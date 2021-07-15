Рада схвалила в першому читанні виділення з Держбюджету 800 млн грн на кисневі станції
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який збільшує витрати на кисневі станції.
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій за основу проголосували 347 народних депутатів.
Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Іван Крулько поцікавився, чому такий законопроєкт подають парламентарії, а не уряд, а також, чому при розгляді цього питання в сесійній залі немає прем'єра Дениса Шмигаля.
Він підкреслив, що Україна повинна зайнятися закупівлею кисневих станцій, тому що восени може бути чергова хвиля COVID-19.
Законопроєкт пропонує створити нові бюджетні програми - централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я та субвенція з державного бюджету місцевим на закупівлю послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій.
Відповідно до закону, 650 млн гривень піде на устаткування і 150 млн гривень - проєктування і монтаж. Засоби пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.
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КабМин и ВР наконец-то решили выделить деньги на кислородные аппараты.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.
2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.
3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.
Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.