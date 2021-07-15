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Новини
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У Білому домі чекають візиту Зеленського "цього літа", але конкретну дату поки не називають

У Білому домі чекають візиту Зеленського

Адміністрація президента США Джо Байдена не назвала конкретної дати візиту президента Зеленського у Вашингтон. Однак повідомила, що візит президента України очікується цього літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Коли цього літа президент розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського в Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату" , - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч з Байденом: "Ми повинні розуміти, де дійсно США нас будуть підтримувати"

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24222) США (23303)


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Топ коментарі
+5
"Этим летом".... Или следующим?..
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15.07.2021 13:23
+5
Приготуйте там рояль. Мона і піаніну.
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15.07.2021 13:33
+4
а что толку от єтих визитов, если он будет как визит в германию, так чисто пожрать, да поржать... да государтвенніе деньги прокатать...
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15.07.2021 13:24
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"Этим летом".... Или следующим?..
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15.07.2021 13:23 Відповісти
Это было летом, летом..

Как волнует ожиданье предстоящего свидания,
Сердце знало, что любимая тоже явится сюда.
А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие.
Улыбалось небо синее. Дивно пахла резеда.

Но на час позднее срока все бродил я одиноко.
Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш.
За минутой шла минута. Милой нет и почему-то
Изменился очень круто окружающий пейзаж.

Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного.
Стала зелень клёнов чахлою и корявою кора.
А вокруг меня прохожие шли на дъяволов похожие
И несло капустой квашеной из соседнего двора.

Это было летом, летом...Это было знойным летом.
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15.07.2021 13:31 Відповісти
а что толку от єтих визитов, если он будет как визит в германию, так чисто пожрать, да поржать... да государтвенніе деньги прокатать...
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15.07.2021 13:24 Відповісти
После запуска сп 2 пусть и приезжает
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Не стоит ждать Зеленого - у него другие проблемы .
"Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого. Налицо грубейшее нарушение закона, которое, на мой взгляд, является основанием для возбуждения процедуры импичмента, так как совершена незаконная атака на целую ветвь власти. А это очень опасно с точки зрения внутренней устойчивости страны. То есть сам Президент стал источником нестабильности и потому заслуживает немедленного импичмента." (с)
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Летом.....после дождичка......в четверг......может быть......когда-нибудь.....если......Байден решит !
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15.07.2021 13:27 Відповісти
Не завидую политикам, приходится руку пожимать всякой мерзости: от убийцы пу, до подонка зе!
Сейчас "ожидают визита", после визита - санитарная обработка места встречи.
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15.07.2021 13:32 Відповісти
Когда-то и президену Бокасе пожимали руку, сейчас шмаркле... В работе дипломатов тоже есть неприятные моменты.
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15.07.2021 17:17 Відповісти
Обещать - не значит жениться.
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Приглашали на дорозі-шо б не було й на порозі!
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15.07.2021 13:41 Відповісти
Бубочка дуже " чекає" на візит. Навіть про безвіз з китаєм домовляється ( вражина). У надії, що Байден відмінить зустріч і можна зразу в гості до пожиттєвих диктаторів фуйла та сі дзенпіна, досвід переймати.
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Приготуйте там рояль. Мона і піаніну.
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Краще піанолу, вона не фальшивіть.
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15.07.2021 13:45 Відповісти
вони очікують.... І по тону - можливо, і не літом. Можливо, і не цього року...
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15.07.2021 13:37 Відповісти
Україні від тих подорожей користі ніякої. тупо просирає народні гроші. може кремль і скористає, а ми ні. час йде а воно з єрмаком і арахамчіком про диктатуру мріють
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15.07.2021 13:38 Відповісти
Короче с китайским лярдом и отзывом подписи , зебланы ерьмака хорошо так вступили в каку. Тут прослеживается умышленные действия на конфронтацию с администрацией Байдена и дальнейшая полная попа. С чем вас, 73 % нелохов сделанных поздравлямс
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15.07.2021 13:41 Відповісти
Єдина мета ЗЕ по результатам візиту до США-сфоткаться з Байденом і потішити своє марнославство в мас медіа!
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15.07.2021 13:43 Відповісти
Гдєта, гдєта пасридинє лєта...
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15.07.2021 13:44 Відповісти
Цензор, почему на этом сайте нет новостей из Афганистана?
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15.07.2021 13:46 Відповісти
.....есть песня Земфиры.......ЭТИМ ЛЕТОМ!!!
И припев ее.....этим летом. Интересное совпадение....

