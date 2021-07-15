МЗС про візит представників "Єдиної Росії" до окупованого Луганська: "Такий собі крок політичного відчаю"

ЗМІ поширюють інформацію про участь представників Єдиної Росії у форумі в окупованому Луганську. Там вони агітують українців з нав'язаними їм російськими паспортами голосувати на виборах до нелегітимної Держдуми РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко вважає, що за рахунок жителів окупованих територій України російська партія влади намагається компенсувати падіння рейтингів на тлі важкої епідемічної ситуації в РФ.

"Такий собі крок політичного відчаю. Адже проконтролювати намальовані там результати "підтримки" "Єдиної Росії" буде фактично неможливо. Це своєю чергою поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу", – сказав він.

Ніколенко заявив, що Україна розглядає агітаційні дії єдиноросів і незаконну паспортизацію жителів ОРДЛО як політику, спрямовану на підрив мирного врегулювання російсько-українського конфлікту і відхід РФ від зобов'язань за мінськими угодами і результатами паризького саміту нормандської четвірки.

"Вкотре закликаємо наших громадян не брати участь у протиправних російських плебісцитах", – додав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з неузгодженим візитом керівництва і депутатів партії "Єдина Росія" на тимчасово окуповані Російською Федерацією території Донецької та Луганської областей.

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