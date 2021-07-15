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Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу"

Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на

Агія Загребельська стверджує, що "Укрзалізниця" втратила 465 млн грн на закупівлі коліс у "Інтерпайпу", який продавав українській залізниці колеса за ціною вдвічі дорожчою, ніж у Росії. Водночас Антимонопольний комітет (АМКУ) відмовився розслідувати цей факт, проігнорував заяви Ліги антитрасту та НАБУ, оскільки вони, за словами АМКУ, не є потерпілими. Українців і компанії, які користувалися послугами "УЗ", просять писати заяви в АМКУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська.

"465 000 000 грн (!!!)

Рівно стільки, за нашими підрахунками, втратила "Укрзалізниця", а значить кожен з нас, на закупівлях колес у олігарха за монопольно завищеними цінами.

WTF та що будемо з цим робити? Є план. Розповідаю.

1. Думаю, ви вже здогадалися, що постачальник "золотих" колес - Віктор Пінчук (а я же говорила, що хороших олігархів не буває) та його монополіст "Інтерпайп". І так, завдяки посадовцям "Укрзалізниці" іншого постачальника колес тупо немає. Бо так сталося, що тільки продукцію "Інтерпайпу" УЗ спромоглася сертифікувати.

2. Це класична монополія (точніше не буває) та класична здирницька ціна. Для розуміння, в 2020 в Росію олігарх продавав колеса за ціною вдвічі нижчою ніж українській залізниці.

3. Ліга антитрасту поскаржилася до Антимонопольного комітету. Однак там, традиційно, нам відмовили, сказавши, що наших прав та інтересів це ніяк не стосується.

4. Крім нас до АМКУ поскаржилося НАБУ. Їм також відповіли, що то не їхня справа.

5. І це ще не все. До АМКУ поскаржився приватний покупець коліс "Інтерпайпу" в Україні. Та його заяву Комітет також не розглянув. Але вже з іншою мотивацією: ми зараз проводимо дослідження, будемо його проводити ще не знаємо скільки (це може бути і 100 років, закон не обмежує), тому почекайте, як закінчимо - тоді і розглянемо вашу заяву. Тобто зрозуміло, що АМКУ не хоче розслідувати зловживання олігарха.

6. Але (!!!) ми зараз спільно з вами можемо таки змусити АМКУ це зробити. Для цього від вас потрібно:

- копія квитка, який підтверджує, що ви були/будете хоч раз пасажиром УЗ;

- заповнення заяви або анкети (посилання) (інструкція щодо заповнення тут);

- якщо заповнюєте заяву, то направляєте її на АМКУ поштою (паперову та з живим підписом) або електронкою (підписану ЕЦП) і до заяви докладаєте копію квитка;

- якщо вам буде зручніше, щоб ми це зробили за вас, то заповнюйте анкету (посилання), ми з вами зв’яжемось та все зробимо.

Чому це важливо зробити та чому це має подіяти?

Ми всі обурюємось відсутністю кондиціонерів у потягах, брудною білизною, убитими вагонами та дощами з їх даху. Це все, в тому числі, результат закупівель за монопольно-завищеними цінами.

І АМКУ може відмовити нам, НАБУ та приватній компанії. Проте, якщо заяву підпишуть сотні пасажирів залізниці, "морозитися" Комітету буде суттєво важче.

Також читайте: Завершено розслідування заподіяння 102,7 млн грн збитків при закупівлі дизпалива для "Укрзалізниці", - НАБУ

А ще, тоді ми матимемо процесуальні права у цьому розслідуванні та зможемо впливати на його хід.

Підсумовуючи. Пропоную оборюватися не на кухнях та у фейсбуці, а в офіційних заявах. Цей шлях точно буде ефективнішим. Тим більш, вам на це треба буде витратити тільки пару хвилин. Все інше ми зробимо за вас:)

Переходьте за посиланням. Заповнюйте. Та давайте разом змушувати чиновників економити наші гроші та забезпечувати нам гідний сервіс", - закликала Загребельська

Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на Укрзалізницю: Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста Інтерпайпу 01
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на Укрзалізницю: Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста Інтерпайпу 02
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на Укрзалізницю: Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста Інтерпайпу 03
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на Укрзалізницю: Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста Інтерпайпу 04

Автор: 

НАБУ (5086) корупція (4699) Пінчук Віктор (377) Укрзалізниця (6893) монополія (134) Антимонопольний комітет (1774) Інтерпайп (211) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
+7
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 12:26
+3
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу" - Цензор.НЕТ 3242.
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15.07.2021 12:55
+2
Классика жанра для украинских чудо-"бизнесменов" : закрыть свой рынок, создать себе тепличные условия и втюхивать украинцам товары сомнительного качества по сумасшедшим ценам. А вы думаете дворцы на Лондонщине откуда берутся?
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15.07.2021 12:25
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Классика жанра для украинских чудо-"бизнесменов" : закрыть свой рынок, создать себе тепличные условия и втюхивать украинцам товары сомнительного качества по сумасшедшим ценам. А вы думаете дворцы на Лондонщине откуда берутся?
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15.07.2021 12:25 Відповісти
Петро, ото боровся з монополістами. Драв їх, аж пірья сипалося.
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15.07.2021 12:55 Відповісти
Не сцы. Щас Величайший разрулит. В турборежиме. 73% - гарантируют это!
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15.07.2021 13:02 Відповісти
"Классика жанра" - это визг свиней оторванных от корыта.

