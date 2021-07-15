Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом, - Кулеба

Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом. Уряд Угорщини вніс залізницю до транзитних маршрутів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом.

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