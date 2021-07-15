Рада планує посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Верховна Рада має намір внести зміни до закону про захист суспільної моралі щодо захисту прав та інтересів дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за законопроєкт (№5330-1) у першому читанні проголосували 343 народні депутати.

Законопроєкт, зокрема, пропонує заборонити створення і поширення фото та/або відео сексуального чи еротичного образу дітей (чинний закон забороняє використовувати образи дітей у будь-якій формі лише в продукції сексуального чи еротичного характеру).

Згідно із законопроєктом, продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови її недоступності дітям і ненав'язування споживачам.

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