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Новини
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Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому

Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо

За підсумками зустрічі в Білому будинку 15 липня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель не робитимуть спільних заяв щодо газопроводу "Північний потік-2 ". Але обговорять його в ході самої зустрічі.

Про це представники адміністрації Байдена заявили на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не очікуємо будь-якої офіційної заяви або конкретних результатів зустрічі лідерів щодо "Північного потоку-2". Але, як я вже сказав, команди вели дуже продуктивні переговори з цього набору питань і чекають, що вони будуть продовжені", - зазначив один з представників адміністрації.

Також очікується, що Байден у розмові з Меркель знову порушить питання геополітичного проєкту Росії і важливості розробки конкретних механізмів для того, щоб газ не використовувався як зброя проти України.

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Автор: 

Байден Джо (2892) Меркель Ангела (1139) перемовини (2996) Північний потік (2471)


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Топ коментарі
+1
Перевожу:
Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?
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15.07.2021 13:11
+1
Кацапы десятилетиями блокируют поставки в Украину газа из Казахстана и Азербайджана, где исковые заявления в международные суды? Нету, зато вой про этот СП - 2, да достроят они его, хватит сопли пускать...
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15.07.2021 13:15
+1
Якраз вам пацакам і дадуть, в обидві руки
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15.07.2021 13:16
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А нам как пострадавшим бабла дадут?
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15.07.2021 13:09 Відповісти
"Хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь - дай ему удочку"
Конфуций
...
Сейчас у нас отбирают "удочку" и ты согласен в замен этого получить "одну рыбешку"?
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15.07.2021 13:14 Відповісти
Якраз вам пацакам і дадуть, в обидві руки
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15.07.2021 13:16 Відповісти
И теперь,когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята.
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды,от боли,от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть - в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!
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15.07.2021 13:18 Відповісти
человек, ЛИЧНО САМ выливший себе на голову ведро с говном - не является пострадавшим.
даже если 25 % были против - но ведь 73 % были-то за.
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Конкретные механизмы и юридически обязывающие документы, а не очередные меморандумы и "мы вам обещаем, вы только ждите"
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15.07.2021 13:10 Відповісти
Перевожу:
Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?
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15.07.2021 13:11 Відповісти
хтось вовоЄрмака чихвостить за те, що не говорить про плани АВС куди він поведе Україну??? ...
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15.07.2021 13:14 Відповісти
Іноді здається, що Захід стимулює українців до нового Майдану - терпите зраду й клоунаду у владі -то розхльобуйте самі ...
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15.07.2021 13:16 Відповісти
До чого тут «захід»!? Американці виявились така само керовані і не захищеними від новоі психотропноі зброі як і українці із рештою Європи! В Україні- «лише не Порошенко» і мають керовану ляльку-дебіла за президента. В Америці- «лише не Трамп» і мають керованого соціалістами-глобалістами старого маразматика із комплексами і купою чисто кримінальних епізодів в минулому. До цієї ситуації в світі йшли десятиліттями.
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15.07.2021 13:52 Відповісти
Кацапы десятилетиями блокируют поставки в Украину газа из Казахстана и Азербайджана, где исковые заявления в международные суды? Нету, зато вой про этот СП - 2, да достроят они его, хватит сопли пускать...
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15.07.2021 13:15 Відповісти
Построят, но не запустят. Так Шмыгаль сказал.
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15.07.2021 13:23 Відповісти
Ну шо? Усё? УСЁ....
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15.07.2021 13:28 Відповісти
Намерения не скрываются, курс принят и никто не собирается его менять в угоду Украине.
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15.07.2021 13:34 Відповісти
«Байден прийде порядок наведе»? Нє!? -ну тада хавайте.
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15.07.2021 13:46 Відповісти
Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому - Цензор.НЕТ 6208
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15.07.2021 13:49 Відповісти
Встреча коммунистического альцгеймера и комсомольского паркинсона.
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15.07.2021 17:09 Відповісти
 
 