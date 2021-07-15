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140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч

140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч

Ніч на 15 липня в столиці виявилася найтеплішою з 1881 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу. КАРТА

Нагадаємо, із 15 по 17 липня в Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Автор: 

спека (107) Київ (19632) погода (790)


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Топ коментарі
+33
За Порошенка і літо було як літо, а не оця духовка 35+.
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15.07.2021 14:13
+12
такими темпами скоро реально хана планете наступит. еще лет 10-20 лес повырубать, побольше отходов в воздух, грунт, воду, и привет парниковый эффект
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15.07.2021 14:16
+8
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15.07.2021 14:24
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За Порошенка і літо було як літо, а не оця духовка 35+.
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15.07.2021 14:13 Відповісти
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15.07.2021 14:24 Відповісти
Маячня. Факт з Вікіпедії: Лето 2015
Средняя температура в это лето составила +21,6° С, что на 2,9° С превышает климатическую норму. Лето-2015 заняло 2-е место среди самых тёплых после лета 2010 года за весь период наблюдений в Киеве с 1881 года. К тому же, лето-2015 оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений
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15.07.2021 14:47 Відповісти
Це літо буде самим посушливим - це вже очевидно
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18.07.2021 13:12 Відповісти
Украина, Беларусь и россия уже больше месяца находятся в зоне аномальной жары. Тонкий намек от природы, гражданам этих стран.
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15.07.2021 14:34 Відповісти
Мабуть дуже тонкий, я не зрозумів на що натяк.
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15.07.2021 14:50 Відповісти
И в Канаде тепло, и в штатах..
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15.07.2021 15:02 Відповісти
рузьгєізичними сподіваюсь? )))
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18.07.2021 13:12 Відповісти
такими темпами скоро реально хана планете наступит. еще лет 10-20 лес повырубать, побольше отходов в воздух, грунт, воду, и привет парниковый эффект
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Планете хана не наступит, что ей сделается. Зато планета очистится от двуногой плесени. Сейчас среди ученых популярна теория, что на Венере тоже не всегда от жары плавился свинец на поверхности, но вот что послужило толчком, что просто теплая планета превратилась в печку, это до сих пор непонятно. Может и там тоже были свои венериане, и у них тоже под конец их цивилизации на их венерианских форумах тоже бродили толпы отрицателей глобального потепления, кто знает...
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15.07.2021 14:31 Відповісти
кстати тоже убивает как некоторые предсказывают скорое резкое похолодание...
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15.07.2021 14:35 Відповісти
если сейчас глобальное потепление, что тогда было в 1881 году?

"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года." Источник: https://censor.net/ru/n3277293
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15.07.2021 14:37 Відповісти
С 1881 года человечество ведет каждодневный учет температур.
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15.07.2021 15:17 Відповісти
именно с 1881? а до того градусников не было?
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15.07.2021 15:35 Відповісти
Не было учета. В 1881 году люди наконец сообразили, что исторические данные тоже представляют собой научный интерес.
И да, кстати, градусникам 1881-го года я бы не особо доверял. С тех пор метрология шагнула вперед очень сильно.
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15.07.2021 15:54 Відповісти
Киев

16 июля:
МАКС: 35.9° (1931)

21 июля:
МАКС: 35.9° (1936)

интересно, как это называется?
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15.07.2021 22:51 Відповісти
Это по Фаренгейту
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16.07.2021 00:01 Відповісти
Это абсолютный максимум. Днем, обычно абсолютный максимум наступает днем, если что.
"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года", ага, чукча не читатель, чукча писатель аднака.
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16.07.2021 03:55 Відповісти
если потепление СЕЙЧАС, то как абсолютный максимум наступал ТОГДА?
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16.07.2021 09:26 Відповісти
А как это вообще связано между собой, глобальное потепление и абсолютные максимумы температуры на какой-то территории? (правильный ответ - вообще никак не связаны, это разные сущности) Многих вообще ставит в тупик мысль о том, что глобальное потепление может вызвать похолодание в данном регионе. "Оно же глобальное, оно же должно быть везде!", кричат они. Ну ок, я с такими просто перестаю обсуждать эту тему, зачем их расстраивать лишним знанием?
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16.07.2021 17:06 Відповісти
можешь верить во, что тебе угодно, я уважаю твою религию
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17.07.2021 11:30 Відповісти
В 1881-м году человечество додумалось записывать свои метеорологические наблюдения на бумагу, чтобы неблагодарные потомки могли сравнить данные с прошлым. А предыдущее значение, рекорд которого был побит, был не в 1881-м, а в 2010-м.
В 1881-м, кстати, было малое глобальное похолодание, волки от холода и голодухи заходили в Москву.
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15.07.2021 15:58 Відповісти
У нас о 6 ранку було 19. Странна, аднака.
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15.07.2021 14:21 Відповісти
Сьогодні , дійсно , було дуже тепло в Києві !
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15.07.2021 14:24 Відповісти
Виселіть з Києва Зе , він притягує нещастя і катаклізми .. !

