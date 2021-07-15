Рада планує посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції
Верховна Рада має намір внести зміни до закону про захист суспільної моралі щодо захисту прав та інтересів дітей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за законопроєкт (№5330-1) у першому читанні проголосували 343 народні депутати.
Законопроєкт, зокрема, пропонує заборонити створення і поширення фото та/або відео сексуального чи еротичного образу дітей (чинний закон забороняє використовувати образи дітей у будь-якій формі лише в продукції сексуального чи еротичного характеру).
Згідно із законопроєктом, продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови її недоступності дітям і ненав'язування споживачам.
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в прямому сенсі, а не як ви подумали
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ. При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
Тут скоро детям нечего будет ЖРАТЬ!!!
А они заботятся, что детки, не дай бог, где-то не увидели, что-то похожее на пипиську.
Две маленькие девочки играют в песочнице.
Одна говорит другой:
-Представляешь, я вчера у папы в портмоне нашла презерватив.
-Та ты шо, ничё себе...А что такое портмоне ???
За іх логікою навіть "Гру Престолів" заборонити треба.