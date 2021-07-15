Загребельська просить українців писати в Антимонопольний комітет заяви на "Укрзалізницю": Втратили 465 млн грн на закупівлі коліс у монополіста "Інтерпайпу"

Агія Загребельська стверджує, що "Укрзалізниця" втратила 465 млн грн на закупівлі коліс у "Інтерпайпу", який продавав українській залізниці колеса за ціною вдвічі дорожчою, ніж у Росії. Водночас Антимонопольний комітет (АМКУ) відмовився розслідувати цей факт, проігнорував заяви Ліги антитрасту та НАБУ, оскільки вони, за словами АМКУ, не є потерпілими. Українців і компанії, які користувалися послугами "УЗ", просять писати заяви в АМКУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська.

"465 000 000 грн (!!!)

Рівно стільки, за нашими підрахунками, втратила "Укрзалізниця", а значить кожен з нас, на закупівлях колес у олігарха за монопольно завищеними цінами.

WTF та що будемо з цим робити? Є план. Розповідаю.

1. Думаю, ви вже здогадалися, що постачальник "золотих" колес - Віктор Пінчук (а я же говорила, що хороших олігархів не буває) та його монополіст "Інтерпайп". І так, завдяки посадовцям "Укрзалізниці" іншого постачальника колес тупо немає. Бо так сталося, що тільки продукцію "Інтерпайпу" УЗ спромоглася сертифікувати.

2. Це класична монополія (точніше не буває) та класична здирницька ціна. Для розуміння, в 2020 в Росію олігарх продавав колеса за ціною вдвічі нижчою ніж українській залізниці.

3. Ліга антитрасту поскаржилася до Антимонопольного комітету. Однак там, традиційно, нам відмовили, сказавши, що наших прав та інтересів це ніяк не стосується.

4. Крім нас до АМКУ поскаржилося НАБУ. Їм також відповіли, що то не їхня справа.

5. І це ще не все. До АМКУ поскаржився приватний покупець коліс "Інтерпайпу" в Україні. Та його заяву Комітет також не розглянув. Але вже з іншою мотивацією: ми зараз проводимо дослідження, будемо його проводити ще не знаємо скільки (це може бути і 100 років, закон не обмежує), тому почекайте, як закінчимо - тоді і розглянемо вашу заяву. Тобто зрозуміло, що АМКУ не хоче розслідувати зловживання олігарха.

6. Але (!!!) ми зараз спільно з вами можемо таки змусити АМКУ це зробити. Для цього від вас потрібно:

- копія квитка, який підтверджує, що ви були/будете хоч раз пасажиром УЗ;

- заповнення заяви або анкети (посилання) (інструкція щодо заповнення тут);

- якщо заповнюєте заяву, то направляєте її на АМКУ поштою (паперову та з живим підписом) або електронкою (підписану ЕЦП) і до заяви докладаєте копію квитка;

- якщо вам буде зручніше, щоб ми це зробили за вас, то заповнюйте анкету (посилання), ми з вами зв’яжемось та все зробимо.

Чому це важливо зробити та чому це має подіяти?

Ми всі обурюємось відсутністю кондиціонерів у потягах, брудною білизною, убитими вагонами та дощами з їх даху. Це все, в тому числі, результат закупівель за монопольно-завищеними цінами.

І АМКУ може відмовити нам, НАБУ та приватній компанії. Проте, якщо заяву підпишуть сотні пасажирів залізниці, "морозитися" Комітету буде суттєво важче.

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А ще, тоді ми матимемо процесуальні права у цьому розслідуванні та зможемо впливати на його хід.

Підсумовуючи. Пропоную оборюватися не на кухнях та у фейсбуці, а в офіційних заявах. Цей шлях точно буде ефективнішим. Тим більш, вам на це треба буде витратити тільки пару хвилин. Все інше ми зробимо за вас:)

Переходьте за посиланням. Заповнюйте. Та давайте разом змушувати чиновників економити наші гроші та забезпечувати нам гідний сервіс", - закликала Загребельська







