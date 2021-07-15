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Новини Коронавірус і карантин
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Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва

Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцією в РФ становить 25 293 випадки, помер за добу 791 пацієнт - це новий рекорд за пандемію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це свідчать дані оперативного штабу, оприлюднені в четвер.

Найбільше померлих в Санкт-Петербурзі - 108, в Москві - 101.

За минулу добу, порівняно з даними початку тижня, також збільшилася кількість хворих на коронавірус, але при цьому фіксується і зростання кількості видужалих: виписані 21 493 пацієнти.

У Москві виявили 5 237 нових випадків COVID-19, ще 7 855 пацієнтів одужали. У Московській області виявили 2 444 нові випадки і в Санкт-Петербурзі - 1 954 випадки.

Дивіться: Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем". ВIДЕО

Ще 528 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Нижньогородській області, 484 - в Свердловській області, 468 - в Красноярському краї, 454 - у Воронезькій області, 381 - в окупованому РФ Криму, по 376 - в Іркутській області, Пермському краї. Крім того, 336 випадків - в Омській області, 335 - в Хабаровському краї, 324 - в Брянській області, 322 - в Ростовській області, 298 - в Забайкальському краї, 284 - в Комі, 283 - в Челябінській області, 278 - в Оренбурзькій області , 276 - у Волгоградській області, 265 - в Алтайському краї, 263 - в Самарській області, по 262 - в Мурманській і Тверській областях, 255 - в Приморському краї. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.

Всього за пандемію в Росії зареєстровано 5 млн 882 тис. 295 випадків коронавирусної інфекції, 146 069 померлих і 5 млн 278 тис. 976 виписаних.

Автор: 

карантин (18172) росія (65856) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
А границу с Рашей полностью перекрыть не пробовали? Ждем повторения у нас?
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15.07.2021 12:14
+25
границу закрывайте дебилы зеленые
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15.07.2021 12:21
+23
Что-то давно не видно ольгинских, которые "вот я спутником уже укололся, и ничего, живой". Видать таки уже померли
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15.07.2021 12:20
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Это никому не интересно, главное что Ленин с Собчаком сказали по поводу Украины во времена царя Гороха
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15.07.2021 12:12 Відповісти
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 7847
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15.07.2021 12:13 Відповісти
Да всем насрать
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15.07.2021 12:13 Відповісти
учитивая что ето официальние данние то страшно подумать сколько на самом деле
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15.07.2021 12:45 Відповісти
У Путина есть план.
Ему нужно не более 20 млн рабов для добычи нефти-газа.
Всех остальных "в Рай" и в первую очередь пенсионеров.
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15.07.2021 12:14 Відповісти
А границу с Рашей полностью перекрыть не пробовали? Ждем повторения у нас?
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15.07.2021 12:14 Відповісти
Закроют. Через год, когда эпидемия будет бушевать у нас, а на Роисси просто уже все лишние вымрут. Зеленая власть всё делает очень своевременно...
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15.07.2021 12:18 Відповісти
Каждый день вижу автобусы на Е-95 москва - Одесса, каждый падло день оно едет сюда!!!
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15.07.2021 13:08 Відповісти
На морях по дороге только в эти выходные видел машины с рашенскими номерами. Вот и у меня возник такой-же вопрос.
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15.07.2021 15:10 Відповісти
Автобусы Москва-Херсон ходят регулярно!
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15.07.2021 18:11 Відповісти
Спутник V - РАБОТАЕТ!!)))
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15.07.2021 12:16 Відповісти
Что-то давно не видно ольгинских, которые "вот я спутником уже укололся, и ничего, живой". Видать таки уже померли
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15.07.2021 12:20 Відповісти
А они разве тут были? Были дятлы, которые писали, что вакцина - яд. Они и сейчас проскакивают. Но чтоб про Спутник...
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15.07.2021 12:41 Відповісти
Были, были. Примерно в феврале со стороны мокшанских болот массово доносился стон "купите нашу замечательную вакцину, от которой все растёт и колосится", на что здравомыслящая часть форума резонно замечала, что непонятно от чего эта вакцина, и вакцина ли это вообще. А вот уже на эти вопросы как раз и был прописан такой стандартный ответ в методичке, что, мол, "я укололся и ничего страшного не произошло". Так вот, что-то давно не слышно стона "купите нашу замечательную вакцину", видать за это уже не платят, да и вообще именно этих персонажей что-то давно не видно. Возникает вполне логичное предположение, что всё, умерли уже все...
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15.07.2021 13:04 Відповісти
Срочно Путлеру надо засекретить єти данніе до 2040 года...что паБЕДУ над Гитлером,а сотрудничество НКВД и Гестапо до 2045 года....,и єто будет честно...
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15.07.2021 12:17 Відповісти
Ничего' бабы ещё нарожают. Главное что царь батюшка в бункере сидит.
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15.07.2021 12:19 Відповісти
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 167
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15.07.2021 12:27 Відповісти
"спутник"
отправляет
в рай !
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15.07.2021 12:19 Відповісти
Як казав Андрій Андрійввич Піонтковский ще в 2014 році РАБссии верить себя не уважать,а Интерфакс то таке...
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15.07.2021 12:20 Відповісти
границу закрывайте дебилы зеленые
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15.07.2021 12:21 Відповісти
скоро Италию догонят. Но у них много тупых антимасочников, судя по соцсетям. Результат!
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15.07.2021 12:21 Відповісти
Поетому у нас с Рашкой граница до сих пор не перекрыта. А несмотря на заявление что Украина не признает прививку *Спутник V*, нашим пограничникам дали негласное указание пропускать граждан РФ при предьявлении етой прививки. Так что ждите скоро в Киеве Армагедон. Потом конечно все будут хвататься за голову и просить у Европы денех на борьбу с епидемией.
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15.07.2021 12:21 Відповісти
заробитчаны
нехер шастать в паРашу
там денех нет-
одни болячки
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15.07.2021 12:23 Відповісти
Говноедіы Мавзолейные,Хрюкните Крым наш,Приднестровье наш,Абхазия наш,Ю.Осетия наш...пол Донбасса наш,а Боинг мы не сбивали...Бог милостив...простит....А Бумеранг,то таке...Шутка ЮМОРА...
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15.07.2021 12:25 Відповісти
Статистка на россии наука очень точная, ну почти как богословие, не меньше. И особенно радует, что нам "1" пишут, а "0" в уме. Так что "0" к последней цифре добавляем смело.
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15.07.2021 12:25 Відповісти
Эти цифры можно смело на 10 умножать. Интересно, когда им наконец-то начнут клизмы ставить новейшим аналоговнетом "Спутник-ХУ?
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15.07.2021 12:33 Відповісти
Радоваться особо нечему, скоро у нас будет
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15.07.2021 12:39 Відповісти
Ну по версии Путлера мы же одиннарот..
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15.07.2021 12:42 Відповісти
Навряд буде гірше за минулий рік, адже у нас людей вакцинують не фізрозчином, тобто вакцинація в принципі є
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15.07.2021 12:45 Відповісти
При товаристче Сралине в ССре дохляке издательством "Воениздат" была выпущена книжечка в 1950 году "ВОВ 1941-45 гг".В ней говорится : в СССр погибло 7 миллионов человек....,а Брежнев в 1965 году казав шо 20 млн...,по случаю учреждения в СССре дня паБеды и ежегодного празднования на костях по этому случаю...,технология вранья Мавзолейного не изменилась...,кто бы не сидел у власти...
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15.07.2021 12:40 Відповісти
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/07/14/1911304.html Работники уфимского завода, производящего «Спутник V», саботируют вакцинацию
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15.07.2021 12:42 Відповісти
791 а насправді 7910
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15.07.2021 12:46 Відповісти
Это объясняется тем, что в связи с ежедневными дозами алкоголя у свинособак очень сильно просела иммунная система и организм оказался просто бесзащитным перед пандемией.
Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 8084



