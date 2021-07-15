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Веніславський про рішення КС щодо української мови: відкату в питанні мовної політики не буде

Веніславський про рішення КС щодо української мови: відкату в питанні мовної політики не буде

Народний депутат "Слуги народу", представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає історичним рішення КС щодо закону про функціонування української мови.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд сказав, що закон про функціонування української мови як державної є повністю конституційним. Це унеможливлює будь-які спекуляції і звинувачення в тому, що може статися відкат у питанні мовної політики", - підкреслив Веніславський.

Нагадаємо, 14 липня Конституційний Суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра стартує реєстрація на іспит щодо володіння державною мовою, перший іспит відбудеться 19 липня, - глава Нацкомісії Демська

Автор: 

ВР (15022) КС (1427) українська мова (836) мова (742) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+11
Отката не будет... а вот всякие ПОПРАВОЧКИ "Слуги" регулярно пытаются пропихнуть!
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15.07.2021 11:46
+6
Відкат потрібен!!!Їде вперед асфальтовий коток,а потім відкочується назад-і під нього втрапляють всі оті бужанські,дубінські,разумкови,які "прінціпіально нє разговарівают на украінском язікє",а коли дориваються до корита(ночви),то шпрехати починають ще й як,тобто автори всіх цих "поправок.Ночви ж, як ніяк,а там барди повно.Давно вже пора на них відкотити той коток,щоб верещали,як верещить Верещук-майбутня мініСТЕРВА оборони ЗЕЛЕНИХ ЙОЛОПІВ.
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15.07.2021 11:54
+4
Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет - Цензор.НЕТ 1370 Це як би в Ірманії КС вирішував як і де їм вживати німецьку мову. Країна абсурду.
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15.07.2021 11:43
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Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет - Цензор.НЕТ 1370 Це як би в Ірманії КС вирішував як і де їм вживати німецьку мову. Країна абсурду.
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15.07.2021 11:43 Відповісти
у них нeмє пришeлeпкуватого сусiда
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15.07.2021 13:52 Відповісти
Отката не будет... а вот всякие ПОПРАВОЧКИ "Слуги" регулярно пытаются пропихнуть!
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15.07.2021 11:46 Відповісти
Ага, как через закон о финасировании реставрационной деятельности тупо прокинуть отмену обязательного дублирования фильмов на украинский. Наперсточники, как они и есть, мелкие наглые мошенники.
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15.07.2021 12:27 Відповісти
Відкат потрібен!!!Їде вперед асфальтовий коток,а потім відкочується назад-і під нього втрапляють всі оті бужанські,дубінські,разумкови,які "прінціпіально нє разговарівают на украінском язікє",а коли дориваються до корита(ночви),то шпрехати починають ще й як,тобто автори всіх цих "поправок.Ночви ж, як ніяк,а там барди повно.Давно вже пора на них відкотити той коток,щоб верещали,як верещить Верещук-майбутня мініСТЕРВА оборони ЗЕЛЕНИХ ЙОЛОПІВ.
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15.07.2021 11:54 Відповісти
То ж стуліть свої їдала , малороси-зелебоби , і не гавкайте на собачьєм . .
Вчіть українську краще . .
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15.07.2021 12:02 Відповісти
Звичайно, відкату не буде! Зеленогнойні це всосали та й вирішили, шо тіпо самі це придумали!)))
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15.07.2021 12:05 Відповісти
Та у зелених права рука не знає, що робить ліва.
То ганебні поправки до закону хотіли вносити, потім прибрали, один навіжений, здається Бужанський, правда відмовився.
Але усе це може випірнути у любий момент, як і постачання води у Крим
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15.07.2021 12:26 Відповісти
ГАРНА НОВИНА.
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15.07.2021 13:00 Відповісти
ну вiдбилися?! чатуємо далi!
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15.07.2021 13:53 Відповісти
Тільки незабудьтесь це Бужанському сказати!
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15.07.2021 15:01 Відповісти
Кіпіш під Верховною Радою на мітингу по захисту української мови від уродів та бужанського.
В 16:15 сьогодні поліцейські побили активіста, який розкидував касапські рублі по площі.
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15.07.2021 16:57 Відповісти
 
 