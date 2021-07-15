Пєсков про статтю Путіна: Кремль не ставить під сумнів територіальну цілісність України
Україні не варто сприймати експертні обговорення статті президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як територіальні претензії, жодних офіційних заяв із цього приводу немає.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Жодних офіційних заяв з цього приводу не було і немає", - сказав Пєсков журналістам.
При цьому він жодного слова не сказав про те, що Росія окупувала український Крим, а також усіляко підтримує терористів, які окупували частину Донбасу.
"Що стосується експертних обговорень, то експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть", - додав Пєсков.
Так він прокоментував експертні думки, відповідно до яких потрібно повернутися до кордонів між РФ і Україною на момент створення СРСР.
Пєсков наголосив, що Україні не варто сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії. "Жодним чином", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Прессекретар зазначив, що в статті Путін говорив "загалом про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні засади".
За його словами, стаття справді резонансна і привернула увагу експертів з різними точками зору. Пєсков заявив, що навіть представники партії "Єдина Росія" можуть висловлювати різні думки на рахунок змісту цієї публікації.
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1. Шахматы и щашки -- одна игра
2. Лев и тигр -- одно животное
3. Астономия и астрология -- одна наука
4. Голова и задница -- одна часть тела
(с) ФБ - Мила Менцова
- а напишу ка я статью про Украину...
....
ботоксная карла, Сцарица путятишна то есть, больше смахивает на вепса...
а так все они, кАнечно, рюзьге ёпта...))
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
.. Прикольно..........
Путин написал статью об Украине, которая опубликована на сайте Кремля в том числе и на украинском языке.Статья в основном является унылым пересказом советского учебника истории, она полна вранья и манипуляций, но больше всего мне понравился этот фрагмент:
«Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? ...первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак, ... в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения - это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание».
Понятно, что таким образом Путин пытается обосновать аннексию Крыма. Вот только есть один маленький нюанс. В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменском, Гуково, и значительным куском современной Ростовской области (см. карту). Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР, и была передана в состав РСФСР только в 1924 году. И если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском.
Ну а вообще, конечно, весь этот обиженный старческий бубнеж о том, что 30 лет назад что-то не так поделили - не имеет никакого смысла. Украина имеет международное признание в границах 1991 года. И любые территориальные претензии, выдвинутые нам сейчас - есть агрессия и фашизм.
1. «русские и украинцы - один народ, единое целое».
Рассуждения о том, один ли народ русские и украинцы - не имеют никакого смысла просто потому, что из них ничего не следует. Ну, допустим, что это один народ. И что? Один народ - это не приговор. Один народ имеет право на создание любого количества государств. Германия и Австрия - один народ. Китай и Гонконг - один народ. Это как рассуждать, что все исламские страны, говорящие на арабском языке - один народ и они непременно должны объединиться в одну страну.
2. «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию»
И кто же воздвиг эту стену? Кто аннексировал Крым? Кто организовал и кто поддерживает войну на Донбассе, в которой уже погибло 13 000 человек? Это ваших рук дело В.Путин. У вас руки по локоть в крови.
3. «И русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы».
Кто вам сказал такую глупость про крупнейшее государство? Вы в школе какие-то карты, кроме игральных, видели? Да во фразе «Монгольская империя была крупнейшим государством Европы» и то больше исторической правды.
4. «и знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну»
Почитайте лучше что-нибудь про войны между русскими княжествами. Или про Новгородский погром, устроенный Иваном Грозным. Когда русский царь велел обливать новгородцев зажигательной смесью и затем, обгорелых и ещё живых, сбрасывать в Волхов; иных перед утоплением волочили за санями; «а жён их, мужеск и женск пол младенцы» «взяху за руце и за нозе опако назад, младенцев к матерем своим и вязаху, и с великия высоты повеле государь метати их в воду». Весь Волхов был запружен трупами. Очень символично для общего пространства
5. «и в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты в руководстве единого государства. Достаточно сказать, что в общей сложности без малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв и Л. Брежнев»
Расскажите лучше, как советская власть вывозила из страны зерно во время Голодомора. Про расстрелянное возрождение. Про подавления крестьянских восстаний расскажите. Про раскулачивание. Про расстрелы во Львове, Станиславе и Тернополе. Про взрыв Днепрогеса и Крещатика. Про Залещицкую трагедию не забудьте.
