Позбавлення мандата за невиконання нардепами своїх обов'язків має бути передбачено в Конституції, - Разумков

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков виступає за доопрацювання і повторне направлення до Конституційного Суду України законопроєкту, що передбачає позбавлення повноважень народного депутата за систематичне нехтування обов'язками і прогули пленарних засідань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Це принципова річ, яку так чи інакше треба буде зробити. Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроекти. Ми на них отримали негативний висновок Конституційного Суду", - сказав Разумков.

Він зазначив, що позбавлення мандата народного депутата за невиконання обов’язків має бути передбачено в Конституції: "Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов’язків народного депутата".

Голова Верховної Ради нагадав, що Конституційний Суд також надав негативний висновок до законопроекту, що передбачав внесення змін до Основного Закону та дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування в Парламенті. Водночас він зазначив, що проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом запровадження Кримінальної відповідальності за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях парламентарів.

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