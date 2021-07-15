Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу"
Агія Загребельська стверджує, що "Укрзалізниця" втратила 465 млн грн на закупівлі коліс у "Інтерпайпу", який продавав українській залізниці колеса за ціною вдвічі дорожчою, ніж у Росії. Водночас Антимонопольний комітет (АМКУ) відмовився розслідувати цей факт, проігнорував заяви Ліги антитрасту та НАБУ, оскільки вони, за словами АМКУ, не є потерпілими. Українців і компанії, які користувалися послугами "УЗ", просять писати заяви в АМКУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська.
"465 000 000 грн (!!!)
Рівно стільки, за нашими підрахунками, втратила "Укрзалізниця", а значить кожен з нас, на закупівлях колес у олігарха за монопольно завищеними цінами.
WTF та що будемо з цим робити? Є план. Розповідаю.
1. Думаю, ви вже здогадалися, що постачальник "золотих" колес - Віктор Пінчук (а я же говорила, що хороших олігархів не буває) та його монополіст "Інтерпайп". І так, завдяки посадовцям "Укрзалізниці" іншого постачальника колес тупо немає. Бо так сталося, що тільки продукцію "Інтерпайпу" УЗ спромоглася сертифікувати.
2. Це класична монополія (точніше не буває) та класична здирницька ціна. Для розуміння, в 2020 в Росію олігарх продавав колеса за ціною вдвічі нижчою ніж українській залізниці.
3. Ліга антитрасту поскаржилася до Антимонопольного комітету. Однак там, традиційно, нам відмовили, сказавши, що наших прав та інтересів це ніяк не стосується.
4. Крім нас до АМКУ поскаржилося НАБУ. Їм також відповіли, що то не їхня справа.
5. І це ще не все. До АМКУ поскаржився приватний покупець коліс "Інтерпайпу" в Україні. Та його заяву Комітет також не розглянув. Але вже з іншою мотивацією: ми зараз проводимо дослідження, будемо його проводити ще не знаємо скільки (це може бути і 100 років, закон не обмежує), тому почекайте, як закінчимо - тоді і розглянемо вашу заяву. Тобто зрозуміло, що АМКУ не хоче розслідувати зловживання олігарха.
6. Але (!!!) ми зараз спільно з вами можемо таки змусити АМКУ це зробити. Для цього від вас потрібно:
- копія квитка, який підтверджує, що ви були/будете хоч раз пасажиром УЗ;
- заповнення заяви або анкети (посилання) (інструкція щодо заповнення тут);
- якщо заповнюєте заяву, то направляєте її на АМКУ поштою (паперову та з живим підписом) або електронкою (підписану ЕЦП) і до заяви докладаєте копію квитка;
- якщо вам буде зручніше, щоб ми це зробили за вас, то заповнюйте анкету (посилання), ми з вами зв’яжемось та все зробимо.
Чому це важливо зробити та чому це має подіяти?
Ми всі обурюємось відсутністю кондиціонерів у потягах, брудною білизною, убитими вагонами та дощами з їх даху. Це все, в тому числі, результат закупівель за монопольно-завищеними цінами.
І АМКУ може відмовити нам, НАБУ та приватній компанії. Проте, якщо заяву підпишуть сотні пасажирів залізниці, "морозитися" Комітету буде суттєво важче.
А ще, тоді ми матимемо процесуальні права у цьому розслідуванні та зможемо впливати на його хід.
Підсумовуючи. Пропоную оборюватися не на кухнях та у фейсбуці, а в офіційних заявах. Цей шлях точно буде ефективнішим. Тим більш, вам на це треба буде витратити тільки пару хвилин. Все інше ми зробимо за вас:)
Переходьте за посиланням. Заповнюйте. Та давайте разом змушувати чиновників економити наші гроші та забезпечувати нам гідний сервіс", - закликала Загребельська
Будь ласка, зачекайте...
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Интерпайп поставляет колеса УЗ очень давно. В 2015-2019 точно.
"бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская"
или укрзализныця - кристально чистая компания, а не шарашкина контора?
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
Все для друзей-олигархов.
8.4. За ініціативою органів Комітету, голови відділення
відповідно до абзацу четвертого частини 1 статті 36 Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 2210-14 ) у разі
безпосереднього виявлення державними службовцями Комітету,
відділення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства про
захист економічної конкуренції, визначеного статтею 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" та статтями 1, 4 - 19
Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80 236/96-ВР ).
Хотите избежать подобных звиздецов - приватизируйте все госпредприятия, а деньги раздайте людям. Потому что народ не способен управлять своей собственностью, а государство (чиновники) эту собственность просто разворовывает. Частник же не позволит коррупционерам дерибанить свое имущество.
О том, сколько ей удалось заработать на должности в Минюсте, может говорить сравнение деклараций за 2014 и 2015 годы. Буквально за годhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/09/51/d3aae85452066b4e3b1540046734da19_1436520869.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857303000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNHrK66ZebwGS8UAAz2Qa6eZfal7bw https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/09/51/d3aae85452066b4e3b1540046734da19_1436520869.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857304000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNE7jyV3SWxM_FNfpaWYf8tYzKg3Mg вместо прочерков появилосьhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://declarations.com.ua/declaration/nacp_9df5ce2e-b7f1-456c-b39d-9369bae016c4%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857304000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNGlP2sm15x78zcWXJikDmZCN_g6SA https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://declarations.com.ua/declaration/nacp_9df5ce2e-b7f1-456c-b39d-9369bae016c4%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857304000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNGlP2sm15x78zcWXJikDmZCN_g6SA около 10 млн грн. наличными . О коррупционном происхождении денег может свидетельствовать тот факт, что за 3 года ни копейки из этих средств не было ни потрачено, ни положено в банк. Это может означать лишь то, что на самом деле это виртуальные деньги, которые Ахундова успела задекларировать в 2015 году, которые в любой момент могут стать оправданиемhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://newstime.in.ua/vlastellinsha-kolets-kak-zagrebel-skaya-zagrebla-kuchu-deneg-prosty-h-ukraintsev/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857305000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNEE4YYwMqGqwYU_A3mV_rUU0MCRlg https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://newstime.in.ua/vlastellinsha-kolets-kak-zagrebel-skaya-zagrebla-kuchu-deneg-prosty-h-ukraintsev/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857305000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNEE4YYwMqGqwYU_A3mV_rUU0MCRlg ее роскошной жизни на зарплату госуполномоченного в 53 тыс. грн. (меньше 2 тыс долларов) в месяц.
Схема системного обжалования закупок
Не секрет, что одним из ключевых вопросов, решением которых занимается Антимонопольный комитет - это рассмотрение жалоб на неправомерные действия участников публичных закупок. Для этого в комитете есть постоянно действующая админколлегия, куда входила и Загребельская.
Именно Загребельская регулярно организовывала тренинги для потенциальных жалобщиков, в результате которых те почему-то становились клиентами фирмы https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://adslegal.com.ua/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857309000&sa=D&ust=1562655857326000&usg=AFQjCNHrCm5KAX_bF-ayAFWr_5h_h3K07A https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://adslegal.com.ua/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857310000&sa=D&ust=1562655857326000&usg=AFQjCNEdNCctdTh-EfPZ15ksYbYpi334ig «ADS Legal Group» , которая контролируется мужем Загребельской и ее братом. По слухам, сотрудников фирмы набирала среди сотрудников АМКУ помощница самой Агии. При этом, по данным источников в комитете, Загребельская наладила систему стимулирования сотрудников департамента обжалования публичных закупок АМКУ для максимального содействия работе фирмы родственников.
Ведь Газпром вернул Украине деньги за то что продавал газ по завышенной стоимости используя монопольное положение-почему не подать подобный иск к Интерпайпу? А потому что все получили свой откат и тихие и довольные