6. «ещё в начале XVII века один из иерархов Униатской церкви Иосиф Рутский сообщал в Рим, что жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный - хоть и отличается, но незначительно. По его выражению, как у жителей Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, центр и север современной Италии».
И что? Английский язык является официальным в 54 странах. На испанском говорит вся Центральная и Южная Америки (без Бразилии)
7. «Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза - в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?»
Никто и не собирается заниматься такими глупостями. На лицо классический демагогический прием - «соломенное чучело». Сам выдвинул бредовый аргумент и сам его опроверг.
8. «В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР - с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм»
С точки зрения советской власти все было по закону. Добавлю, что это был не подарок - после войны Крым находился в плачевном состоянии. Были депортированы 183 тысячи крымских татар, из Крыма изгоняли армян, чехов, болгар и греков, в результате чего регион потерял большую часть своего населения и сделался экономически несостоятельным. Именно разрушенная послевоенная Украина вытащила на себе полуостров, создала Симферопольское (1956) и Старокрымское водохранилища (1957), а также Северо-Крымского канала (1961-71). Украина решила самую серьезную проблему Крыма - нехватку пресной воды. Украина превратила Крым во «всесоюзную здравницу»
Россия признала границы Украины и до аннексии не выдвигала к ней никаких территориальных претензий. Сам В.Путин говорил, что вопрос с Крымом закрыт - он украинский.
9. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства».
Хотелось бы напомнить В. Путину, что он являлся членом той самой КПСС, ранее ВКП(б). Буква "б" в названии означала - большевиков.
10. «Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях?»
Что значит - хотите создавать? Независимая Украина возникла как государство в прошлом тысячелетии - в 1991 году. Возраст независимой Украины ничем не отличается от возраста независимой России
11. «А.Собчак как высокопрофессиональный юрист считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики - учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения - это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами - уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить».
Трудно спорить не с логикой, а с отсутствием логики. Это примерно как если бы сегодня Австро-Венгрия или Османская империя решили начать пересматривать историю - а вот не было никогда такого государства, как Югославия. Давайте пересмотрим границы.
12. «Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку».
Примерно такую же поддержку Россия оказывала и Беларуси. С единственной целью - поглотить ее. В Украине Россия всегда занималась расколом и поддерживала всех сепаратистов. С той же самой целью.
13. «Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое».
Это что же за титан духа пишет про чужие неудачи? Человек, во время правления которого в стране закрылось более 35000 заводов. При В. Путине практически уничтожены авиастроение, автомобилестроение, судостроение и тяжелая промышленность. Добиваются ногами наука, медицина, образование и космонавтика. По производительности труда страна в ВОСЕМЬ раз отстаёт от уровня ЕС. По индексу качества жизни Россия находится на 72 месте в мире. Ее обгоняют Вьетнам и Египет. По ВВП (ППС) на душу населения Россия находится ниже Румынии.
14. «Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство - никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине».
Мы же знаем, сколько лет отечественное телевидение поливало грязью и издевалось над Украиной. Как радовалось ее промахам и неудачам. Как врало про распятых мальчиков и про то, что Киев зимой замерзнет.
15. «По сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из неё всё, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов выдавать за геноцид украинского народа».
Украина открывает свои архивы, а Россия закрывает их и вводит уголовное преследование за сравнение Гитлера и Сталина.
Про олигархов пишет человек, во время правления которого из России было вывезено и спрятано в западных банках от одного до двух триллионов долларов. Про хроническую слабость институтов пишет человек, уничтоживший выборы, независимость судебной системы, равенство всех перед законом, принцип разделения властей, тайну переписки, неприкосновенность жилища и частной жизни.
17. «действующий президент внёс в Раду законопроект о «коренных народах». Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны»
Попробуйте открыть закон и прочитать его. В нем не указаны не только русские, в нем ничего не сказано и про украинцев. Это вообще закон не про то, про что вам пишут в ваших папочках.
18. «И самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг. Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения».
Меньше смотрите российское телевидение. Никой насильственной ассимиляции в Украине нет. А врагом Украины является не Россия, а лично В.Путин и его клептократия. Они же являются и врагами России.
19. «Ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого Княжества Литовского, затеяли новое церковное размежевание. Не скрывая, что преследуют политические цели, светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов».
Очевидно, что патриарх дошел до В.Путина и пожаловался ему на оскудение финансовых потоков с Украины. Хотелось бы напомнить, что Россия является светским государством и вот только не большевикам (б) сетовать на грубое вмешательство в церковную жизнь
20. «Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор - после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?»
