Усі лідери нормандського формату підтримують ідею проведення саміту, але конкретних дат поки немає, - Пєсков

Усі лідери "нормандської четвірки" підтримують ідею проведення саміту, проте конкретних термінів можливої ​​зустрічі поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, що по суті всі учасники "Нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту. Але конкретних спроб за термінами поки ще немає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президент Андрій Єрмак заявив, що саміт "Нормандської четвірки" відбудеться найближчим часом.

Водночас президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу.

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