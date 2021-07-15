Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times
Високовуглецева сталь міцна, але тендітна і може зруйнуватися від раптового удару. М'яка або маловуглецева сталь пластична, може згинатися, але рідше руйнується. Різниця між цими двома видами металів стала яскравою метафорою для опису протилежних властивостей демократичного та авторитарного урядів.
Останнім часом найбільші демократії світу перебувають у нестабільному стані. Дискусії навколо виборчого законодавства США свідчать, що Америка все ще не оговталася після президентства Дональда Трампа. В Європі популісти почали активно нападати на демократичні цінності та норми. Але навіть попри це демократії виявилися достатньо сильними, щоб витримати удари. Про це йдеться в статті Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Що стосується автократів, то російський президент Володимир Путін залишається в Кремлі, лідер Туреччини Реджеп Ердоган не покидає свій "палац" в Анкарі, а в Пекіні Сі Цзіньпін стає більш конфліктним у своєму прагненні демонтувати західний міжнародний порядок. Однак природа їхнього правління полягає в тому, що автократи є "всемогутніми", поки не стануть повністю безсильними.
На початку 1980-х років Радянський Союз фактично перебував у зеніті своєї військової могутності. Однак на думку Заходу, радянська система державного економічного планування була нежиттєздатною. З іншого боку, радянські лідери вважали, що військова могутність триватиме вічно. Подібні погляди має Захід на теперішній режим Путіна в Росії.
Цього місяця російський уряд опублікував оновлену Стратегію національної безпеки. Той, хто виявив короткочасний інтерес до світогляду Кремля, не здивується загальним напрямкам Москви. Націоналістичним автократам потрібні вороги за кордоном, щоб виправдати політичні репресії вдома, і російський президент давно знайшов своїх суперників на Заході.
Режим Путіна не втомлюється коментувати, що Росія оточена ворожими США та їх союзниками по НАТО. Ворожі сили – деякі країни, в тому числі Америка, зараз навіть офіційно отримали статус "недружніх держав".
На думку Кремля, Вашингтон застосовує свою міжнародну фінансову силу проти Москви, а західні економічні санкції є невід'ємною частиною цього "нападу" на національний суверенітет і територіальну цілісність Росії.
Але "загроза" виходить далеко за межі військової та економічної сфери. "Атака" Заходу проти Москви має культурний характер. Захід поширює соціальні та моральні установки, які "суперечать традиціям, переконанням та віруванням народу Російської Федерації". Країна повинна бути захищена від іноземних ідеологій та цінностей, вважає режим Путіна.
Нещодавня зустріч Путіна із президентом США Джо Байденом у Женеві, можливо, змінила відносини з Вашингтоном, але вона не вплинула на загальну ситуацію.
Директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін вважає, що Москві варто звертати увагу не так на "зовнішніх ворогів", як на внутрішні проблеми: слабкі економічні показники, залежність від нафти і газу, несприятливу демографію та відсталі технології.
"Російське керівництво зараз має всі підстави повернутися всередину, щоб врегулювати потужний внутрішній дисбаланс у країні", - вважає аналітик.
Додавши до цих проблем нестримну корупцію, яка починається з самого Кремля, можна отримати пояснення страху Путіна перед ув'язненим опозиційним лідером Олексієм Навальним. Іноземців не можна вічно звинувачувати в падінні рівня життя. А декарбонізація глобальної економіки незабаром почне обмежувати потік грошей у казну Кремля від нафти та газу.
Можна припустити, що внутрішні тріщини в Кремлі розширяться і одного разу зруйнують режим, але робити такі припущення передчасно. Єдиною проблемою Путіна є збереження власної влади. Він із радістю викраде майбутнє Росії, щоб захистити свою позицію. Путін вже почав шукати союзних відносин із Сі Цзіньпіном.
Водночас, існує думка, що траєкторія авторитарних держав світу є фіксованою. Автократи добре розуміють крихкість свого правління. Навіть для Сі Цзіньпіна репресії є показником страху та інструментом контролю. Велике питання полягає в термінах. Як і високовуглецева сталь, ці режими зберігатимуть форму до того моменту, поки вони не зламаються, резюмує видання.
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_Какой-то сеанс самовнушения...
это трещина по всему сайту, наискось...слева направо, сверху вниз...
это д.б. тебе, православному, понятно без лишних слов
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Р. Киплинг
что теперь видится на горизонте, кроме хакерских атак?...
Там чекистов непуганное стадо при власти, им по заслуг или стенка или пожизненное
Пу - это говорящая голова гидры, ни веры, ни идей у него отродясь не было
Америка никак не может оправиться после "победы" байдена , в результате которой страной начало управлять теневое правительство Обамы .
Шойгу обязал военных изучить статью пуйла об Украине
По словам источников РБК в Минобороны, статью президента включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки «из-за большого числа откликов в военной среде».
Статья вовы пуйла «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны сiрожи шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом РБК сообщил источник в военном ведомстве. Источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны подтвердил РБК эту информацию.
По словам собеседника РБК, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.
Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/07/2021/60f0475d9a7947b61f09f4be?from=from_main_4
Это из Библии