Референдум во время оккупации не имеет никакой юридической силы. Де-юре Крым продолжает оставаться украинским. Нигде в Украине не происходят этнические чистки. Никакие погромы в Украине «не прокатывались». В Одессе была устроена российская провокация, приведшая к трагическим последствиям. Жители Донецка и Луганска не брались за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь - это было военное вторжение России.
21. «Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство».
Россия является основным инициатором и разжигателем войны в Украине. Без ее непосредственного участия мир давно был бы восстановлен.
22. «Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен».
Судя по тому, как идут дела в России во время правления В.Путина, у Китая есть гораздо больше оснований заявить: Сибирь Москве просто не нужна.
23. «для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей - миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными».
Золотые слова! Для многих в России путинский режим просто неприемлем. И таких людей - миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными
https://mi3ch.livejournal.com/5148077.html
Я понимаю, про историю писал бы культуролог, историк или хотя бы деятель искусств, например художник или поэт! Но, ужас историю поносит некий чекист со стажем, профессиональный диверсант, тип с репутацией убийцы, подлости и предатель всех народов!
Это бред, бред, бред!!!!
Пуйло! Подлец! Но раз оно пишет такую статейку значит хочет что то украсть!!
Ну неужели никто не может ему сказать, что народ - это нация. Нация украинцев одна у белорусов другая а у русских совсем третья. И это именно у этнических народов. Можно говорить только о некой исторической связи... и то, очень осторожно и только специалистам.
А тут размахивая дрыном некий диверсант разглагольствует об исторических судьбах народов, и видишь ли ему мерещится некий один народ. Тьфу! Ну и прохиндей! Что то задумал...
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
И это вопрос? Идиот, это государство давно создано, можно говорить только о формах его существования. И исторических предшественниках, о коренных народах, о наших предках сарматах, которые здесь осели и тяжело боролись за свое существование, в том числе и татарах и других. А современное государство создавалось в муках но все же оно существут уже больше 100 лет. Пожалуйста по датам:
03.03.1917 - створено Центральну Раду, голова Грушевський. (С кубанцами вместе, между прочим)
05.06.1917 - видано Перший Універсал.
03.07.1917 - видано Другий Універсал (поддержали 27 украинских дивизий между прочим, десь 3 млн.)
07.11.1917 - Третій Універсал, проголошено Федеративну Україну УНР (вот оно становление)
22.01.1918 - Четвертий Універсал, проголошено незалежність УНР.
Вряд ли ошибусь, если предположу, что текст подготовлен коллективом авторов, которые предложили набор позиционных тезисов. Тем больше удивление. Ведь от лидера государства-агрессора после многих анонсов ожидали какого-то манифеста, какого-то масштабного видения. А увидели реферат из методички советского лектора-агитатора, где перечислены наиболее распространенные мифы, штампы, россказни и манипуляции об Украине и ее истории. Тысячи раз опровергнутые.
Хотя текст был переведен на украинский язык, существование которого часть российского политикума вообще не признает, похоже, что главная аудитория этого произведения - не в Украине.
На что следует обратить внимание нам и читателям из других стран?
На мой взгляд, этот текст является признанием в банкротстве России как имперского образования. А также демонстрацией страхов Москвы, которые она старается спроецировать на Украину.
Если взять из истории любую империю, уверенную в собственных силах, мы всегда увидим набор преимуществ, позволяющих распространять влияние, заключать союзы, включать и удерживать в орбите новые субъекты.
Речь идет и о военной мощи, и о мягкой силе: технологических новациях, передовой социальной организации, прорывных экономических моделях, а также определенном комплексе идей, который помогает составляющим разной природы держаться вместе.
Однако авторы из Кремля не предлагают украинцам ничего, кроме запугиваний. И это самая главная уязвимость Москвы.
Ведь у Москвы очень ограниченное предложение не только наружу. Континентальная империя удерживает контроль над десятками народов, в том числе многомиллионными, преимущественно благодаря аппарату насилия. Если бы речь шла о минимальных политических свободах или хотя бы справедливом экономическом сотрудничестве, многие национальные субъекты Российской Федерации делали бы выбор не в пользу «федерального центра».
Так же у Москвы нет привлекательного видения будущего. Сворачивая гражданские свободы, Кремль не смог обеспечить благосостояние и безопасность людям. По данным российских социологов, среди самых больших страхов россиян сейчас - страх репрессий со стороны власти.
