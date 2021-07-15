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Новини Агресія Росії проти України
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Хомчак, Наєв і Корнійчук привітали військовослужбовців з Днем українських миротворців: Завдяки їхній праці країна зайняла позиції надійного партнера ООН

Хомчак, Наєв і Корнійчук привітали військовослужбовців з Днем українських миротворців: Завдяки їхній праці країна зайняла позиції надійного партнера ООН

15 липня в Україні відзначається День українських миротворців. Вище керівництво ЗСУ привітало військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами, начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука, завдяки самовідданій праці наших миротворців Україна зайняла позиції надійного партнера ООН і стала одним з основних контрибуторів вертолітної техніки в складі місії ООН на африканському континенті.

"Висловлюю вдячність за службу всім, хто під прапором ООН чесно виконував і продовжує виконувати благородну місію воїнів-миротворців, захищає мир та спокій в "гарячих точках" світу. Переконаний, що українські воїни-миротворці й надалі високо триматимуть честь Державного Прапора України та її Збройних Сил", - підкреслив Корнійук.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у привітанні зазначив, що сьогодні 331 військовослужбовець Збройних Сил України несе службу у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у шести країнах світу та в районі Аб’єй. У Демократичній Республіці Конго підтримують мир 246 військовослужбовців Збройних Сил України 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН. Національний контингент серед Багатонаціональних сил КФОР перебуває у Косово, а це 40 наших воїнів. Ще 45 військовослужбовців Збройних Сил України у складі національного персоналу виконують завдання у різних куточках світу.

"Ми завжди пам’ятатимемо воїнів у блакитних шоломах, які віддали свої життя в ім’я миру. Особливі слова вдячності та поваги адресую сьогодні родинам миротворців за їх підтримку і вірність", - додав Хомчак.

Читайте: Тисячі наших воїнів беруть участь у миротворчих операціях по всьому світу, - Зеленський

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв також привітав українських миротворців зі святом.

"На рахунку українських миротворців десятки успішних миротворчих місій, які забезпечували і забезпечують мир у найгарячіших точках нашої планети. Далеко від рідної землі, інколи у доволі незвичному етнічному і мовному середовищі, складних природно-кліматичних умовах, Ви демонструєте витримку, доблесть та справжній професіоналізм.

Користуючись нагодою, висловлюю вдячність усім, хто чесно здійснював благородну місію й продовжує нести доволі нелегку службу у миротворчих контингентах. Схиляю голову перед подвигом тих, хто віддав своє життя заради ідеалів миру і безпеки", - зазначив Наєв.

Автор: 

Корнійчук (65) миротворці (857) привітання (735) Наєв Сергій (354) Хомчак Руслан (246)


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Генерала Павловського у в'язниці можуть привітати персонально...
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15.07.2021 12:38 Відповісти
А День миротворчиць коли ???
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15.07.2021 12:40 Відповісти
Персонально генітальнішего миротворця Оманського !!!)))
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15.07.2021 12:41 Відповісти
Для него надо персональный праздник назначить. Нигде в мире не такого великого миротворца за счет сдачи своей территории врагу...
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15.07.2021 12:46 Відповісти
,,Українські миротворці,, звучить гордо.Але ніхто із них не пійде на нульовку.Ось що таке найманці які нічим не відрізняються від,,Вагнеровців.. Згадайте коли Україні потребувалась допомога то ці ,,миротворці,,насрали на проблеми країни так як тут не платили.
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15.07.2021 12:46 Відповісти
У зели тысячи наших воинов участвуют в миссиях ООН,а в генеральный штаб насчитал 331 военнослужащего?!
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15.07.2021 12:52 Відповісти
 
 