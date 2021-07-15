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Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом, - Кулеба

Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом, - Кулеба

Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом. Уряд Угорщини вніс залізницю до транзитних маршрутів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують поїздом.

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Автор: 

Австрія (974) Угорщина (2335) туризм (1564) Кулеба Дмитро (3604)


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Я например...
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15.07.2021 14:53 Відповісти
Работаю, в австрии, но могу и сходить в оперу
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15.07.2021 14:57 Відповісти
Как бы, каждый выбирает то место жительства или работы, которое ему нравится... К слову, налогов в украине в виде ндс, я плачу побольше чем работник какого. То предприятия или офиса... Плюс привожу реальную валюту а не долговые обязательства, как МВФ
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15.07.2021 15:12 Відповісти
На самом деле, больше, чем ты думаешь...
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15.07.2021 14:54 Відповісти
Идешь, вакцинируешься, делаешь сертификат и вперед... Вопрос, в том что мало кто хочет поднять жопу и пойти сделать что то, все сидят и думают, что все как и в прошлый раз придет само...
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15.07.2021 14:56 Відповісти
Їздив у Будапешт на футбол поїздом Київ-Відень, на прикордонній станції Захонь угорські прикордонники висадили з вагону жінку (десь 50-55 років), мала австрійський вид на проживання, їхала у Відень.
Сказали, що наземним транспортом транзит через Угорщину заборонений
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15.07.2021 15:01 Відповісти
 
 