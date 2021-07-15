В Україні вперше із 25 квітня збільшилася кількість хворих на COVID-19

Кількість хворих на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася за минулу добу на 14 осіб, при тому що раніше тривалий час вона послідовно зменшувалася, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу в четвер.

Згідно з інформацією, за минулу добу було зафіксовано 623 нові випадки захворювання на COVID-19, 589 раніше захворілих видужали, 20 померли. Хворіє нині в Україні 10 тис. 518 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До цього востаннє збільшення кількості активних випадків COVID-19 фіксувалося 25 квітня, після чого кількість хворих на незмінно знижувалася (максимум - на 15 тис. 584 людини 12 травня). У липні показники зниження кількості хворих на COVID-19 були незначні, але до 15 липня від інфекції щодня видужувало більше українців, ніж занедужувало.

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Остання хвиля істотного приросту кількості активних випадків COVID-19 тривала в Україні з 18 лютого до 19 квітня, досягнувши піку 19 березня на позначці 10 тис. 996 осіб.