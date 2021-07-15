Хомчак, Наєв і Корнійчук привітали військовослужбовців з Днем українських миротворців: Завдяки їхній праці країна зайняла позиції надійного партнера ООН

15 липня в Україні відзначається День українських миротворців. Вище керівництво ЗСУ привітало військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами, начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука, завдяки самовідданій праці наших миротворців Україна зайняла позиції надійного партнера ООН і стала одним з основних контрибуторів вертолітної техніки в складі місії ООН на африканському континенті.

"Висловлюю вдячність за службу всім, хто під прапором ООН чесно виконував і продовжує виконувати благородну місію воїнів-миротворців, захищає мир та спокій в "гарячих точках" світу. Переконаний, що українські воїни-миротворці й надалі високо триматимуть честь Державного Прапора України та її Збройних Сил", - підкреслив Корнійук.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у привітанні зазначив, що сьогодні 331 військовослужбовець Збройних Сил України несе службу у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у шести країнах світу та в районі Аб’єй. У Демократичній Республіці Конго підтримують мир 246 військовослужбовців Збройних Сил України 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН. Національний контингент серед Багатонаціональних сил КФОР перебуває у Косово, а це 40 наших воїнів. Ще 45 військовослужбовців Збройних Сил України у складі національного персоналу виконують завдання у різних куточках світу.

"Ми завжди пам’ятатимемо воїнів у блакитних шоломах, які віддали свої життя в ім’я миру. Особливі слова вдячності та поваги адресую сьогодні родинам миротворців за їх підтримку і вірність", - додав Хомчак.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв також привітав українських миротворців зі святом.

"На рахунку українських миротворців десятки успішних миротворчих місій, які забезпечували і забезпечують мир у найгарячіших точках нашої планети. Далеко від рідної землі, інколи у доволі незвичному етнічному і мовному середовищі, складних природно-кліматичних умовах, Ви демонструєте витримку, доблесть та справжній професіоналізм.

Користуючись нагодою, висловлюю вдячність усім, хто чесно здійснював благородну місію й продовжує нести доволі нелегку службу у миротворчих контингентах. Схиляю голову перед подвигом тих, хто віддав своє життя заради ідеалів миру і безпеки", - зазначив Наєв.