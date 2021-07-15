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Новини Окуповані території
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Об'єднання "ДНР" і "ЛНР" не буде. Кожному потрібна своя корова, яку він хоче доїти, - Гармаш

Об'єднання

Для Мінського переговорного процесу абсолютно не має значення - дві псевдодержави фінансує Росія на окупованій нею території Донбасу чи одну.

Про це в Facebook пише представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Читаю в огляді російських ЗМІ статтю про те, чому ватажки "ДНР" і "ЛНР" не хочуть об'єднатися в одну "країну", "попри те, що запит на таке злиття є у жителів обох республік". Виявляється, "напередодні глава Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив про "недоцільність" подібного кроку, оскільки він завдасть Донбасу збиток в переговорному процесі з Україною. Адже під Мінськими угодами стоять підписи представників обох республік". Яка феєрична нісенітниця! Явно розрахована на лоха. Цікаво тільки - на місцевого чи московського? Для Мінського переговорного процесу абсолютно не має значення - дві псевдодержави фінансує Росія на окупованій нею території Донбасу чи одну", - зазначив Гармаш.

За його словами, в Мінських угодах немає окремо термінів ОРЛО і ОРДО, там є один термін - "ОРДЛО".

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"Так що, - пролетарі всіх "країн" Донбасу, об'єднуйтеся! Ніяких перешкод у Мінському процесі це не створить. Навіть навпаки: менше "міністрів" - більше конструктиву! Мінськ точно не помітить втрати "бійця". Хоча, звичайно,"незважаючи на запит жителів обох республік", зрозуміло, що ніякого об'єднання не буде. Тому що кожному потрібна своя корова, яку він хоче доїти. Саме тому між "ДНР" і "ЛНР" існує межа, митні збори та інші способи викачування грошей з населення. А навіщо вони, на вашу думку, все це затіяли, щоб Пушкіна під берізками читати?" - підкреслив Гармаш.

"І не потрібно наводити "двоголовость" ОРДЛО як свідчення того, що "місцеві еліти автономні від Москви", хоча "життєдіяльність сучасного Донбасу практично повністю залежить від Росії"(оксюморон). Це приклад лише того, що в Москві у "республік" різні куратори, вони теж хочуть їсти і їм теж потрібна корова, яку вони хочуть доїти. І доять! А ви там щось мукаєте про "єдність русского мира", - підсумував він.

Автор: 

окупація (6739) Донбас (22356) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+8
Объединения "ДНР" и "ЛНР" не будет. Каждому нужна своя корова, которую он хочет доить, - Гармаш - Цензор.НЕТ 883
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15.07.2021 15:50
+6
Даёшь Макеевскую и Ясиноватскую Народные Республики!
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15.07.2021 15:50
+4
Шоб ты понимал, что то за народ: https://www.unian.net/common/391314-pereselenie-rossiyan-v-ukrainu-stalo-sledstviem-golodomora-1933-goda.html Переселение россиян в Украину

Об'єднання "ДНР" і "ЛНР" не буде. Кожному потрібна своя корова, яку він хоче доїти, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6166
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15.07.2021 16:23
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Тупиковая вырождающаяся (есть такая надежда) ветвь украинского народа, характеризующееся наличием лишней хромосомы.
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15.07.2021 15:49 Відповісти
Шоб ты понимал, что то за народ: https://www.unian.net/common/391314-pereselenie-rossiyan-v-ukrainu-stalo-sledstviem-golodomora-1933-goda.html Переселение россиян в Украину

Об'єднання "ДНР" і "ЛНР" не буде. Кожному потрібна своя корова, яку він хоче доїти, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6166
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15.07.2021 16:23 Відповісти
там и московитские коровы на предиздохе уже, кого доить лохи эти галимые, то будут!)))
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15.07.2021 15:44 Відповісти
Ну ежели уже и эти не один народ, то вся теория Пукина совсем тухлая.
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15.07.2021 15:46 Відповісти
Объединения "ДНР" и "ЛНР" не будет. Каждому нужна своя корова, которую он хочет доить, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1199
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15.07.2021 15:48 Відповісти
Объединения "ДНР" и "ЛНР" не будет. Каждому нужна своя корова, которую он хочет доить, - Гармаш - Цензор.НЕТ 883
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15.07.2021 15:50 Відповісти
Даёшь Макеевскую и Ясиноватскую Народные Республики!
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15.07.2021 15:50 Відповісти
Вам мало вони от уже существующих?
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15.07.2021 17:55 Відповісти
Харцызский халифат против
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15.07.2021 18:21 Відповісти
 
 