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Рада планує посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Рада планує посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Верховна Рада має намір внести зміни до закону про захист суспільної моралі щодо захисту прав та інтересів дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за законопроєкт (№5330-1) у першому читанні проголосували 343 народні депутати.

Законопроєкт, зокрема, пропонує заборонити створення і поширення фото та/або відео сексуального чи еротичного образу дітей (чинний закон забороняє використовувати образи дітей у будь-якій формі лише в продукції сексуального чи еротичного характеру).

Згідно із законопроєктом, продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови її недоступності дітям і ненав'язування споживачам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років

Автор: 

ВР (15022) діти (5128) еротика (12)


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Топ коментарі
+5
Избиратели ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа"с ОПЗЖ и шоблой старухи-колясочницы, примите мои поздравления!
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ. При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 15:29
+4
Значить Г+Г, НАШ та Інтер треба заборонити.
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15.07.2021 15:25
+3
що, саморозпуститься..?
в прямому сенсі, а не як ви подумали
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15.07.2021 15:20
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що, саморозпуститься..?
в прямому сенсі, а не як ви подумали
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15.07.2021 15:20 Відповісти
Поздно хватились.
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15.07.2021 15:21 Відповісти
табу запретят? или сразу закроют раду, поскольку она превратилась в смесь наркопритона и борделя.
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15.07.2021 15:22 Відповісти
Значить Г+Г, НАШ та Інтер треба заборонити.
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15.07.2021 15:25 Відповісти
Избиратели ЗЕ и его ОПГ "Слуга народа"с ОПЗЖ и шоблой старухи-колясочницы, примите мои поздравления!
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ. При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 15:29 Відповісти
Продажа квартир за долги? Скоро!!! Хуже не будет, говорили они..............................................
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15.07.2021 17:47 Відповісти
Ахрененная проблема!
Тут скоро детям нечего будет ЖРАТЬ!!!
А они заботятся, что детки, не дай бог, где-то не увидели, что-то похожее на пипиську.
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15.07.2021 15:30 Відповісти
Порно в интернете сколько хочешь,а вообще это голимый замут,отвод внимания.скоро платить за отопление по новым более высоким ценам.Слава Украине!
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15.07.2021 15:41 Відповісти
Слава ЗЕлеботам ,что выбрали зечмо.
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15.07.2021 15:46 Відповісти
Т.е.. - запретят уже запрещенное. А потом еще раз и и еще раз. И с коррупцию можно еще пару раз запретить. Публичная мастурбация - вот как это называется.
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15.07.2021 15:33 Відповісти
Это как, на ЛГБТ парад их поведут?
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15.07.2021 15:42 Відповісти
Наконец-то.
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15.07.2021 15:48 Відповісти
Необхідно ще й заборонити пропаганду гомосексуалізму та інших збочень.
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15.07.2021 16:12 Відповісти
А кто ее пропагандирует? Вот тебя реально кто-то склонял, уговаривал? И что значит пропаганда? Если тебе, к примеру природно нравятся блондинки, а шатенки возьмут и станут по улицам проводить марши, то твои предпочтения от этого изменятся?
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15.07.2021 16:24 Відповісти
Странно. Эротическая продукция негативно влияет на детей. А как быть с культом насилия? Почему можно показывать различные боевики, в прайм-тайм? Изготавливать и продавать игрушки в виде оружия? Чем эротика опаснее насилия?
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15.07.2021 16:20 Відповісти
Анекдот в тему.
Две маленькие девочки играют в песочнице.
Одна говорит другой:
-Представляешь, я вчера у папы в портмоне нашла презерватив.
-Та ты шо, ничё себе...А что такое портмоне ???
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15.07.2021 16:38 Відповісти
Як саме вони посилять? Заборонять інтернет? В твітері повно порно і навіть тік-ток.
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15.07.2021 16:59 Відповісти
Ідіоти! Навіть в класичному кінематографі велика кількість еротичного образу дітей.
За іх логікою навіть "Гру Престолів" заборонити треба.
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15.07.2021 17:30 Відповісти
какой, например - пошлой рекламы и клипов потапов всяких?
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16.07.2021 08:39 Відповісти
 
 