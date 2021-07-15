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Новини Хабарники
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Заступник комісара одного з військкоматів на Тернопільщині попався на хабарі в $1,6 тис.: обіцяв призовнику "допомогти" з документами про непридатність. ФОТОрепортаж

У Тернопільській області військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду від призовника. За 1600 доларів США він обіцяв допомогти отримати документи про визнання останнього непридатним до проходження військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Викрили заступника комісара одного з районних військкоматів оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області з колегами-правоохоронцями.

"Увечері 14 липня зловмисника затримали "на гарячому" після отримання ним 1 600 доларів США неправомірної вигоди. Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Заступник комісара одного з військкоматів на Тернопільщині попався на хабарі в $1,6 тис.: обіцяв призовнику допомогти з документами про непридатність 01

Предмет неправомірної вигоди вилучено на місці. Військовослужбовцю вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові. Процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіцер військкомату одного з районів Рівненщини упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову, - Нацполіція. ФОТО

Заступник комісара одного з військкоматів на Тернопільщині попався на хабарі в $1,6 тис.: обіцяв призовнику допомогти з документами про непридатність 02
Заступник комісара одного з військкоматів на Тернопільщині попався на хабарі в $1,6 тис.: обіцяв призовнику допомогти з документами про непридатність 03
Фото: сайт полиции

Автор: 

хабар (4727) військкомат (432) Тернопільська область (600)


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Как были военкоматы коррупционным клоповником, так счастливо и продолжают им оставаться. Может как-то процедуры попытаться сделать более прозрачными, чтобы слегка успокоить эту гнилую лавочку, что скажут наши гениальные депутатики?
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15.07.2021 13:19 Відповісти
прогнившая система...
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15.07.2021 13:42 Відповісти
Да введите уже взнос вместо прохождения этой обязаловки 30-40 тыс гривень деньги на контрактников сколько этой клоунадой можно заниматься все несут и все берут.либр военкомов стрелять на месте за взятку зае- ли уже клоуны
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15.07.2021 14:36 Відповісти
 
 