Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому

За підсумками зустрічі в Білому будинку 15 липня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу "Північний потік-2 ". Але обговорять його в ході самої зустрічі.

Про це представники адміністрації Байдена заявили на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не очікуємо будь-якої офіційної заяви або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо "Північного потоку-2". Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і чекають, що вони будуть продовжені", - зазначив один з представників адміністрації.

Також очікується, що Байден у розмові з Меркель знову порушить питання геополітичного проєкту Росії і важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався як зброя проти України.

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