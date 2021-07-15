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Новини Агресія Росії проти України
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Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу терористами на Донбасі, - ОТУ "Північ"

Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу терористами на Донбасі, - ОТУ

Сьогодні, 15 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень.

Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші"

Автор: 

обстріл (28993) поранення (2813) Донбас (22356) військовослужбовці (4799) операція Об’єднаних сил (6725)


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За два з половиною дня "непорушення зеленскої тиші", один українець вбитий і 9 !!! поранено.
Що з цього приводу скаже верховний генералісімус? Це його сфера відповідальності. Бубочка, відік запилиш? І це на фоні знищення оборонки.
Швидкого та повного одужання нашим хлопчикам.
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15.07.2021 13:49 Відповісти
"Двое воинов ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТУ "Північ"
_Обстрела кем, придурок? Какими ещё "террористами"?!
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15.07.2021 13:52 Відповісти
а зелене чмо все шукає мир в очах *****...
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15.07.2021 13:53 Відповісти
///
Всего за несколько последних дней - четверо убитых, более десяти раненых, десятки обстрелов, в том числе раз под огнем дома гражданских. И на всем этом фоне никаких заявлений, комментариев, объяснений. Причем власти и привластные реагируют на все остальное - от опуса-бреда Путина до отставки Авакова, а о войне снова ноль, ничего, полный игнор.
Возникает вопрос: это такое пренебрежение или просто нежелание раздражать своего уставшего избирателя?
Ну, ладно власть врала о войне до выборов и уже два года нагло врет после - но, где те пламенные журналисты и активисты, которые рассказывали населению как на «войне наживаются»? Про «американские кунги» там что-то и о «кривых стволах, паршивых брониках» - все, ни одного вопроса на ток-шоу и в «аналитических» программах.
Но хуже снова другое - реакция населения, которое просто молчит и не хрюкнет даже.
Такое впечатление, что люди в упор не видят эти смерти как и ужимки из телевизора о «скором мире» - и даже уже не задает вопросов... ибо некому. Скорее всего и это тоже просчитано кремлевскими врагами, и похоже, что наш народ готовят для еще более серьезных уступок чем деморализация армии. Потому как игнорировать кровь уже приучили, а это тот смертный грех, который не прощается - потому будет вам еще небо в алмазах ...
« все мы... президенты».
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15.07.2021 14:00 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Воин, убей русского, освободи землю Украины от расеянской нечисти!
Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу терористами на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5754
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15.07.2021 16:48 Відповісти
 
 