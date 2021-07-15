У Білому домі чекають візиту Зеленського "цього літа", але конкретну дату поки не називають

Адміністрація президента США Джо Байдена не назвала конкретної дати візиту президента Зеленського у Вашингтон. Однак повідомила, що візит президента України очікується цього літа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Коли цього літа президент розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського в Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату" , - йдеться в повідомленні.

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