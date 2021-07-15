Рада схвалила в першому читанні виділення з Держбюджету 800 млн грн на кисневі станції

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який збільшує витрати на кисневі станції.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій за основу проголосували 347 народних депутатів.

Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Іван Крулько поцікавився, чому такий законопроєкт подають парламентарії, а не уряд, а також, чому при розгляді цього питання в сесійній залі немає прем'єра Дениса Шмигаля.

Він підкреслив, що Україна повинна зайнятися закупівлею кисневих станцій, тому що восени може бути чергова хвиля COVID-19.

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Законопроєкт пропонує створити нові бюджетні програми - централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я та субвенція з державного бюджету місцевим на закупівлю послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій.

Відповідно до закону, 650 млн гривень піде на устаткування і 150 млн гривень - проєктування і монтаж. Засоби пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.