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15.07.2021 12:47 Відповісти
і це-оригінал,
а копія - ще страшніша !
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15.07.2021 12:53 Відповісти
она страшная такая и накрашенная
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15.07.2021 13:15 Відповісти
чий це портрет - невже це офіційне обличчя МІДу рейху з позаранку. Через димоход літала чи що ?
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15.07.2021 13:50 Відповісти
Пофіг Рашку,де наша вакцина?..Нормальна,після якої пускають за кордон,пфайзер-шмайзер...де?..Де можна поїхати і провакцинуватись,за що в нормальних країнах ще й доплачують,а в нашій роблять з того лишень голімий піар і все...
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15.07.2021 12:47 Відповісти
То, что умирают - это одно. А вот от чего - это второй невыясненный вопрос.
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15.07.2021 12:47 Відповісти
всё как всегда
кацапы выдумали ковид,
но не выдумали
как бороться с его штаммами
если им их потом закинут ...
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15.07.2021 12:55 Відповісти
На РАБссии 1 миллиард 500 миллионов насэлэния,шо в Китае..как говорил маршал Жюков бабы еще нарожают Крымнашистов и фашистов Путлера..
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15.07.2021 12:49 Відповісти
Новичок Новичок,какой Новичок,? нет у вас доказательств против Кости Сапрыкина... гражданин Жеглов...
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15.07.2021 12:57 Відповісти
подготовка к выборам. Вся статистика - это фейк, как на завышение, так и на занижение колличества.
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15.07.2021 12:58 Відповісти
На выборах в ДурьДуму РАБссии паБЕДу одержала Ядреная РАБссия 73 % голосов..на 2 месте партия Жиринжопского 37 %... игра цифр ...73 и 37 в сумме 100%
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15.07.2021 13:00 Відповісти
Чемпионом Мира на сегодня все равно фюрер Белораши Лукашеску 80 %
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15.07.2021 13:03 Відповісти
мало. что такое 791 для паРашы? вот туда бы еще хоть один нолик добавить и так каждый день. все же лишнехромосомные хотят в рай.
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15.07.2021 13:13 Відповісти
Доктор,спасите, у меня со вчерашнего вечера тошнота.головокружение, а ночью я видел сон,будто Баба Яга Мавзолейная с Боярышником в гости пришла...
Голубчик, вы вчера что пили?спрашивает Айболит...
Бояры на троих купили в Аптеке 3 литровый бутль...
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15.07.2021 13:19 Відповісти
Хоть одна хорошая новость из-за поребрика на сегодня
Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 4951
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра Мавзолейные газеты,каже профессор Преображенский...,
Филлип Филлипыч,я только анекдоты про Зеленского осилил,а 95 квартал не шоу,а дебилизм,наш Аркадий Райкин был круче...
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15.07.2021 13:31 Відповісти
Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 6707
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15.07.2021 13:58 Відповісти
 
 