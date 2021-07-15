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Новини
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Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times

Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times

Високовуглецева сталь міцна, але тендітна і може зруйнуватися від раптового удару. М'яка або маловуглецева сталь пластична, може згинатися, але рідше руйнується. Різниця між цими двома видами металів стала яскравою метафорою для опису протилежних властивостей демократичного та авторитарного урядів.

Останнім часом найбільші демократії світу перебувають у нестабільному стані. Дискусії навколо виборчого законодавства США свідчать, що Америка все ще не оговталася після президентства Дональда Трампа. В Європі популісти почали активно нападати на демократичні цінності та норми. Але навіть попри це демократії виявилися достатньо сильними, щоб витримати удари. Про це йдеться в статті Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Що стосується автократів, то російський президент Володимир Путін залишається в Кремлі, лідер Туреччини Реджеп Ердоган не покидає свій "палац" в Анкарі, а в Пекіні Сі Цзіньпін стає більш конфліктним у своєму прагненні демонтувати західний міжнародний порядок. Однак природа їхнього правління полягає в тому, що автократи є "всемогутніми", поки не стануть повністю безсильними.

На початку 1980-х років Радянський Союз фактично перебував у зеніті своєї військової могутності. Однак на думку Заходу, радянська система державного економічного планування була нежиттєздатною. З іншого боку, радянські лідери вважали, що військова могутність триватиме вічно. Подібні погляди має Захід на теперішній режим Путіна в Росії.

Цього місяця російський уряд опублікував оновлену Стратегію національної безпеки. Той, хто виявив короткочасний інтерес до світогляду Кремля, не здивується загальним напрямкам Москви. Націоналістичним автократам потрібні вороги за кордоном, щоб виправдати політичні репресії вдома, і російський президент давно знайшов своїх суперників на Заході.

Режим Путіна не втомлюється коментувати, що Росія оточена ворожими США та їх союзниками по НАТО. Ворожі сили – деякі країни, в тому числі Америка, зараз навіть офіційно отримали статус "недружніх держав".

На думку Кремля, Вашингтон застосовує свою міжнародну фінансову силу проти Москви, а західні економічні санкції є невід'ємною частиною цього "нападу" на національний суверенітет і територіальну цілісність Росії.

Але "загроза" виходить далеко за межі військової та економічної сфери. "Атака" Заходу проти Москви має культурний характер. Захід поширює соціальні та моральні установки, які "суперечать традиціям, переконанням та віруванням народу Російської Федерації". Країна повинна бути захищена від іноземних ідеологій та цінностей, вважає режим Путіна.

Нещодавня зустріч Путіна із президентом США Джо Байденом у Женеві, можливо, змінила відносини з Вашингтоном, але вона не вплинула на загальну ситуацію.

Директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін вважає, що Москві варто звертати увагу не так на "зовнішніх ворогів", як на внутрішні проблеми: слабкі економічні показники, залежність від нафти і газу, несприятливу демографію та відсталі технології.

Читайте також: Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції

"Російське керівництво зараз має всі підстави повернутися всередину, щоб врегулювати потужний внутрішній дисбаланс у країні", - вважає аналітик.

Додавши до цих проблем нестримну корупцію, яка починається з самого Кремля, можна отримати пояснення страху Путіна перед ув'язненим опозиційним лідером Олексієм Навальним. Іноземців не можна вічно звинувачувати в падінні рівня життя. А декарбонізація глобальної економіки незабаром почне обмежувати потік грошей у казну Кремля від нафти та газу.

Можна припустити, що внутрішні тріщини в Кремлі розширяться і одного разу зруйнують режим, але робити такі припущення передчасно. Єдиною проблемою Путіна є збереження власної влади. Він із радістю викраде майбутнє Росії, щоб захистити свою позицію. Путін вже почав шукати союзних відносин із Сі Цзіньпіном.

Водночас, існує думка, що траєкторія авторитарних держав світу є фіксованою. Автократи добре розуміють крихкість свого правління. Навіть для Сі Цзіньпіна репресії є показником страху та інструментом контролю. Велике питання полягає в термінах. Як і високовуглецева сталь, ці режими зберігатимуть форму до того моменту, поки вони не зламаються, резюмує видання.