Пропагандированный из Москвы концепт «русского мира» превратился в синоним руины. Подтверждение мы видим в Южной Осетии и Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе (освобожденную часть которого сейчас активно восстанавливают), в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И даже в оккупированном Крыму, который планировался оккупантами как витрина, а стал едва ли не самым дотационным регионом РФ.
https://zn.ua/author/Oleksii-Reznikov Алексей РезниковВице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Сейчас цементирующим элементом империи пытаются сделать набор «скреп» - русский язык, православие, единая российская нация, «сильный центр» при власти. Но без покоренной Украины новый имперский проект невозможен.
Объясню на примере.
В центре Киева находится величественный памятник сакральной архитектуры начала XI века, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - собор София Киевская. Обрамление собора - это сотни квадратных метров уникальных мозаик и фресок. На одной из фресок изображена княжеская семья. Ученые лишь спорят, какой именно князь перед нами - Владимир Великий, во время правления которого произошло крещение Руси, или его сын - Ярослав Мудрый, при котором завершилось строительство храма и были нарисованы фрески.
Так или иначе, но сегодня каждый украинец в столице своего государства может войти в храм, которому тысяча лет, увидеть князя, который правил из этого самого города государством, в несколько раз большим, чем империя Карла Великого, и, возможно, ходил по этому полу.
Каждый, кто знает украинский язык, может разобрать надписи-граффити, которые в течение тысячи лет оставляли на стенах собора наши предки. Это было не очень вежливо по отношению к храму, но теперь служит лучшим доказательством неразрывной связи длиной в тысячелетия.
В России нет ничего подобного. Символ беспрерывной языковой традиции, величественной истории, светской власти и православной веры находится в Киеве.
Не контролируя этот город-символ, Россия утрачивает свой исторический миф. Приходится начинать историю либо с варяжских наемников, либо с лесов и болот.
Вспоминать, что саму Москву правнук Ярослава Мудрого основал примерно через 125 лет после строительства Софии Киевской. И что дочь Ярослава - княжна Анна - стала королевой Франции за 100 лет до основания Москвы потомками ее рода.
Вспоминать о вассальной зависимости от ханов Золотой Орды в течение двухсот сорока лет. И скрывать, что на момент, когда Москва только начала жить без ханов, почти 80 украинских городов уже жили по Магдебургскому праву. В общем таких городов были сотни, и бытовало это право на нашей земле более 500 лет.
Поэтому, когда президент России назвал Ярослава Мудрого «нашим князем», а его дочь Анну - «русской», в Украине улыбались даже школьники.
Еще более странными выглядят попытки представить украинскую православную церковь производной от московской. Ведь московская «церковь-мать» на несколько веков моложе украинской «церкви-дочери». И тот же Софийский собор более чем наглядное этому доказательство.
В общем, в исторической науке государство IX-XIII веков, потомком которого является Украина и хочет считаться Россия, называется Киевская Русь. И россиян много лет это абсолютно устраивало. Потому что в древнейших летописях Киев так и называют - «мать городов русских». И вдруг несколько лет назад они начали везде, где только можно, исправлять название «Киевская» на «Древняя».
В Кремле при любой возможности утверждают, что украинцы, белорусы и россияне - это «один народ», имеющий общие корни. Наши народы действительно имеют много завязок. Это справедливо, когда речь идет о людях, семье и роде, но не о государствах. Особенно таких как Российская Федерация, состоящая из десятков субъектов, многие из которых являются НЕславянскими и НЕхристианскими.
Идею «извечного братства» украинцев с башкирами, чувашами, бурятами, якутами, удмуртами, десятками других достойных народов Сибири, Урала, Поволжья, Северного Кавказа будет трудно пояснить и нам, и им. Добрососедство - да, жизнь рядом в течение столетий, вспоминая «Зеленый», «Желтый», «Малиновый», «Серый клин» и т.п., - да, но «один народ»? Так что речь идет о подмене понятий.
Кремлевские историки называют украинское государство «вражеским» «анти-Россией». Потому что даже еще далекая от совершенства демократия, которая утверждается в Украине, уничтожает очередную «скрепу».
Украинцы устраивают Россию лишь как БЕЗязыковая и БЕЗгосударственная нация, подчиненная московскому духовному центру и растворенная в московском политическом проекте. Так уже было. И стоило украинцам миллионов жизней. Поэтому мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось.
