Позбавлення мандата за невиконання нардепами своїх обов'язків має бути передбачено в Конституції, - Разумков
Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков виступає за доопрацювання і повторне направлення до Конституційного Суду України законопроєкту, що передбачає позбавлення повноважень народного депутата за систематичне нехтування обов'язками і прогули пленарних засідань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
"Це принципова річ, яку так чи інакше треба буде зробити. Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроекти. Ми на них отримали негативний висновок Конституційного Суду", - сказав Разумков.
Він зазначив, що позбавлення мандата народного депутата за невиконання обов’язків має бути передбачено в Конституції: "Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов’язків народного депутата".
Голова Верховної Ради нагадав, що Конституційний Суд також надав негативний висновок до законопроекту, що передбачав внесення змін до Основного Закону та дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування в Парламенті. Водночас він зазначив, що проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом запровадження Кримінальної відповідальності за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях парламентарів.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2810-12 № 2810-XII від 21.11.92 , ВВР, 1993, № 3, ст. 18}
За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.
Это прямая обязанность Головы ВР.
Шо не ясно Разумкову?
Можеш же!
А тим часом не здатен зрозуміти ролі Юрія Віталійовича в ГПУ... Парадокс...
Совкізму, виявляється, навіть в Польщу позбутися неможливо...
Що, Луценко блокував ті розслідування? Чи треба було йому провернути фальш, як ото, приміром, сталось в справі з вбивством Шеремета?
Я розумію, що в цьому випадку мої питання будуть риторичними... Що совку неможливо втямити, що для успіху боротьби з-зі злочинністю (в т.ч. з корупцією) потрібна реформа всіх правоохороних органів включно з суддівською системою. А совку легше за все призначити винуватим особу, яка робила ці реформи, причому успішно.
Але практичніше - в Законі про статус депутата внести таку норму а також механізм відкликання депутата рішенням з'зду/конференції відповідної партійної структури. Тим більше, що вже починає діяти виборчий кодекс з виборами по відкритим спискам (нардепів, депутатів обл/міськ/райрад) та висуванням мажоритарників в сільських/селищних радах партійними організаціями.
Передбачити в Законі, як саме депутат не виконує, за що йому наступають санкції від власної партії. Перш за все - якщо не виконує передвиборчої програми; а всілякі злочини, адмінпорушення, прогули, тощо поряд з голосуванням всупереч передвиборчої програми - завжди повинні бути підставою для позбавлення мандату.