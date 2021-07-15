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Новини Агресія Росії проти України
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Наслідки артобстрілу військами РФ позицій ЗСУ на Донбасі, в результаті якого загинув український воїн Андрій Бєляєв. ФОТОрепортаж

Учора війська РФ на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів 152-мм снарядами. Один захисник України загинув у результаті обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив старший капелан Української Євангельської Церкви (УЄЦ), глава Ради у справах душпастирської опіки Міністерства оборони України Павло Царевський.

"Вчора на одній із передових позицій на фронті, в укриття, де стояв автомобіль штатного капелана із нашого Духовного Управління, влучив снаряд 152 мм. Автомобіль згорів вщент. Наш брат, капелан Женя Малісевич заглушив двигун та вийшов з авто за 10 хвилин до цього! Слава Богу, він залишився живий! На жаль, один військовослужбовець із їхньої бригади в цьому обстрілі загинув! Вічна пам’ять герою!" - йдеться в повідомленні.

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Наслідки артобстрілу військами РФ позицій ЗСУ на Донбасі, в результаті якого загинув український воїн Андрій Бєляєв 01
Наслідки артобстрілу військами РФ позицій ЗСУ на Донбасі, в результаті якого загинув український воїн Андрій Бєляєв 02
Наслідки артобстрілу військами РФ позицій ЗСУ на Донбасі, в результаті якого загинув український воїн Андрій Бєляєв 03
Наслідки артобстрілу військами РФ позицій ЗСУ на Донбасі, в результаті якого загинув український воїн Андрій Бєляєв 04

Автор: 

обстріл (28993) Донбас (22356) втрати (4434) найманці рф (2063)


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Где эти тараны, хомчаки и прочая шушара? Им плевать
что солдаты гибнут, срутся между собой и деребанят,
о кербите уже даже не говорю
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15.07.2021 13:33 Відповісти
вся шушера там же где и говнокомандующий, им главно шоб наши солдатики тишину соблюдали, остальное пох
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15.07.2021 18:10 Відповісти
Членограй в курсе, о ежедневных потерях? Может еще отведет?!!! Или всем 95м кварталом, на ноль "не стрелять", ***** в глаза смотреть?
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15.07.2021 13:53 Відповісти
Ниче, вот Зе встретится с окурком, посмотрит ему в глаза и увидит в них стремление роССии к миру на украинском Донбассе.
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15.07.2021 14:01 Відповісти
Затянутая в хроническую,война дает рецидивы....
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15.07.2021 14:51 Відповісти
А висновки які, чмирі?
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15.07.2021 16:35 Відповісти
 
 