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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 177 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 177 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 216 211), померли три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 98 жінок віком від 18 до 92 років, 68 чоловіків віком від 19 до 81 року, 5 дівчаток від 3 до 14 років і 6 хлопчиків від 3 до 16 років.

Зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (загалом 5212).

Госпіталізували 15 хворих на коронавірус, 32 особи госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

За добу коронавірус подолали 154 людини (всього 207 100).

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За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Подільському (40), Солом'янському (35) і Дніпровському (26).

За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 177 нових випадків захворювання, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19632) Кличко Віталій (3525) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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