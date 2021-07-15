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Новини Агресія Росії проти України
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За 7 років жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тис. осіб, понад 13 тис. з них - загинули, - ООН

За 7 років жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тис. осіб, понад 13 тис. з них - загинули, - ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини порахувало загальну кількість жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді УВКПЛ ООН на запит Радіо Свобода

"За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42 500–44 500", – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

Ці 42 500-44 500 зафіксованих втрат розподіляються так:

  • 13 200–13 400 загиблих (щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та приблизно 5 800 членів озброєних груп)
  • 29 600–33 600 поранених (7 000–9 000 цивільних осіб, 9 800–10 800 українських військових та 12 800–13 800 членів озброєних груп).

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Протягом усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2021 року, на цивільних осіб припадає 25-26 відсотків від загальної кількості осіб, загиблих у зв’язку з конфліктом (3390 з 13 200–13 400). Таке ж співвідношення стосується і поранень, йдеться у відповіді УВКПЛ ООН.

"Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34 відсотки у 2014 році (одна загибла цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів озброєних груп), до 4-5 відсотків у 2019-2021 роках: одна цивільна особа, загибла внаслідок артилерійських обстрілів, вогню із СЗЛО4 та інцидентів, пов’язаних із мінами5, на 20–25 українських солдатів або членів збройних груп, загиблих внаслідок артилерійських обстрілів, вогню із СЗЛО та інцидентів, пов’язаних із мінами.

За період з 14 квітня 2014-го до 10 лютого 2020 року УВКПЛ ООН повідомляло про 42 000–44 000 людських втрат.

Автор: 

ООН (3366) Донбас (22356)


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За 7 лет жертвами войны на Донбассе стали более 40 тыс. человек, свыше 13 тыс. из них - погибли, - ООН - Цензор.НЕТ 5710
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15.07.2021 15:39 Відповісти
Він її і не починав, вона якось пройшла мимо, не зачепивши ні ментальності, ні особистої культури (прости Господи) тим більше так званого мозоку.
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15.07.2021 16:05 Відповісти
Досить велику частину суспільства не зачепила...деь хтось...
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15.07.2021 18:51 Відповісти
Это за что же ты «родню» так беспощадно?! А говорил, что вообще один народ. Да после этого ни один нормальный украинец с тобой на одном гектаре с...ть не сядет. Тем более, что ты и без этого #уло!
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15.07.2021 15:40 Відповісти
Вайна на Данбасє...не російська військова агресія...за цим прикладом Вілікую Атєчєствєнную Вайну слід називати вайна в Савєцкам Саюзє.
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15.07.2021 15:54 Відповісти
ООН - найдорожча в світі статистична організація.
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15.07.2021 16:03 Відповісти
 
 