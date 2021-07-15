УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8952 відвідувача онлайн
Новини
4 721 21

Професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі: вимагав 33 тис. грн за вступ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі професора Рівненської медичної академії. Він вимагав 33 тисячі гривень за вступ до навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили неправомірну діяльність професора.

Учора, 14 липня, його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним обумовленої суми "винагороди"", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення освітянину про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).

Професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі: вимагав 33 тис. грн за вступ 01

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начальницю служби у справах дітей Хмельницької ОДА спіймали на хабарі $5000, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У разі доведення вини, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі: вимагав 33 тис. грн за вступ 02
Професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі: вимагав 33 тис. грн за вступ 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

хабар (4724) виш (552) надходження (35) Рівне (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Перед ОП необходимо пройти курсы в наркопритоне.....
показати весь коментар
15.07.2021 11:57
+1
Зебіли, чому ваш кловун не припиняє війну?
показати весь коментар
15.07.2021 11:52
+1
отпустить и взять на работу в ОП
показати весь коментар
15.07.2021 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебіли, чому ваш кловун не припиняє війну?
показати весь коментар
15.07.2021 11:52 Відповісти
Клоун воює з власним народом. Економічними методами. А от поффєсору перепортили всі жнива, які лише почалися.
показати весь коментар
15.07.2021 11:54 Відповісти
Попередню новину читав? Я про це. Коментарі там закриті.
показати весь коментар
15.07.2021 11:56 Відповісти
Ылыта, ептель!
показати весь коментар
15.07.2021 11:52 Відповісти
а потім дивуються тому що в нас більшість медиків коновали-людині розумній та талановитій в медвуз без грошей потрапити дуже важко-
показати весь коментар
15.07.2021 11:54 Відповісти
меня другое удивляет, нам каждый день рассказывают про то как врачи увольняются из-за маленькой зарплаты и очень тяжелой работы, а здесь мало того что нужно будет долго учиться, так еще и за поступление денег просят...
показати весь коментар
15.07.2021 12:02 Відповісти
отпустить и взять на работу в ОП
показати весь коментар
15.07.2021 11:55 Відповісти
Перед ОП необходимо пройти курсы в наркопритоне.....
показати весь коментар
15.07.2021 11:57 Відповісти
Да надать ему всех поступающих у ВЫШИ из ОРДО.Пускай дрочит,взяток не будет а оплаты из бюджета реаны в ближайщем будущем не предвидится.Грошей НЕМА.
показати весь коментар
15.07.2021 11:58 Відповісти
P.S. Вот только никак не пойму что,на фото в публикации,,возмущаются те кто не на автомобилях Ураинского производства да еще и сетуют на Украину которая недала им усуги.Эти уроди вобще должны быть изгоями в Украине кроме тех кто прошел АТО и ООС.А возмущенным этим коментарием хочу спросить ,,что именно Вы сделали для Украины,,кроме тихых высеров чтоб никто не знал кто срет.
показати весь коментар
15.07.2021 12:07 Відповісти
Точнее - 1000 евро. Если бы долар был потяжелее евро - был бы эквивалент $1000. А так странно ,что не в фунтах
показати весь коментар
15.07.2021 11:58 Відповісти
Ну мы же в Европу идем а Англия из ЕС выходит. Так что можно сказать это своего рода протест профессора !
показати весь коментар
15.07.2021 12:00 Відповісти
Как поступить в медицинский БЕСПЛАТНО...
показати весь коментар
15.07.2021 12:04 Відповісти
Да просто придите в Украину и скажите что в каком универе и на каком факультете хотите,не учится а иметь образование,и гаронтовано вас примут из всеми благами студентов.А вот интелект у нас не имеет значения так как образование в Украине РЕИНТЕГРИРУЕТ,иными украинскими словами.Україськії освіті ,,кабздець,,А українські дебіли які непройшли в Українські вищі підуть орати ,,селіконові долини,,тіх хто і нахер не ставить нашу українську освіту.
показати весь коментар
15.07.2021 12:19 Відповісти
Найбільш корумпований коледж (тепер дно-академія) у місті: без грошей годі й сподіватися вступити там на бюджет! Знаю з власного досвіду.
показати весь коментар
15.07.2021 12:11 Відповісти
Відверто, я не розумію "ЗА ЩО" платили. Конкурс же за результатами ЗНО, а професор тут ні до чого. Та і сума більша ніж плата за рік при https://mcollege.rv.ua/document/download/175 навчанні за контрактом .
Схоже на провокацію.
показати весь коментар
15.07.2021 12:51 Відповісти
Дядько просто ніс медиціну у люди.
показати весь коментар
15.07.2021 13:12 Відповісти
Поцріот. Цікаво, коли він вимагав ці кошти, то був у вишиванці, чи в касаваротці, що б компроментувати "клятих москалів"?
показати весь коментар
15.07.2021 13:31 Відповісти
Коли вже встигли з медучилища зробити медакадемію? Що за турборежим?
показати весь коментар
15.07.2021 13:51 Відповісти
Да все это типичная подстава! Какой нахрен профессор будет брать деньги, тем более что от него ничего не зависит. Просто чей-то зеленый сынок уже прошел мед магистратуру-аспирантуру и нужно место. Жаль профессора.
показати весь коментар
15.07.2021 13:59 Відповісти
 
 