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Новини Новий Кабмін
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"Слуга народу" на засіданні фракції одноголосно підтримала кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, - Гетманцев

Сьогодні, 15 липня, фракція "Слуга народу" на своєму засіданні одноголосно підтримала кандидатуру нардепа Дениса Монастирського на посаду глави МВС.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, сказав нардеп "СН" Данило Гетманцев.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, скільки депутатів на засіданні фракції проголосували "за", він зазначив: "Я кожного не рахував. Але я думаю, що були майже всі".

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Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14140) МВС (3509) призначення (2295) Монастирський Денис (392) Гетманцев Данило (896)


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Топ коментарі
+7
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9248
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15.07.2021 14:14
+6
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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15.07.2021 14:13
+5
Полная узурпация всех ветвей власти ЗЕ-лядями завершена.
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15.07.2021 14:16
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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15.07.2021 14:13 Відповісти
Овца сторожит бешеных псов!
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15.07.2021 14:15 Відповісти
этот хоть не будет отлавливать "слуг" под наркотой!
а то квакваков совсем рамсы попутал
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Тут скоріше справа не в цьому. Здаєтья Аваков піде Харків боронити від гепо-доповського шобла. Не просто ж так ***** активізувалось. Ще восени почнуть на Харківщині хинири організовувати. Там же в Харкові кацапні не менше чим на бамбасі та Крму...
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15.07.2021 14:26 Відповісти
якщо ви натякаєте на те що це якийсь хитрий крок з боку Авакова, то, все ж таки, у міністра МВС трохи більше і повноважень і можливостей навести порядок ніж у мера міста
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15.07.2021 14:30 Відповісти
"Слуга народу" на засіданні фракції одноголосно підтримала кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5918
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15.07.2021 15:14 Відповісти
Аваков ще до осiнi зробить лижi до Хранцii.
Зуб даю (с)
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15.07.2021 14:39 Відповісти
Аваков до Нового Року буде мером Харківа
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15.07.2021 15:08 Відповісти
а шо у Франції є місто з назвою Харквів?
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15.07.2021 17:00 Відповісти
"Ну все, пропал дом..."(с)
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15.07.2021 14:13 Відповісти
Да вы туда хоть Иванисова поставьте, это уже никого не удивит.
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15.07.2021 14:14 Відповісти
"слуги" відробляють конверти, бо на наркоту і проституток гроші треба.
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15.07.2021 14:14 Відповісти
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9248
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15.07.2021 14:14 Відповісти
Промокашка на Подоляка, кстати, похож.
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1015
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15.07.2021 14:17 Відповісти
Кстати, не проблема, если на рояле при этом играть не руками.
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15.07.2021 14:45 Відповісти
Вот что животворящие налоговые льготы на азартные игры делают с Вовиными холопами.
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15.07.2021 14:15 Відповісти
Маємо нового Главмусора. Ура!
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Полная узурпация всех ветвей власти ЗЕ-лядями завершена.
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15.07.2021 14:16 Відповісти
моня стырский - министр. А шо, звучит
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15.07.2021 14:16 Відповісти
Типове єврейське прізваще ,на кшталт-Гайсинський,Вінницький,Уманчик,,за місцем проживання чи походження !!!)))
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15.07.2021 14:19 Відповісти
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7455
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15.07.2021 14:17 Відповісти
Как в кпсс...хотя осел что то подобное и пытается создать...агрохимия с бомжом из под контейнера даже книжки читать начали...
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15.07.2021 14:21 Відповісти
Монастырский чорт ©(с)
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15.07.2021 14:21 Відповісти
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4994
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15.07.2021 14:24 Відповісти
А Луцика как эксперта по МВД, чё не пригласили?
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15.07.2021 14:23 Відповісти
Луцик відмовився лизати гузно чінаріку - ось чому.
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15.07.2021 14:25 Відповісти
как на должность такого ранга ставить продавца из киоска Союзпечати?...нонсенса
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15.07.2021 14:32 Відповісти
Акакаяразница!!!))))
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15.07.2021 14:41 Відповісти
Ясно, что все поддержали ибо у каждого рыло в пушку - или наркоман, или вор, или извращенец, или насильник или всё вместе !
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15.07.2021 14:33 Відповісти
Слуги нарота мрази
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15.07.2021 14:37 Відповісти
Теперь имеем гвавмусором штрыка с поганялм - Моня-Стырил !!! Чисто козак правда Иерусалимский ..
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15.07.2021 14:39 Відповісти
брехня цього колишнього мертвечуківця і азіровця вже не дивує.
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15.07.2021 14:46 Відповісти
"Слуга народу" на засіданні фракції одноголосно підтримала кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3755
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15.07.2021 15:24 Відповісти
 
 