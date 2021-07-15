Із 15 по 17 липня в Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: що заборонено

15-17 липня в Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту муніципальної безпеки КМДА із посиланням на "Укргідрометцентр".

"Закликаємо киян обережно поводитися з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

- розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

-заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

-палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

-залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

-заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

-випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

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"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101".

Пам’ятайте, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха", - додали в КМДА.