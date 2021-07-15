Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу терористами на Донбасі, - ОТУ "Північ"

Сьогодні, 15 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень.

Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я поранених - задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

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