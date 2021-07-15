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Веніславський про рішення КС щодо української мови: відкату в питанні мовної політики не буде
Народний депутат "Слуги народу", представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський вважає історичним рішення КС щодо закону про функціонування української мови.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Конституційний Суд сказав, що закон про функціонування української мови як державної є повністю конституційним. Це унеможливлює будь-які спекуляції і звинувачення в тому, що може статися відкат у питанні мовної політики", - підкреслив Веніславський.
Нагадаємо, 14 липня Конституційний Суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
Топ коментарі
+11 Small Jerboa
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То ганебні поправки до закону хотіли вносити, потім прибрали, один навіжений, здається Бужанський, правда відмовився.
Але усе це може випірнути у любий момент, як і постачання води у Крим
В 16:15 сьогодні поліцейські побили активіста, який розкидував касапські рублі по площі.