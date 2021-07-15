140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч
Ніч на 15 липня в столиці виявилася найтеплішою з 1881 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 15 липня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С", - йдеться в повідомленні.
Загалом від початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.
Нагадаємо, із 15 по 17 липня в Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Топ коментарі
+33 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар15.07.2021 14:13 Посилання
+12 Андрій Васильович
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+8 Чинганчгук
показати весь коментар15.07.2021 14:24 Посилання
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Средняя температура в это лето составила +21,6° С, что на 2,9° С превышает климатическую норму. Лето-2015 заняло 2-е место среди самых тёплых после лета 2010 года за весь период наблюдений в Киеве с 1881 года. К тому же, лето-2015 оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений
"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года." Источник: https://censor.net/ru/n3277293
И да, кстати, градусникам 1881-го года я бы не особо доверял. С тех пор метрология шагнула вперед очень сильно.
16 июля:
МАКС: 35.9° (1931)
21 июля:
МАКС: 35.9° (1936)
интересно, как это называется?
"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года", ага, чукча не читатель, чукча писатель аднака.
неблагодарные потомки могли сравнить данные с прошлым. А предыдущее значение, рекорд которого был побит, был не в 1881-м, а в 2010-м.
В 1881-м, кстати, было малое глобальное похолодание, волки от холода и голодухи заходили в Москву.
Через нього , через те температурне пекло яке він накликав на країну , і я змушений сидіти в цьому довбаному - тирнеті , хоча роботи на дачній ділянці повно . .
а якщо серйозно, немає ніякої кліматичної кризи
отже?
збій термометра?
Згідно венту-скай - хіба що Харківщина чи Донбас і то 50% часу
+30 - то і є їхня заслуга
А бороться с климатом - это то же самое, что воевать с ветряными мельницами.
там уже все давно под контролем Китая
Несколько лет назад были ночи с +30 С !
Потепление и последующий крах не остановить!