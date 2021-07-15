"Слуга народу" на засіданні фракції одноголосно підтримала кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, - Гетманцев
Сьогодні, 15 липня, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні одноголосно підтримала кандидатуру нардепа Дениса Монастирського на посаду глави МВС.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, сказав нардеп "СН" Данило Гетманцев.
Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, скільки депутатів на засіданні фракції проголосували "за", він зазначив: "Я кожного не рахував. Але я думаю, що були майже всі".
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
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а то квакваков совсем рамсы попутал
Зуб даю (с)