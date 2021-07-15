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ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає зниження податків для грального бізнесу.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за повторне перше читання законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей проголосували 252 народні депутати.

Перед голосуванням опозиційні фракції виступили проти прийняття законопроєкту.

Народний депутат "Голосу" Галина Васильченко заявила, що документ потрібно повернути на доопрацювання, тому що він не був істотно змінений до повторного першого читання і як і раніше пропонує удвічі знижувати податки для грального бізнесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найдешевша ліцензія на гральний бізнес коштує 10 млн грн на рік, - спікер Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Чуйкова

За її словами, "зараз відбувається те, що держава заохочує громадян" до того, щоб вони грали в азартні ігри.

Автор: 

ВР (15022) гральний бізнес (290) казино (214) податки (3874) азартні ігри (283)


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Топ коментарі
+11
Самый важная тема и закон билят .🙄🙄🙄
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15.07.2021 13:13
+11
все что нужно знать о правительстве Зе
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15.07.2021 13:22
+9
Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
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15.07.2021 13:13
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Самый важная тема и закон билят .🙄🙄🙄
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15.07.2021 13:13 Відповісти
Это цирк?
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15.07.2021 14:04 Відповісти
Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
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15.07.2021 13:13 Відповісти
Ай вэй,хорошо то как ,украинцы! Нравятся вам баум и спектор?
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15.07.2021 15:07 Відповісти
Нравятся вам баум и спектор? - А если нравимся мы вам приходите в гости к нам. Мы вам фокусы устроим, без ключа замок откроем.....
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15.07.2021 15:19 Відповісти
Шапито на шапите............
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15.07.2021 13:16 Відповісти
О как, а мы все ждем триллиардные поступления в бюджет...
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15.07.2021 13:17 Відповісти
квадрилионные
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15.07.2021 13:24 Відповісти
Красавцы. Вот ИМЕННО ! этого закона ждала вся мать вашу,УКРАИНА.
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15.07.2021 13:20 Відповісти
все что нужно знать о правительстве Зе
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15.07.2021 13:22 Відповісти
НамазуйТЕ ЗЕфилитики!
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15.07.2021 13:22 Відповісти
Як пліснява зробила зебілів разом !!!
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15.07.2021 13:22 Відповісти
Спасибо, Зе!
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15.07.2021 13:22 Відповісти
этим уменьшить .а остальным ******** поднять? Судя по коментам найдет при этом один или два чувака . а вот в следующем законопроекте 5600 вроде потеряют многие. депутаты наверное пора на выход. на сигареты повышают типа вредная привычка а игровухи значит приобщают к доброму и вечному?
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15.07.2021 13:24 Відповісти
Это уже натуральная насмешка,гетьманович погряз в коррупции по уши.
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15.07.2021 13:26 Відповісти
Ну, якщо ти вже за його корупцію кажеш - то що ти скажеш за його брехню? Ти чув його виступ на https://censor.net/ru/news/3277279?
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15.07.2021 13:48 Відповісти
добавлю . Лас Вегас город самоубийц
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15.07.2021 13:26 Відповісти
До купы. Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков за несколько дней до исчезновения проиграл в казино большую сумму
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15.07.2021 13:27 Відповісти
Слава тебе госпади, уж не знаю как я без этого жил
Шо там с оборонзаказами, клоуны?
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15.07.2021 13:36 Відповісти
Логичный вопрос: а накуя снижать налоги лохотронщикам? Они что производят что-то важное и высокотехнологичное?!! А почему не снизить налоги предприятиям впк?!
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15.07.2021 13:37 Відповісти
ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 3721
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15.07.2021 13:38 Відповісти
Кричали наполним бюджет !!!
Влезли а игорный бизнес ?
Теперь надо наполнять собственный бюджет .
И так во всем .
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15.07.2021 13:40 Відповісти
Не успели обещанные миллиарды заработать с этого бизнеса,
как уже налоги им снижают!
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15.07.2021 13:41 Відповісти
Значит всем налоги повыщают, а игорному бизнесу (самому прогрессивному по мнению власти) снижают. Вдобавок хотят легализовать производство и продажу наркотиков по всей Украине. Направление "мыслей" и "желаний" Зеленского и его банды вполне понятно. Хотелось бы,чтобы это поняли и все избиратели Украины, которые думают о своих детях и их будущем.
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15.07.2021 13:42 Відповісти
Про наркотики ,это ты загнул сильно (марихуана не является таковой)
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15.07.2021 15:03 Відповісти
а звідки 5млрд візьмуть на підвищення пенсій?
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15.07.2021 13:46 Відповісти
в лохотронах выиграют
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15.07.2021 14:08 Відповісти
*******.а комуналку вы там ***..ки не хотите снизить?
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15.07.2021 13:50 Відповісти
нит
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15.07.2021 14:08 Відповісти
какое мудрое решение..., правильно игорный бизнес в стране надо поощрять..., я предлагаю налоги для них вообще скостить и поставить игровой автомат возле каждой школы и магазина..., вот тогда заживем!!! ....но медицинский канабис не прошел почему-то..., видно нету тех, кто может поощрить рвение наших мартышек....
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15.07.2021 14:05 Відповісти
а тарифы всем зебилам скоро повысят, "зробылы себе разом"
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15.07.2021 14:20 Відповісти
Ось вам ,шановні, пріоритети зеплісняви ! Яких реформ вам ще не вистачає?
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15.07.2021 14:59 Відповісти
Так они ещё работать не начали! 😁😁😁
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15.07.2021 15:01 Відповісти
Как, в ОП работает...
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15.07.2021 19:10 Відповісти
Сколько они заплатили за этот законопроект? И ежу понятно, что игорный бизнес это зло и хотелось бы, чтобы и налоги они платили лютые.
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15.07.2021 15:51 Відповісти
намагаються збільшити податки, бо грошей не вистачає, а гральному бізнесу, що мульярди має принести зменшуюють, якась зебільна логіка.
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15.07.2021 18:03 Відповісти
Ну, вот. Протестировали аппарат в ОП, понравилось, решили снизить нагрузку на игровой бизнес - это ж тяжкий труд, это вам не на 2-х гектарах овощи выращивать.
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15.07.2021 19:08 Відповісти
красавцы.
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15.07.2021 21:08 Відповісти
а почему бы и нет если с этого можно кучу денег иметь в бюджете? я и сама люблю время от времени через приложение Лига ставок https://24-bet.ru/liga-stavok-na-kompyuter/ https://24-bet.ru/liga-stavok-na-kompyuter/ ставить на спорт и мне эьто приносить удовольствие !
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