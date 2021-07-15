Веніславський про рішення КС щодо української мови: відкату в питанні мовної політики не буде

Народний депутат "Слуги народу", представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає історичним рішення КС щодо закону про функціонування української мови.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд сказав, що закон про функціонування української мови як державної є повністю конституційним. Це унеможливлює будь-які спекуляції і звинувачення в тому, що може статися відкат у питанні мовної політики", - підкреслив Веніславський.

Нагадаємо, 14 липня Конституційний Суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра стартує реєстрація на іспит щодо володіння державною мовою, перший іспит відбудеться 19 липня, - глава Нацкомісії Демська