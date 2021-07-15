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Новини Окуповані території
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МЗС про візит представників "Єдиної Росії" до окупованого Луганська: "Такий собі крок політичного відчаю"

МЗС про візит представників

ЗМІ поширюють інформацію про участь представників Єдиної Росії у форумі в окупованому Луганську. Там вони агітують українців з нав'язаними їм російськими паспортами голосувати на виборах до нелегітимної Держдуми РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко вважає, що за рахунок жителів окупованих територій України російська партія влади намагається компенсувати падіння рейтингів на тлі важкої епідемічної ситуації в РФ.

"Такий собі крок політичного відчаю. Адже проконтролювати намальовані там результати "підтримки" "Єдиної Росії" буде фактично неможливо. Це своєю чергою поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу", – сказав він.

Ніколенко заявив, що Україна розглядає агітаційні дії єдиноросів і незаконну паспортизацію жителів ОРДЛО як політику, спрямовану на підрив мирного врегулювання російсько-українського конфлікту і відхід РФ від зобов'язань за мінськими угодами і результатами паризького саміту нормандської четвірки.

"Вкотре закликаємо наших громадян не брати участь у протиправних російських плебісцитах", – додав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з неузгодженим візитом керівництва і депутатів партії "Єдина Росія" на тимчасово окуповані Російською Федерацією території Донецької та Луганської областей.

Також читайте: Сурков повернувся до своєї ролі - координуватиме передвиборчу кампанію "Єдиної Росії" на окупованому Донбасі, - правозахисник Лисянський

Автор: 

Єдина Росія (144) окупація (6739) росія (65856) Донбас (22356) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+4
_Какого отчаяния, спуститесь из облаков на землю! Это разнузданность уверенного в безнаказанности бандита! МИД - конченый кретин...
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15.07.2021 15:01
+3
Зеленский как-то прокомментирует?
Может хотя бы "выскажет озабоченность"?
Ах... НЕТ!
Ведь он даже потери наших солдат и безответные обстрелы запрещенным оружием никак НЕ КОММЕНТИРУЕТ!
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15.07.2021 15:12
+2
Какого отчаяния...))) на параше шо хотят, то и нарисуют
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15.07.2021 15:04
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_Какого отчаяния, спуститесь из облаков на землю! Это разнузданность уверенного в безнаказанности бандита! МИД - конченый кретин...
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15.07.2021 15:01 Відповісти
Нуу... С другой стороны, после выборов можно объявить данный пункт Минска
выполненным. Правда, на это у наших ума не хватит
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15.07.2021 15:20 Відповісти
так шо там с турне пианиста в США? И какой концерт он исполнит в Белом доме?
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15.07.2021 15:02 Відповісти
Арию Иуды.
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15.07.2021 15:04 Відповісти
Реванш кремлівських гнид ,загострення параноїдальної маячні "Русского мира" !!!)))
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15.07.2021 15:04 Відповісти
Какого отчаяния...))) на параше шо хотят, то и нарисуют
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15.07.2021 15:04 Відповісти
Зеленский как-то прокомментирует?
Может хотя бы "выскажет озабоченность"?
Ах... НЕТ!
Ведь он даже потери наших солдат и безответные обстрелы запрещенным оружием никак НЕ КОММЕНТИРУЕТ!
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15.07.2021 15:12 Відповісти
это может стоить 100 жизней! вот так зе-дебилл коментирует анти -укр деятельность
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15.07.2021 18:59 Відповісти
паРашисты подрисуют нужную им явку и нужный им результат... Никто не верит в правдивость показаний голосования РФ. Аналогично и публикуемым рейтингам в Украине... Кто их видел эти опросы?!! Брехня по заказу.. как и выборы в РФ
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15.07.2021 15:13 Відповісти
Мавзолейные Хмыри в братья набиваются...,ну типа Удмурто-калмыки или Бурято-монголы с эвенками и коряками это Украина..угро-финские племена РАБссии а следом и начальника Мацковии Хана Батыя именую не иначе как основатель Зямли РАБссии... в 1238 году...,хотя на самом деле ВОЛГО-ОКСКОЕ Междуречье основал Хан Менгу-Тимур уже после смерти своего деда Хана Батыя в 1272 году....,Киевская Русь была основана по факту Праволавия и Крещения Руси в 988 году...другими словами через 3 Столетия...,"братья" блин...
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15.07.2021 15:18 Відповісти
Слово Кремль в перводе с Тюрского языка Хана Менгу-Тимура означает Кармен,крепость..karem...кромка край... так что РАБссия это Край..Кромка...Окраина монголо-татаринов...
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15.07.2021 15:28 Відповісти
Кстати основатель Мацковии Хан Менгу Тимур праправнук основателя Монгольской Империи Чингизхана...,так что в скором будущем Мацковию заберут Чингизиды себе домой...МЗС про візит представників "Єдиної Росії" до окупованого Луганська: "Такий собі крок політичного відчаю" - Цензор.НЕТ 9754 Чингизхан
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15.07.2021 15:35 Відповісти
Где реакция МИДа? Паспортизация ватников и коллаборантов прошла абсолютно безнаказанно для *********. Твари смотрят, что зеплесень никак вообще не реагирует на это,теперь выборы в госдуру проведут,дальше что (правильно, признание оккупированных территорий за рЫспублики) . Ау, МИД, надо звонить на всех международных площадках о срыве минских и требовать жестких секторальных санкций !!1!!
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15.07.2021 15:39 Відповісти
Всем ДАУНецким пОцанам Путлер поолбещал Концлагерь Джугашвили комендантский час с 22 : 00 и свободный выезд в любую страну НАТо следом за Северным потоком...сел на Трубу баран и уже в Европе...
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15.07.2021 15:42 Відповісти
Зеля на выборах получил 73 % от идиотов...Ядреная РАБссия в ДурьДуму тоже получит 73 %...Совпадение? НЕ думаю...
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15.07.2021 15:45 Відповісти
Казламордные конечно творят невероятное. ЛДНР не признают, а паспорта раздают. К себе их не присоединили, а в выборах участвовать приглашают. Мрак! А лугандонцы на выборы побегут, особенно если на участках продуктовые пакеты будут раздавать с кило перловки и банкой вонючей тушенки.
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15.07.2021 16:49 Відповісти
 
 