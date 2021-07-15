У Раду надійшло подання Шмигаля про призначення Монастирського главою МВС, - речниця Разумкова

Прессекретарка спікера Дмитра Разумова Ольга Туній в інтерв'ю журналістам підтвердила, що в парламент надійшло подання на призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Інформую, що до Верховної Ради України надійшло подання від прем'єр-міністра України про призначення міністром внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича", - зокрема сказала пресксекретарка спікера.

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