Пєсков про статтю Путіна: Кремль не ставить під сумнів територіальну цілісність України

Україні не варто сприймати експертні обговорення статті президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як територіальні претензії, жодних офіційних заяв із цього приводу немає.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Жодних офіційних заяв з цього приводу не було і немає", - сказав Пєсков журналістам.

При цьому він жодного слова не сказав про те, що Росія окупувала український Крим, а також усіляко підтримує терористів, які окупували частину Донбасу.

"Що стосується експертних обговорень, то експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть", - додав Пєсков.

Так він прокоментував експертні думки, відповідно до яких потрібно повернутися до кордонів між РФ і Україною на момент створення СРСР.

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Пєсков наголосив, що Україні не варто сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії. "Жодним чином", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Прессекретар зазначив, що в статті Путін говорив "загалом про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні засади".

За його словами, стаття справді резонансна і привернула увагу експертів з різними точками зору. Пєсков заявив, що навіть представники партії "Єдина Росія" можуть висловлювати різні думки на рахунок змісту цієї публікації.