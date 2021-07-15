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ЄС готовий розглянути подальші санкції проти Білорусі через масові обшуки і затримання правозахисників, - Боррель

ЄС готовий розглянути подальші санкції проти Білорусі через масові обшуки і затримання правозахисників, - Боррель

ЄС готовий розглянути розширення санкцій щодо Мінська через "нову хвилю репресій" у Білорусі, затримання і обшуки в неурядових організаціях (НУО) країни.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важкі порушення прав людини і фундаментальних свобод не залишаться безкарними. ЄС готовий розглянути подальші обмежувальні заходи згідно зі своїм поетапним підходом", - йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Боррель також зазначив: "ЄС буде, як і раніше, вживати будь-яких необхідних заходів, щоб підтримати народ Білорусі. Ми, як і раніше, будемо на боці всіх правозахисників, незалежних голосів і всіх людей, гноблених у Білорусі".

Він назвав обшуки в офісах НУО, затримання правозахисників і активістів "новою хвилею репресій, ще одним доказом того, що режим Лукашенка веде систематичну і сплановану кампанію, кінцева мета якої - змусити замовкнути всіх незгодних і усунути простір громадської участі в Білорусі".

"ЄС закликає владу Білорусі дотримуватися міжнародних зобов'язань країни щодо дотримання прав людини і фундаментальних свобод", - сказано в заяві Борреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові обшуки у правозахисників і активістів у Білорусі: понад 10 осіб затримано

Автор: 

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В РФ же ничем ситуация не отличается. А на торговых партнеров кишка тонка наложить санкции?
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15.07.2021 17:14 Відповісти
 
 