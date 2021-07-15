Наслідки артобстрілу військами РФ позицій ЗСУ на Донбасі, в результаті якого загинув український воїн Андрій Бєляєв. ФОТОрепортаж

Учора війська РФ на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів 152-мм снарядами. Один захисник України загинув у результаті обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив старший капелан Української Євангельської Церкви (УЄЦ), глава Ради у справах душпастирської опіки Міністерства оборони України Павло Царевський.

"Вчора на одній із передових позицій на фронті, в укриття, де стояв автомобіль штатного капелана із нашого Духовного Управління, влучив снаряд 152 мм. Автомобіль згорів вщент. Наш брат, капелан Женя Малісевич заглушив двигун та вийшов з авто за 10 хвилин до цього! Слава Богу, він залишився живий! На жаль, один військовослужбовець із їхньої бригади в цьому обстрілі загинув! Вічна пам’ять герою!" - йдеться в повідомленні.

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