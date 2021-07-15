Професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі: вимагав 33 тис. грн за вступ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі професора Рівненської медичної академії. Він вимагав 33 тисячі гривень за вступ до навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили неправомірну діяльність професора.

Учора, 14 липня, його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ним обумовленої суми "винагороди"", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення освітянину про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начальницю служби у справах дітей Хмельницької ОДА спіймали на хабарі $5000, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У разі доведення вини, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





Фото: сайт поліції