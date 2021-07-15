Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому
За підсумками зустрічі в Білому будинку 15 липня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу "Північний потік-2 ". Але обговорять його в ході самої зустрічі.
Про це представники адміністрації Байдена заявили на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми не очікуємо будь-якої офіційної заяви або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо "Північного потоку-2". Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і чекають, що вони будуть продовжені", - зазначив один з представників адміністрації.
Також очікується, що Байден у розмові з Меркель знову порушить питання геополітичного проєкту Росії і важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався як зброя проти України.
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Конфуций
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Сейчас у нас отбирают "удочку" и ты согласен в замен этого получить "одну рыбешку"?
Нас заела речей маята.
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды,от боли,от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть - в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!
даже если 25 % были против - но ведь 73 % были-то за.
Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?