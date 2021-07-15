ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає зниження податків для грального бізнесу.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за повторне перше читання законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей проголосували 252 народні депутати.

Перед голосуванням опозиційні фракції виступили проти прийняття законопроєкту.

Народний депутат "Голосу" Галина Васильченко заявила, що документ потрібно повернути на доопрацювання, тому що він не був істотно змінений до повторного першого читання і як і раніше пропонує удвічі знижувати податки для грального бізнесу.

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За її словами, "зараз відбувається те, що держава заохочує громадян" до того, щоб вони грали в азартні ігри.