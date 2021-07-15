140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч

Ніч на 15 липня в столиці виявилася найтеплішою з 1881 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.

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Нагадаємо, із 15 по 17 липня в Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.