Через нього , через те температурне пекло яке він накликав на країну , і я змушений сидіти в цьому довбаному - тирнеті , хоча роботи на дачній ділянці повно . .
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15.07.2021 14:34 Відповісти
треба використовувати методи з 1881 року: якось же тоді перемогли "глобальне потепління"
а якщо серйозно, немає ніякої кліматичної кризи
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15.07.2021 14:36 Відповісти
У 1881 році у Києві не було стільки асфальту, який як відомо гарно нагрівається.
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15.07.2021 14:38 Відповісти
однак температура була ще більша
отже?
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15.07.2021 14:41 Відповісти
Ми цього не знаємо, знаємо тільки що був інший ланшафт, поверхні, прозорість атмосфери, прибори і локації замірів.
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15.07.2021 15:00 Відповісти
15 липня 1951 року в Києві була зафіксована температура 33,4 градуси
збій термометра?
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15.07.2021 15:36 Відповісти
Ви дивіться не тільки на максимуми а у першу чергу на СЕРЕДНІ температури
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18.07.2021 13:17 Відповісти
Чому? Я відчуваю актуальну температуру, а не міфічну "середню". Давайте не будемо робити голубці з капусти та м'яса.
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18.07.2021 16:10 Відповісти
Нет, она была ещё меньше. Предыдущий рекорд температуры был в 2010-м году. А с 1881-го года просто начали вести наблюдения. Это вовсе не значит, что в том году были вообще хоть какие-то экстремальные значения.
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15.07.2021 16:06 Відповісти
На самом деле это неважно. Мало кто об этом задумывается, но по настоящему жарко у нас становится, только когда нам "выдувает" горячий воздух из Средней Азии или Сахары. Глобальное потепление ведь как раз и страшно именно тем, что изменяются преобладающие в данной местности ветры, и на смену одному климату приходит другой. Для Украины в "нормальных" климатических условиях преобладают западные ветры, несущие влажный воздух с оптимальной для жизни температурой, около нуля зимой и около +25 летом. Отсюда и летние 70-80 мм ежемесячных осадков, которые у нас должны были выпадать, но сейчас не выпадают. Потому что у нас юго-восточный ветер выносит горячий и сухой воздух, и у нас 10 лет подряд летом засуха.
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15.07.2021 16:15 Відповісти
Как рыбак слежу за ветром. Так вот последний месяц дуют ветра северных направлений. Какой юго-восточный?
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16.07.2021 09:30 Відповісти
Это приземный ветер. Который в движении воздушных масс имеет очень малое значение. Из-за рельефа местности, в первую очередь. Надо смотреть на ветер на высоте выше 3-4км. И смотреть не локально в данной местности, вынос воздуха распространяется на территории в тысячи километров, и даже очень небольшой антициклон имеет размер в тысячу километров в диаметре. Сейчас к нам через Грецию и Болгарию выносит горячий воздух с Сахары, он же виноват в экстремально высоких температурах в Афинах, Бухаресте и Кишиневе. Но вообще да, твое поведение, типично местечковое, с акцентом на местных проблемах и местных условиях - оно в целом присуще большинству человечества. Выглянуть чуть дальше собственного двора - это почему-то для многих тяжкий труд.
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16.07.2021 16:59 Відповісти
Ты - дурачок, не способный понять, что "глобальное потепление" - это еще один (наряду с пЛандемией) способ (повод) тотального контроля населения. Надеюсь, ты принял уже две дозы. Пухом земля.
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17.07.2021 11:32 Відповісти
А, плоскоземельщик. Понятно.
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17.07.2021 14:39 Відповісти
Спасибо за комплимент, сектант
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17.07.2021 16:52 Відповісти
це де в Україні "последний месяц дуют ветра северных направлений"? ))))
Згідно венту-скай - хіба що Харківщина чи Донбас і то 50% часу
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18.07.2021 13:39 Відповісти
Київ
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18.07.2021 16:01 Відповісти
В Києві останні місяць півтора дують вітри південних напрямків.
+30 - то і є їхня заслуга
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21.07.2021 14:02 Відповісти
В 1881-м году было как раз ""глобальное похолодание" - конец 19-го века характеризовался необычайно суровыми зимами, а лето было коротким и холодным, в Москве уже в августе начинались заморозки, а зимой волки от голода и холода заходили в город и нападали на собак и прохожих. Если бы Украина не страдала от засух, связанных с глобальным потеплением и изменением преобладающих ветров, я бы с тобой согласился, что бороться с потеплением не надо. Это кацапы довольно потирают руки, при потеплении в мире ещё на 1.5-2 градуса они заполучат десятки миллионов гектар пахотных земель за Уралом. Ты случайно не кацап, что им подпеваешь?
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15.07.2021 16:04 Відповісти
Бороться надо не с потеплением, а с вырубкой леса.
А бороться с климатом - это то же самое, что воевать с ветряными мельницами.
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16.07.2021 09:29 Відповісти
Вырубка леса и потепление могут быть связаны между собой, а могут быть и не связаны. И да, с климатом никто и не борется, борются с выбросами углекислого газа, метана и других , создающих парниковый эффект. С избыточным потреблением энергии, которая вся уходит на нагрев Земли, независимо на что мы её тратим изначально. Что само по себе хорошо, без всякой привязки к климату. Я бы вот ещё и майнеров виртуальных валют обложил бы экологическим налогом, процентов 70% - было бы прекрасно.
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16.07.2021 16:48 Відповісти
"заполучат десятки миллионов гектар пахотных земель за Уралом"

