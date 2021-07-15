Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу терористами на Донбасі, - ОТУ "Північ"
Сьогодні, 15 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".
В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень.
Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.
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Що з цього приводу скаже верховний генералісімус? Це його сфера відповідальності. Бубочка, відік запилиш? І це на фоні знищення оборонки.
Швидкого та повного одужання нашим хлопчикам.
_Обстрела кем, придурок? Какими ещё "террористами"?!
Всего за несколько последних дней - четверо убитых, более десяти раненых, десятки обстрелов, в том числе раз под огнем дома гражданских. И на всем этом фоне никаких заявлений, комментариев, объяснений. Причем власти и привластные реагируют на все остальное - от опуса-бреда Путина до отставки Авакова, а о войне снова ноль, ничего, полный игнор.
Возникает вопрос: это такое пренебрежение или просто нежелание раздражать своего уставшего избирателя?
Ну, ладно власть врала о войне до выборов и уже два года нагло врет после - но, где те пламенные журналисты и активисты, которые рассказывали населению как на «войне наживаются»? Про «американские кунги» там что-то и о «кривых стволах, паршивых брониках» - все, ни одного вопроса на ток-шоу и в «аналитических» программах.
Но хуже снова другое - реакция населения, которое просто молчит и не хрюкнет даже.
Такое впечатление, что люди в упор не видят эти смерти как и ужимки из телевизора о «скором мире» - и даже уже не задает вопросов... ибо некому. Скорее всего и это тоже просчитано кремлевскими врагами, и похоже, что наш народ готовят для еще более серьезных уступок чем деморализация армии. Потому как игнорировать кровь уже приучили, а это тот смертный грех, который не прощается - потому будет вам еще небо в алмазах ...
« все мы... президенты».
Воин, убей русского, освободи землю Украины от расеянской нечисти!