Интерпайп поставляет колеса УЗ очень давно. В 2015-2019 точно.
"бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская"
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15.07.2021 13:22 Відповісти
напомни мне хоть один прецедент когда АМКУ был полезным и на страже закона?
или укрзализныця - кристально чистая компания, а не шарашкина контора?
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15.07.2021 16:18 Відповісти
Ну так уже 2 года НОВАЯ власть. Почему она не показывает как боротся с откатами и явным грабежем госсобственности?
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15.07.2021 17:24 Відповісти
Вы настолько поклонник зеленского, и так в него верите, и думаете, что он сделает больше за 2 года, чем порошенко, которому пять лет не хватило (ни на что)?
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16.07.2021 10:21 Відповісти
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 12:26 Відповісти
В прошлом созыве так-же сделали голосами блока порошенко и народного фронта.
Все для друзей-олигархов.
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15.07.2021 13:15 Відповісти
А я о чем? Вот и думаю, а нахера нам эти депутаты?
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15.07.2021 15:07 Відповісти
"Интерпайпа"? Снова эта чурка Ахметка доит бюджет Украины! Сколько можно терпеть этих мразей донецких?
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15.07.2021 12:28 Відповісти
Какой нахрен Ахметка? Интерпайп - это Пинчук!
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15.07.2021 12:48 Відповісти
04 июн. 2004 г. - Леонід Кучма: "Я хочу разом з вами подивитися на Україну без Кучми"
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15.07.2021 13:12 Відповісти
Наверное удивлю г-жу Загребельскую, но амку может провсти проверку и по собственной инициативе
8.4. За ініціативою органів Комітету, голови відділення
відповідно до абзацу четвертого частини 1 статті 36 Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 2210-14 ) у разі
безпосереднього виявлення державними службовцями Комітету,
відділення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства про
захист економічної конкуренції, визначеного статтею 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" та статтями 1, 4 - 19
Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80 236/96-ВР ).
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15.07.2021 12:33 Відповісти
наверное удивлю: АМКУ не может ничего
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15.07.2021 16:19 Відповісти
При всем желании за шаловливыми ручками каждого чинуши в стране не уследить. Тем более, что активисты за это зарплату не получают, а значит их мотивация рано или поздно сходит на нет.
Хотите избежать подобных звиздецов - приватизируйте все госпредприятия, а деньги раздайте людям. Потому что народ не способен управлять своей собственностью, а государство (чиновники) эту собственность просто разворовывает. Частник же не позволит коррупционерам дерибанить свое имущество.
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15.07.2021 12:41 Відповісти
А почему не в Спортлото? Владимир Семенович давно сказал кому, куда и откуда писать такие письма.
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15.07.2021 12:42 Відповісти
Какое же говнище развёл вокруг себя Кучма. Когда он уже сдохнет, скотина ?
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15.07.2021 12:44 Відповісти
пінчук то свій, а своїх ніззя! сєрлєщ вам про то скаже! вот єслі бо то бил парашенка...
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15.07.2021 12:45 Відповісти
Пінчук збирає нових вакарчуків під новий політичний проект , щоб типу патріотично лобіювали його грабіжницький бізнес, а він відстєгньот наступним депутатам наступного голосу...
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15.07.2021 12:51 Відповісти
Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу" - Цензор.НЕТ 3242.
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15.07.2021 12:55 Відповісти
" Лига антитраста пожаловалась в Антимонопольный комитет. Однако там, традиционно, нам отказали, сказав, что наших прав и интересов это никак не касается" Глава антимонопольного комитета является сестрой подруги детства ЗЕпляди, которая работает у него управляющей делами, счетами и виллой в Италии.
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15.07.2021 13:06 Відповісти
на должности замглавы Государственной исполнительной службы Агия Ахундова оказалась замешана в многомиллиардной схеме по вымыванию денег в карманы коррупционеров - «СЕТАМ» - системе электронных торгов арестованным имуществом. По данным журналистов, на этом посту Агияhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://antikor.com.ua/articles/185263-koruptsija_pri_reformuvanni_antimonopoljnogo_komitetu%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857302000&sa=D&ust=1562655857323000&usg=AFQjCNEhQ5LYjbQ3feleB6gy0kpTMAyNTQ https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://antikor.com.ua/articles/185263-koruptsija_pri_reformuvanni_antimonopoljnogo_komitetu%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857302000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNHmYY_KhQyQZXcgoPgNU7yX1K7DnA вступила в сговор с владельцами обанкротившихся банков и контролировала продажу им их же залоговых активов по заниженной цене. Это, возможно, и стало причиной ее увольнения из министерства. Очевидцы событий также рассказывают, что в течение 2015-16 года Загребельская активно - но безуспешно - пыталась привлечь к работе в АМКУ представителей группы, с которой она сотрудничала в Минюсте, и которая впоследствии также была со скандалом уволена.