В общем, речь идет о классическом сюжете - первородство и чечевичная похлебка. Кремль активно строит «юшкопроводы» в Европу или в карманы конкретных европейских деятелей. Но, чтобы почувствовать себя властителями судеб в глобальном масштабе, они хотят захватить историческое и геополитическое первородство.
Кремлевским руководителям намного логичнее было бы провозгласить себя потомками Золотой Орды. Ведь и параллелей намного больше, и обосновать легче. Посмотрите хотя бы на герб.
Странно все это обсуждать в ХХІ веке, когда частные компании запускают людей в космос. Но совсем недавно - в историческом измерении - в Европе уже был один похожий деятель, которого сначала пытались умиротворить, а потом едва одолели ценой колоссальных жертв.
Historia est magistra vitae. Вспоминая это крылатое выражение, тем, кто принимает решение на Западе, следует не забывать, что история не только учит, но и повторяется.
Лидер государства - постоянного члена Совета Безопасности ООН - публично провозглашает границы условностью и историческим недоразумением. Россия уже пренебрегла своими обязательствами по Будапештскому меморандуму. Попытки «вести диалог» или строить «взаимозависимость» в Москве воспринимают как слабость. Это взаимозависимость хищника и жертвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа метко заметил, что нынешняя Россия - это прошлое, которое пытается нас догнать. Литву за свободолюбивую позицию «настигают» просто сейчас спровоцированным потоком нелегальных мигрантов. Хотя это страна ЕС и НАТО!
Реакцией на гибридное давление России должна быть жесткая консолидированная позиция цивилизованного мира. Поддержка каждой страны Европы, которая становится объектом агрессии. Украина сейчас на переднем краю этой агрессии.
Поддержка модернизации «минских соглашений». Поддержка «Крымской платформы». Усиление санкционного давления на агрессора. Четкие сигналы о евроатлантической интеграции Украины. Военная помощь. Усиление нашей стойкости через содействие экономическому развитию. Это - обязательный минимум, чтобы защитить Европу.
Наша обязанность - реформы. Которые Украина будет делать не ради кого-то, а ради себя, ведь это - в наших интересах. Просто с поддержкой мы будем действовать быстрее.
И тогда украинский президент напишет статью о поддержке россиян на пути к демократическим преобразованиям. И они поверят.
И нам поверят народы России. Потому что знают нашу судьбу, а мы - знаем их.
Надо просто пройти этот путь.
https://zn.ua/author/Oleksii-Reznikov Алексей РезниковВице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
.. А когда именно ??? ...
. Это зависит от временной политичесской коньюктуры.........Сегодня -не ПУРГУ , а завтра - ПУРГУ .. или НАОБОРОТ ...,,.......
.. Прикольно....
Завдяки ретельним дослідженням українських вчених старовини в області історії розвитку москалів - кацапів, практично вдалося написати достовірний збірний історичний портрет того самого казламордого непорозуміння, яке в силу своєї альтернативної обдарованості навіть іменує себе нібито "російським народом". Казламорда істота представляє з себе зображення такого віддалено схожої на людину істоти в татарському кокошнику з косоокою, вічно пропитих напівазіатської або квадратної рябої перекошеною від злоби мордою москаля, що володіє рабської душею, ********, віроломним і боягузливим характером. До всього іншого це істота, яка найбільше нагадує не єдиний етнос, а штучно створеного з якихось недоносків голема, для спілкування використовує виключно один з діалектів староболгарської мови, рясно присмачуючи його татарськими і угро-фінськими словами і з наполовину жахливим кацапським матом гунів . Личакові істота яке з однаковим завзяттям готове поклоняться зірці, хресту, півмісяцю, будь-яким богам а також портрету свого чергового кривавого маніяка вождя. Але при цьому воно має нахабство зараховувати себе до повноцінних людям, та ще й не до аби-яким, а саме до слов'ян росіян! Саме так виглядає збірний портрет так званого з 18 століття (придуманого і нібито навіть руського народу).
Ось так москалі -кацапи ця монголоїдна личакова нечисть споганила в 18 столітті велике святе для слов'янина Українця слово яке вказувалося тільки в Київській -Русі: РУСЬ, і ім'я славних слов'ян: русичів, русинів, руських предків українців ..-
Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».
Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.
По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
.. Прикольно...
А вот реакция людей из-вне - мешает ему построить нужную ему параллельную историю... Поэтому ОНИ и говорят - нам - "не слушайте его , это , мол не для вас... не смущайте наших баранов..."