Если мы выживем этим летом,
То с нами уже ничего не случится.
Если мы выживем этим летом,
То с нами уже ничего не случится.
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15.07.2021 13:47 Відповісти
Нехай вислюк виконує справами свої обіцянки, а не займається 3.14здабольством
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15.07.2021 13:51 Відповісти
А серпні США заявлять, що у зв'язку з подіями в ..., візит переноситься на невизначений час.
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15.07.2021 13:53 Відповісти
"Это было летом, летом. Это было знойным летом.
На асфальте разогретом, перед входом в старый сад.
Ждал я встречи под часами, где томились вы и сами,
Может быть совсем недавно, может сорок лет назад.

Как волнует ожиданье предстоящего свидания,
Сердце знало, что любимая тоже явится сюда.
А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие.
Улыбалось небо синее. Дивно пахла резеда.

Но на час позднее срока все бродил я одиноко.
Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш.
За минутой шла минута. Милой нет и почему-то
Изменился очень круто окружающий пейзаж.
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15.07.2021 13:53 Відповісти
наче слоган реклами: Візьми з собою в дорогу
У Білому домі чекають візиту Зеленського "цього літа", але конкретну дату поки не називають - Цензор.НЕТ 5264
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15.07.2021 14:02 Відповісти
"Этим летом", а может и не этим. Какаяразница?
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15.07.2021 14:03 Відповісти
О Китае, Меркель и Зеленском

