вооружения. К чему тогда твоё нытьё?
показати весь коментар
15.07.2021 16:37 Відповісти
первый ты ныть начал, в комплексе с чем, хнык-хнык... а человек правильный вопрос поднял сколько у нас вооружения совместимо с таким целеуказанием, чтобы все работало в комплексе
показати весь коментар
15.07.2021 16:48 Відповісти
А вот не отнекивайся - первый пост твой, дальше было делом техники тебя за ребро подвесить
показати весь коментар
15.07.2021 17:14 Відповісти
Один! Это перед рос вторжением то!
показати весь коментар
15.07.2021 12:07 Відповісти
Один это счас. Это не первая поставка. И нее последняя.
показати весь коментар
15.07.2021 12:54 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за це
показати весь коментар
15.07.2021 12:43 Відповісти
язЕлох всё "исправит", ***** только намекнёт...
показати весь коментар
15.07.2021 13:17 Відповісти
Только мне непонятно что Байрактары будут делать на флоте? Он может поднять тяжелую противокорабельную ракету способную уничтожить десантный или средний военный корабль?? А для целеуказания и разведки у нас полно других аппаратов более дешевых и собственного производства. Да и Байрактар не может видеть через облака, а КБ Луч заявило о готовности производить беспилотники которые видят сквозь тучи и ни в чем Байрактару не уступают, но МО не спешит их заказывать.
показати весь коментар
15.07.2021 12:57 Відповісти
Проводити морську розвідку.
показати весь коментар
15.07.2021 15:26 Відповісти
этот умеет лазером подсвечивать вроде, можно в догонку большой ракетой запулить, или попытаться бомбой в место хранения ракет на корабле - авось сдетонирует
показати весь коментар
15.07.2021 15:59 Відповісти
Было бы здорово, если бы миссия ОБСЕ, тоже получила бы с десяток Bayraktar TB2!
показати весь коментар
15.07.2021 13:15 Відповісти
Красава,у порохоботов скоро инсульт будет от негодования.
показати весь коментар
15.07.2021 13:43 Відповісти
У сенсі ? Це контракти підписані Порошенко
показати весь коментар
15.07.2021 15:23 Відповісти
инсульт будет когда зеботы узнают что при зеле тока один поступил, а при порохе в десятки больше
показати весь коментар
15.07.2021 16:01 Відповісти
они должны ходить клинышком
по уставу гарнизонному
показати весь коментар
15.07.2021 14:36 Відповісти
 
 