О том, сколько ей удалось заработать на должности в Минюсте, может говорить сравнение деклараций за 2014 и 2015 годы. Буквально за годhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/09/51/d3aae85452066b4e3b1540046734da19_1436520869.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857303000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNHrK66ZebwGS8UAAz2Qa6eZfal7bw https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/09/51/d3aae85452066b4e3b1540046734da19_1436520869.pdf%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857304000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNE7jyV3SWxM_FNfpaWYf8tYzKg3Mg вместо прочерков появилосьhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://declarations.com.ua/declaration/nacp_9df5ce2e-b7f1-456c-b39d-9369bae016c4%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857304000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNGlP2sm15x78zcWXJikDmZCN_g6SA https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://declarations.com.ua/declaration/nacp_9df5ce2e-b7f1-456c-b39d-9369bae016c4%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857304000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNGlP2sm15x78zcWXJikDmZCN_g6SA около 10 млн грн. наличными . О коррупционном происхождении денег может свидетельствовать тот факт, что за 3 года ни копейки из этих средств не было ни потрачено, ни положено в банк. Это может означать лишь то, что на самом деле это виртуальные деньги, которые Ахундова успела задекларировать в 2015 году, которые в любой момент могут стать оправданиемhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://newstime.in.ua/vlastellinsha-kolets-kak-zagrebel-skaya-zagrebla-kuchu-deneg-prosty-h-ukraintsev/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857305000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNEE4YYwMqGqwYU_A3mV_rUU0MCRlg https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://newstime.in.ua/vlastellinsha-kolets-kak-zagrebel-skaya-zagrebla-kuchu-deneg-prosty-h-ukraintsev/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857305000&sa=D&ust=1562655857324000&usg=AFQjCNEE4YYwMqGqwYU_A3mV_rUU0MCRlg ее роскошной жизни на зарплату госуполномоченного в 53 тыс. грн. (меньше 2 тыс долларов) в месяц.
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15.07.2021 13:21 Відповісти
Ну и, собственно, засм эта девуля "просит" лохов что то:
Схема системного обжалования закупок
Не секрет, что одним из ключевых вопросов, решением которых занимается Антимонопольный комитет - это рассмотрение жалоб на неправомерные действия участников публичных закупок. Для этого в комитете есть постоянно действующая админколлегия, куда входила и Загребельская.
Именно Загребельская регулярно организовывала тренинги для потенциальных жалобщиков, в результате которых те почему-то становились клиентами фирмы https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://adslegal.com.ua/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857309000&sa=D&ust=1562655857326000&usg=AFQjCNHrCm5KAX_bF-ayAFWr_5h_h3K07A https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://adslegal.com.ua/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857310000&sa=D&ust=1562655857326000&usg=AFQjCNEdNCctdTh-EfPZ15ksYbYpi334ig «ADS Legal Group» , которая контролируется мужем Загребельской и ее братом. По слухам, сотрудников фирмы набирала среди сотрудников АМКУ помощница самой Агии. При этом, по данным источников в комитете, Загребельская наладила систему стимулирования сотрудников департамента обжалования публичных закупок АМКУ для максимального содействия работе фирмы родственников.
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15.07.2021 13:22 Відповісти
Обыкновенный шантаж чужими руками)
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15.07.2021 13:23 Відповісти
Зе отстегнул Пинчуку с наших налогов за поддержку.
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15.07.2021 13:58 Відповісти
Думаю Зеленский и банда имеют хорошие откаты за то что не замечают явных хищений в государственных корпорациях. Любой нормальный антимонопольный комитет и суд постановил-бы вернуть в госбюджет Украины деньги которые переплатили Интерпайпу.
Ведь Газпром вернул Украине деньги за то что продавал газ по завышенной стоимости используя монопольное положение-почему не подать подобный иск к Интерпайпу? А потому что все получили свой откат и тихие и довольные
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15.07.2021 17:21 Відповісти
В эти 465 млн уже зубами вцепилось озверевшее кодло, и хер ты вырвешь эти миллионы. Остальное ла-ла-ла.
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15.07.2021 17:29 Відповісти
 
 