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) режим (21)


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Топ коментарі
+9
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик імперським амбіціям кремля ,це каталізатор прискорення руйнаціі Російської недоімперіі !!!)))
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15.07.2021 15:36
+7
Однажды Ху..до сдохнет.
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15.07.2021 15:32
+7
Ну да, а потом, как всегда, от голодной смерти московитов будут спасать ненавистные им пендосы. Спасут, а московиты опять начнут в них плеваться какашками.
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6984Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5420Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8105Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4829
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1518 Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9043
показати весь коментар
15.07.2021 15:38
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Однажды Ху..до сдохнет.
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15.07.2021 15:32 Відповісти
В Московіі мільйони параноїдальних шизофреників "Русского мира" !!!))))
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15.07.2021 15:40 Відповісти
Парадоксально, но в Германии процент безмозглых не меньше!
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15.07.2021 16:17 Відповісти
Не лише в Німеччині,в усьому світі !!!)))
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15.07.2021 16:29 Відповісти
Каждый родившийся когда то умрет , для мирового процветания должна издохнуть рашистская *********
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15.07.2021 15:51 Відповісти
вже давно сдохло , правыть двийнык
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15.07.2021 15:53 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик імперським амбіціям кремля ,це каталізатор прискорення руйнаціі Російської недоімперіі !!!)))
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15.07.2021 15:36 Відповісти
совок больше 70 лет трещал, пока не рухнул. а паРаша меньше, соответственно и инерция у нее гораздо меньше. она так трещать еще долго может, намного дольше совка. если не помогать активно паРаше накрыться медным тазом, а только озабочиваться и обеспокоиваться, строя при этом очередную трубу, то паРаша еще всех нас переживет.
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15.07.2021 15:36 Відповісти
Трещать может дольше совка потому что... инерция меньше? Логика и последовательность...
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15.07.2021 15:39 Відповісти
именно. и логика и последовательность. совок, разогнавшись по пути в пропасть, уже мог только очень быстро ускоряться, двигаясь к пропасти, за счет огромной инерции. остановиться уже никак не мог. паРаша пока еще даже не начала ускорение. при том, обладая ресурсной базой совка, паРаша не столь разношерстна, многонациональна и радикализирована внутренними национальными распрями, как был совок. и диктатору легче держать в узде подобный агломерат. т.е. просуществовать она может очень и очень долго.
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15.07.2021 15:57 Відповісти
Да, недопонял. Признаю.
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15.07.2021 16:01 Відповісти
ресурсна база совка зараз на офшорах і швейцаріях , діти партійной номенклатури не вчились за бугром. Якщо совок реально міг шарахнути по заходу бомбочкою то ці х.... там . Жирік постійно всіх захоплює і бомбить так його діти і онукі в Швейцаріі і т.д.
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15.07.2021 16:23 Відповісти
это еще больше увеличивает срок жизни паРашы. за идею быть "патриотом" не все хотят, а вот за возможность грести и приумножать баблишко - все. и ресурсов там еще на долго хватит. много больше, чем на 70 лет.
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15.07.2021 16:30 Відповісти
Что правда, то правда, ********* приспособленней к современному миру и куда жизнеспособней почившего динозавра-Совка.
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15.07.2021 16:34 Відповісти
"Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его"
_Какой-то сеанс самовнушения...
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15.07.2021 15:37 Відповісти
статья на сайте кремля на украинском подтверждает...
это трещина по всему сайту, наискось...слева направо, сверху вниз...
это д.б. тебе, православному, понятно без лишних слов
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15.07.2021 15:49 Відповісти
Халва-халва-халва... И водичкой запей.
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15.07.2021 15:50 Відповісти
ты водонос...воду на обиженных возят
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15.07.2021 15:53 Відповісти
_Мне пох что ты там себе воображаешь, так что если ты чувствуешь себя уверенней от таких представлений обо мне - то на здоровье.
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15.07.2021 15:58 Відповісти
так ты жеж не замечаешь очевидного...хальва
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15.07.2021 16:04 Відповісти
Уймись. Не вибрируй.
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15.07.2021 16:06 Відповісти
угомонись
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15.07.2021 16:09 Відповісти
Ну да, а потом, как всегда, от голодной смерти московитов будут спасать ненавистные им пендосы. Спасут, а московиты опять начнут в них плеваться какашками.
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6984Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5420Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8105Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4829
Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1518 Режим Путина ослабевает, однажды внутренние трещины окончательно разрушат его, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9043
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15.07.2021 15:38 Відповісти
Дичь обуевает от детского питания такого
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15.07.2021 15:57 Відповісти
Выкормили пиндосы очередное поколение вЯликих пАбЯдителЯй.
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15.07.2021 16:16 Відповісти
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Р. Киплинг
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15.07.2021 15:41 Відповісти
Рашка как противовес Западу никогда не исчезнет, возможно её поглотит Китай, что будет ещё хуже. Но что-то противостоять Западу будет всегда. Миру нужны два полюса для развития.
Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1467
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15.07.2021 15:47 Відповісти
Миру нужны два полюса для развития./ Вторым полюсом был СССР. Но он распался. Не по философским, а вполне материальным , конкретным и реальным причинам.
