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У Раду надійшло подання Шмигаля про призначення Монастирського главою МВС, - речниця Разумкова
Прессекретарка спікера Дмитра Разумова Ольга Туній в інтерв'ю журналістам підтвердила, що в парламент надійшло подання на призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Інформую, що до Верховної Ради України надійшло подання від прем'єр-міністра України про призначення міністром внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича", - зокрема сказала пресксекретарка спікера.
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