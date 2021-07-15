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Новини Нормандські переговори
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Усі лідери нормандського формату підтримують ідею проведення саміту, але конкретних дат поки немає, - Пєсков

Усі лідери нормандського формату підтримують ідею проведення саміту, але конкретних дат поки немає, - Пєсков

Усі лідери "нормандської четвірки" підтримують ідею проведення саміту, проте конкретних термінів можливої ​​зустрічі поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, що по суті всі учасники "Нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту. Але конкретних спроб за термінами поки ще немає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президент Андрій Єрмак заявив, що саміт "Нормандської четвірки" відбудеться найближчим часом.

Водночас президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу.

Також читайте: Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом

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Пєсков Дмитро (1679) росія (65856) нормандська четвірка (1526)


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про компенсации из за транзита надо решать именно в нормандском формате. Пусть все скидываются
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15.07.2021 12:53 Відповісти
Черговий ППР.
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15.07.2021 12:53 Відповісти
Рекомендую всім розумним українцям і можновлажцям.
https://youtu.be/qKtSuMBdDOw
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15.07.2021 13:08 Відповісти
 
 