Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцією в РФ становить 25 293 випадки, помер за добу 791 пацієнт - це новий рекорд за пандемію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в четвер.

Найбільше померлих в Санкт-Петербурзі - 108, в Москві - 101.

За минулу добу, порівняно з даними початку тижня, також збільшилася кількість хворих на коронавірус, але при цьому фіксується і зростання кількості видужалих: виписані 21 493 пацієнти.

У Москві виявили 5 237 нових випадків COVID-19, ще 7 855 пацієнтів одужали. У Московській області виявили 2 444 нові випадки і в Санкт-Петербурзі - 1 954 випадки.

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Ще 528 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Нижньогородській області, 484 - в Свердловській області, 468 - в Красноярському краї, 454 - у Воронезькій області, 381 - в окупованому РФ Криму, по 376 - в Іркутській області, Пермському краї. Крім того, 336 випадків - в Омській області, 335 - в Хабаровському краї, 324 - в Брянській області, 322 - в Ростовській області, 298 - в Забайкальському краї, 284 - в Комі, 283 - в Челябінській області, 278 - в Оренбурзькій області , 276 - у Волгоградській області, 265 - в Алтайському краї, 263 - в Самарській області, по 262 - в Мурманській і Тверській областях, 255 - в Приморському краї. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.

Всього за пандемію в Росії зареєстровано 5 млн 882 тис. 295 випадків коронавирусної інфекції, 146 069 померлих і 5 млн 278 тис. 976 виписаних.