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15.07.2021 16:05 Відповісти
СССР распался по плану внешней разведки КГБ СССР . чекисты решили приватизировать страну и перераспределить собственность и прибыль от нее .
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15.07.2021 19:13 Відповісти
СССР распался по плану внешней разведки КГБ СССР .- В 1981 году аргументы генерала КГБ о необходимости отделения России от СССР были такими: еды, которую добывает Россия, на весь СССР не хватает. Для спасения россиян нужно ввести НЭП и отделить Россию от остальных республик. Под НЭПом подразумевались частные магазины, прачечные, химчистки и прочие заведения, которые можно передать «по Ленину» кустарям-одиночкам без мотора. СССР по замыслу генерала должен был превратиться в акционерное общество, в котором места Украине не было из-за отсутствия в ней золота, нефти, газа. Тогда при почти украинце Брежневе эти высказывания казались бредом сумасшедшего.Но такой план был./ Среди 26 причин распада СССР главные -экономические.- Распад СССР .Википедия.
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15.07.2021 19:53 Відповісти
Чому два полюси? Чому не три, чотири, п'ять?.. Це сеанс аутотренінгу ?
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15.07.2021 18:16 Відповісти
Потому что полюса всегда 2, а не 3, 4, 28.
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15.07.2021 22:31 Відповісти
После Путина номер 1 будет Путин номер 2. Россию удерживает не Путин а нефть и газ.
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15.07.2021 15:41 Відповісти
І параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,споконвічної панівної ідеологіі Московіі !!!)))
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15.07.2021 15:44 Відповісти
Эта дрянь существовала задолго до открытия там нефти и газа.
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15.07.2021 15:48 Відповісти
Вже понад 100 років триває розпад РІ !! Незворотній історичний процес руйнаціі розпочався і спинити його ніхто не спроможен !!!)))
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15.07.2021 15:51 Відповісти
потому, как прирастала территориями, ресурсами....
что теперь видится на горизонте, кроме хакерских атак?...
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15.07.2021 15:51 Відповісти
Ни одной буквы не угадал
Там чекистов непуганное стадо при власти, им по заслуг или стенка или пожизненное
Пу - это говорящая голова гидры, ни веры, ни идей у него отродясь не было
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16.07.2021 10:37 Відповісти
Розпад імперій ,це довготривалий ,але незворотній,історичний процес !!!Доля всіх імперій однакова-занепад та руйнація !!!))
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15.07.2021 15:42 Відповісти
Та скорее бы уже !
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15.07.2021 15:42 Відповісти
Руйнація Російської імперіі триває понад 100 років ,РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !!!)))
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15.07.2021 15:46 Відповісти
Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6108
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15.07.2021 15:42 Відповісти
Типове мордовсько-удмуртське обличчя,тобто пика !!!)))
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15.07.2021 15:45 Відповісти
А по мордовськи не говорить.
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15.07.2021 15:57 Відповісти
Потому то сделали из него бренд в свое время.
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15.07.2021 16:04 Відповісти
ніпрощо...
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15.07.2021 16:07 Відповісти
Аустенит, перлит, мартенсит..... Вот как ненавязчиво репортёр намекнул, шо знает материаловедение . Следующую статью ждём от проктологов
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15.07.2021 16:08 Відповісти
http://www.radikal.ru Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9838
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15.07.2021 16:43 Відповісти
http://www.radikal.ru Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7587
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15.07.2021 16:46 Відповісти
http://www.radikal.ru Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1595
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15.07.2021 16:54 Відповісти
Да, да, завтра все китайцы, русские и прочие эрдоганы все умрут и развалятся и Запад наконец завладеет миром.
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15.07.2021 17:21 Відповісти
ты - конченый кацап?
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15.07.2021 18:26 Відповісти
А ты веришь в этот бред после согласия на достройку СП2 и передачу байденом путину списка американских компаний которые нельзя кибер атаковать ?
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15.07.2021 19:10 Відповісти
And you?
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31.07.2021 23:52 Відповісти
Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1037
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15.07.2021 18:27 Відповісти
Недооценивать врага значит заведомо проиграть сражение . Статейку писал какой-то недоучившися студентик по материалам комиксов . Идиоты и в правду не видят реальную угрозу от путинской расии . Последствия будет неутешительными .
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15.07.2021 19:03 Відповісти
"Дискуссии вокруг избирательного законодательства США свидетельствуют, что Америка все еще не оправилась после президентства Дональда Трампа."(c)

Америка никак не может оправиться после "победы" байдена , в результате которой страной начало управлять теневое правительство Обамы .
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15.07.2021 19:07 Відповісти
рашистськi гниди готовлять манкуртiв.

Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине

По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».

Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.

По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.

Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8360

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/07/2021/60f0475d9a7947b61f09f4be?from=from_main_4
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15.07.2021 20:23 Відповісти
хочется пораньше (с)
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15.07.2021 21:13 Відповісти
Конечно режим Пуйла не вечен, но вечно желание россиян целовать сапоги и облизывать задницы своим вновь назначенным хозяевам кремля. Страна-бензоколонка не изменится.
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16.07.2021 02:00 Відповісти
Престолы утверждаются правдою
Это из Библии
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16.07.2021 09:27 Відповісти
 
 