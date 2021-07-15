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Позбавлення мандата за невиконання нардепами своїх обов'язків має бути передбачено в Конституції, - Разумков

Позбавлення мандата за невиконання нардепами своїх обов'язків має бути передбачено в Конституції, - Разумков

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков виступає за доопрацювання і повторне направлення до Конституційного Суду України законопроєкту, що передбачає позбавлення повноважень народного депутата за систематичне нехтування обов'язками і прогули пленарних засідань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Це принципова річ, яку так чи інакше треба буде зробити. Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроекти. Ми на них отримали негативний висновок Конституційного Суду", - сказав Разумков.

Він зазначив, що позбавлення мандата народного депутата за невиконання обов’язків має бути передбачено в Конституції: "Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов’язків народного депутата".

Голова Верховної Ради нагадав, що Конституційний Суд також надав негативний висновок до законопроекту, що передбачав внесення змін до Основного Закону та дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування в Парламенті. Водночас він зазначив, що проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом запровадження Кримінальної відповідальності за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях парламентарів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": Активісти під ВР вимагають позбавити мандатів "зашкварних" депутатів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15022) мандат (148) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+2
Они сразу же теряют землю под ногами!Разумков,власть это мы,избиратели.Это мы вас туда понавыбирали!Это мы имеем право вас отозвать,а вы всячески выкручиваетесь,не принимая законы об отзыве!Не верите - почитайте коституцию.
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15.07.2021 14:11
+1

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2810-12 № 2810-XII від 21.11.92 , ВВР, 1993, № 3, ст. 18}


За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.

Это прямая обязанность Головы ВР.

Шо не ясно Разумкову?
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15.07.2021 14:14
+1
Можна і в Конституції передбачити...
Але практичніше - в Законі про статус депутата внести таку норму а також механізм відкликання депутата рішенням з'зду/конференції відповідної партійної структури. Тим більше, що вже починає діяти виборчий кодекс з виборами по відкритим спискам (нардепів, депутатів обл/міськ/райрад) та висуванням мажоритарників в сільських/селищних радах партійними організаціями.
Передбачити в Законі, як саме депутат не виконує, за що йому наступають санкції від власної партії. Перш за все - якщо не виконує передвиборчої програми; а всілякі злочини, адмінпорушення, прогули, тощо поряд з голосуванням всупереч передвиборчої програми - завжди повинні бути підставою для позбавлення мандату.
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15.07.2021 14:35
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Они сразу же теряют землю под ногами!Разумков,власть это мы,избиратели.Это мы вас туда понавыбирали!Это мы имеем право вас отозвать,а вы всячески выкручиваетесь,не принимая законы об отзыве!Не верите - почитайте коституцию.
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Разумков, как у тебя прописано то, кто именно лишает мандата и за что? Пока в воображении возникает картинка, как несколько волков, облизываясь, лишают мандата овечку.
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15.07.2021 14:12 Відповісти

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2810-12 № 2810-XII від 21.11.92 , ВВР, 1993, № 3, ст. 18}


За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.

Это прямая обязанность Головы ВР.

Шо не ясно Разумкову?
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15.07.2021 14:14 Відповісти
нет..Нет!...только не это!! нет нет!!! Я буду летать!!!! - НО ВАША ГАНГРЕНА ВНУШАЕТ ТРЕВОГУ!...Давайте давайте скорей начинать!!!
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15.07.2021 14:20 Відповісти
Як на мене, до Конституції треба ввести норму про обов'язкове незалежне багаторазове тестування кандидатів в депутати і на державні посади на залежності від алкоголю, вживання наркотиків, любові до расєї, наявності інших паспортів і проф. придатності. Та й виборців на адекватність і АйКю перевірити не завадить.
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15.07.2021 14:28 Відповісти
здрава мисля.
Можеш же!
А тим часом не здатен зрозуміти ролі Юрія Віталійовича в ГПУ... Парадокс...
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15.07.2021 14:38 Відповісти
Ок, зрозумію. Будь ласка, по вищим посадовцям можна десь почитати - скільки з них отримали вироки, що набули чинності, з реальними сроками, конфіскацією і відшкодування збитків? Іншими словами - скільки мудаків змінили корку держслужбовця на шконку з пайком? Як просувалось розслідування хоч би і вбивства Гонгадзе в плані доказів про замовника? Як просувалась справа по гєпі (ще з Лук'янівки юга майбутній плокулол казав, що гєпу посадить. Ніасіліл. Проотвєчался...) Таких питань можу перераховувати до вечора.
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15.07.2021 14:53 Відповісти
Ну, зрозуміло...
Совкізму, виявляється, навіть в Польщу позбутися неможливо...
Що, Луценко блокував ті розслідування? Чи треба було йому провернути фальш, як ото, приміром, сталось в справі з вбивством Шеремета?
Я розумію, що в цьому випадку мої питання будуть риторичними... Що совку неможливо втямити, що для успіху боротьби з-зі злочинністю (в т.ч. з корупцією) потрібна реформа всіх правоохороних органів включно з суддівською системою. А совку легше за все призначити винуватим особу, яка робила ці реформи, причому успішно.
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15.07.2021 15:04 Відповісти
правильно, нефиг дурить народ. Я вообще считаю, что партии в современном мире - обман. Они действуют в разверз своей идеологии. И в большинстве случаев - это просто бизнес. Проходное в парламент место в партии стоит немалых денег. Создают парти, потом местами торгуют и еще деньги из бюджета получают.
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15.07.2021 14:33 Відповісти
в разрез своей идеологии
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15.07.2021 14:33 Відповісти
так не голосуй за такі партії! Це твоя відповідальність, як виборця!
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15.07.2021 14:36 Відповісти
а я и не голосую. Но где гарантия, что наивная бабушка не проголосует, которой наобещают с три короба и обманут? А у нас это делается регулярно.
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15.07.2021 14:41 Відповісти
ні, ти проголосував за зелень...
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15.07.2021 15:05 Відповісти
за Зеленского как президента, а не за партию.
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15.07.2021 15:38 Відповісти
"акакаяразніца"
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15.07.2021 17:41 Відповісти
Можна і в Конституції передбачити...
Але практичніше - в Законі про статус депутата внести таку норму а також механізм відкликання депутата рішенням з'зду/конференції відповідної партійної структури. Тим більше, що вже починає діяти виборчий кодекс з виборами по відкритим спискам (нардепів, депутатів обл/міськ/райрад) та висуванням мажоритарників в сільських/селищних радах партійними організаціями.
Передбачити в Законі, як саме депутат не виконує, за що йому наступають санкції від власної партії. Перш за все - якщо не виконує передвиборчої програми; а всілякі злочини, адмінпорушення, прогули, тощо поряд з голосуванням всупереч передвиборчої програми - завжди повинні бути підставою для позбавлення мандату.
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15.07.2021 14:35 Відповісти
Меня уже подзапарила реклама разумкова на цензоре. Сколько можно постить комерцию в разделе "новости"! Делайте плашку "реклама" на каждый вброс из конторы разумкова.
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15.07.2021 16:06 Відповісти
 
 