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У Раду надійшло подання Шмигаля про призначення Монастирського главою МВС, - речниця Разумкова

У Раду надійшло подання Шмигаля про призначення Монастирського главою МВС, - речниця Разумкова

Прессекретарка спікера Дмитра Разумова Ольга Туній в інтерв'ю журналістам підтвердила, що в парламент надійшло подання на призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Інформую, що до Верховної Ради України надійшло подання від прем'єр-міністра України про призначення міністром внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича", - зокрема сказала пресксекретарка спікера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада 262 голосами "за" ухвалила законопроєкт про Дія.Сity

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14140) МВС (3509) призначення (2295) Монастирський Денис (392) Разумков Дмитро (1528)


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И одновременно Рада одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей. списала много-много миллиардов олигархам и тут же это все натянула на тупую голову зебобиков, которые будут иметь счастье все это компенсировать
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15.07.2021 15:16 Відповісти
ківолюб від ЗеклованівВ Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 5676
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15.07.2021 15:16 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! зРада списує мільярдні борги олігархам ,надає пільги лохотронщикам ,а "мудрому наріду" видає чергову порцію локшини!!! ))))
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15.07.2021 15:21 Відповісти
Вот где праздникВ Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 8318
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15.07.2021 15:23 Відповісти
Теперь выражение "подвели под монастырь" зазвучало новыми красками....
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15.07.2021 15:41 Відповісти
 
 