Странный заголовок, да? На самом деле нет. А теперь по порядку.
Ровно за день до приезда Зеленского в Германию, Меркель заявила, что шесть западно-балканских государств «в силу геополитических причин» станут новыми членами ЕС. Речь идет об Албании, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово. Украине в этом перечне места не нашлось.
Потом члены правительства Германии пояснили такую срочность присоединения этих стран к ЕС «угрозой их отрыва от европейской семьи». И речь идет не только о политической угрозе, но и об экономической - на Балканах активно растет влияние Китая. Пекин не выдвигает политических требований, не требует соблюдения прав человека или проведения реформ, зато вместо этого предлагает дешевые кредиты и финансирование проектов.
В Европе заявляют об опасности китайской «дипломатии долговой ловушки». Балканские страны уже и без того должны Пекину огромные суммы. Так, например, долг Черногории Китаю составляет около 103% от ВВП страны. И это при том, что экономика одной китайской провинции Цзянсу, площадью с Ростовскую область, примерно равна экономике всей России.
А теперь немного фактов. Согласно исследованию немецкого центра MERICS, у Евросоюза есть «стратегическая зависимость» от Китая по 659 категориям товаров, а по 103 категориям - даже «критическая зависимость». В частности, речь идет о химической, фармакологической промышленности и электротехнике. Как отмечает MERICS в другом своем исследовании, официальный Пекин преследует цель представить китайскую политическую и экономическую модель как конкурентоспособную и даже сравнительно лучшую, чем западная либеральная демократия. «Китай уже не просто у ворот Европы, он внутри», - констатируют исследователи.
Действительно, на протяжении последних 20 лет китайцы активно скупали европейские компании - основной вид прямых инвестиций Китая в Европу. И в ключевых европейских столицах озабоченность активностью со стороны китайцев начала воплощаться на практике с 2019 года, все больше стран стали тщательнее подходить к китайским вложениям, блокируя отдельные сделки.
Коррективы европейской политики в отношении КНР стали очевидными после прихода администрации Байдена. Новый хозяин Белого дома не только жестко настроен в отношении Пекина, но и стремится к тому, чтобы политика Вашингтона и европейских столиц в этом направлении была максимально скоординированной. Например, с подачи Байдена «Большая семерка» запустила инициативу, которая предусматривает привлечение 40 трлн дол для инфраструктурного развития стран, слишком уж «завязанных» на Китай.
Иными словами, мы видим тщательно продуманную и согласованную политику США и ЕС по противостоянию гегемонии Китая и «вытаскиванию» из-под его влияния европейских стран, которые они считают важными для себя.
Что делает в это время Украина? Вернее, власть, Зеленского. Тупо попадается на крючок Пекина, с которого сейчас пытается соскочить вся Европа.
Одним из самых главных достижений Пятого президента было закрепление в Конституции Украины её Евроатлантического курса. Казалось бы, туда и надо двигаться, несмотря ни на что. Но нет. Оставшийся подростком в душе, Володя Зеленский по-детски обиделся на больших дядь из Америки и Европы, что его срочно куда-то там не приняли, и решил показать им кузькину мать опасным флиртом с Россией и Китаем.
Днями лидеры фракции «слуг» договорились в эфире китайского телеканала чуть ли не до того, что Украина перенимает китайский опыт управления страной, а вчера Зеленский и Си Цзиньпин решили заключить соглашение о безвизе.
Получается, Пётр Пятый прорубил окно в Европу, а Вовик Полшестого распахивает дверь перед китайской экспансией, которая сейчас, посредством этого безвиза, хлынет сюда стремительной рекой Хуанхе. И это перед самым визитом в США, во время которого наш солнцеликий намерен чего-то там «порешать».
Думаю, визита или не будет, или он окажется таким же бесполезным, как и в Германию. Причина проста: видя абсолютную непоследовательность внешней политики Киева, западные партнёры всё ближе к тому, чтобы просто махнуть на него рукой.
Да, США будут поддерживать нас всегда, но только в качестве последнего европейского форпоста перед российской угрозой. Но ни на йоту больше. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Украину не придёт власть, ориентированная исключительно на западные ценности. Которая не будет искать мира в глазах Путина и в качестве шантажа распахивать двери перед китайской экспансией.
Вы просили правду - к сожалению, она такова. В подготовке статьи использованы материалы Bloomberg, The Wall Street Journal, Виталия Семенченко, Милана Лелича.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1074744342929891&id=100011830050778 Helgi Sharp
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15.07.2021 14:09 Відповісти
там даже посла нет. какой зеленский?
ПЫСЫ: указ зеленского о назначении посла лучше не вспоминать.
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15.07.2021 14:10 Відповісти
желательно, чтобы зеленьський смотался в Штаты... чтобы его там так отымели, что по пути домой он... ну того... этого... вместе с его "ко******"... ******... ой...
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15.07.2021 14:19 Відповісти
я думаю что этого визиту уже и не будет. особенно на фоне заигрывания Зе с Китаем
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15.07.2021 14:24 Відповісти
Вы абсолютно правы... этот тот делает всё для срыва... но.. я думаю, что есть более высокие силы, которые таки хранят Украину...
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15.07.2021 16:50 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Вони зеленьськоє чекають чи Президента України?
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15.07.2021 14:30 Відповісти
Они просто не хотят видеть ЭТО в качестве Президента Украины. Не воспринимается ЭТО ими всерьёз. Где Президент США и где ЭТО?
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15.07.2021 14:51 Відповісти
Клован никуда не поедет, будет гниде охметову членом на рояле играть
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15.07.2021 14:35 Відповісти
Да ее и не будет о чем говорить со второсортным актером

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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1415628093964832772 1 ч Ни в планах перспективного планирования Государственного департамента США, ни в сводке плановых мероприятий администрации президента США на июль 2021 г. не было и не появилось никаких мероприятий связанных с визитом Зеленского в США
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15.07.2021 16:00 Відповісти
правильно, потому что там его никтотне ждет, и на йух он там не нужен.....бездельник и профан.....
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15.07.2021 18:21 Відповісти
Но может быть и следующим летом.
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15.07.2021 17:09 Відповісти
"Я тебя поцелую, но потом, если захочешь"
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15.07.2021 17:10 Відповісти
помню картинку из. книжки "приключение Бцратино" там лиса Алиса (Меркель) и кот Базилио (Байден) ведут под ручки Буратину (Зеля) в страну Дураков выращивать дерево с куртками для папы Карло (каломыйский). по моему очень похоже.... никто зельца нигде не ждет и ничего с этих балачок не будет. зельц может начнем сами что то делать? ну хоть что то. ты ж откровенный бездельник. давай хоть референдум о стене и рве с крокодилами с лугандоном! или давай воевать, ведь каждый день пацаны гибнут.... мля прямо безысходность от этой власти....даже Аваков понял что наступает трындец!
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15.07.2021 18:18 Відповісти
Даже Аваков понял что наступает полный триндец!
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15.07.2021 19:16 Відповісти
 
 