там уже все давно под контролем Китая
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16.07.2021 09:45 Відповісти
Нет. Не всё. "За Уралом" - это огромная территория, те, кто там не бывал, просто не в состоянии себе представить, насколько это огромная территория. Даже для аппетитов Китая, там есть где разгуляться и ещё место останется.
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16.07.2021 16:40 Відповісти
Не брешіть, я такого не пам"ятаю.
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15.07.2021 14:37 Відповісти
140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч - Цензор.НЕТ 3473
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15.07.2021 15:22 Відповісти
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15.07.2021 15:29 Відповісти
Чушь какая-то...
Несколько лет назад были ночи с +30 С !
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15.07.2021 16:34 Відповісти
В Киеве ночью +30? Да ты гонишь. В Луганске - запросто. В Харькове - может быть, хотя вызывает сомнения. В Полтаве - уже сильно сомнительно. В Киеве - фантастика.
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16.07.2021 17:11 Відповісти
Не говори о том, к чему отношения не имеешь. Жаль не помню в каком году, но такая радость была.
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16.07.2021 17:15 Відповісти
Вот только метеорологи, которые ведут учет с 1881-го года с тобой не согласны. Вывод - или ты не киевлянин, либо живешь больше 140 лет и знаешь то, чего не знают они. Или просто тупо гонишь. Я что-то не упомню в Киеве +30 ночью за время своей сознательной жизни в нем. Т.е. с 70-х прошлого века. Что было в 50-х или в 60-х - не скажу, врать не стану, меня или не было, или я довольный жизнью лежал в коляске и мне было неинтересно, сколько градусов там на улице. +26...+27 - это максимум ночью, что я помню. Но это тоже адски жарко, если что.
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16.07.2021 17:23 Відповісти
в Києві і вдень +30 не кожного року буває, а ви про ночі ))))
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18.07.2021 13:41 Відповісти
Блин, я же не говорю что каждую ночь!
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19.07.2021 09:13 Відповісти
покупайте бляхи своим проституткам, чтобы они на стрижку собаки в салон ездили на 3л внедорожнике.
Потепление и последующий крах не остановить!
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15.07.2021 17:56 Відповісти
3л на внедорожники? Да ну, это же надо так шлюх не любить, чтобы такое советовать. 6.5литров - типичный объем движка на американском рынке. 1.18 человека в салоне такого монстра - тоже статистика оттуда же.
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16.07.2021 17:15 Відповісти
в потеплінні не тільки ДВС беруть участь, а ще фреони у холодильниах та кондиціонерах і УВАГА!!! - природній газ
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18.07.2021 13:42 Відповісти
 
 