Корнієнко про голоси "слуг народу" за призначення Монастирського: Всі живі проголосують

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що завтра всі присутні на засіданні Верховної Ради депутати монобільшості проголосують за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Всі живі, хто будуть присутні, всі проголосують, крім Монастирського. Він утримається", - сказав нардеп.

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Коментуючи те, що Монастирський не проголосував за відставку Арсена Авакова, Корнієнко заявив: "Напередодні призначення міністром внутрішніх справ я б теж не голосував. І взагалі займався б іншими справами. Готувався до того, що завтра стану керівником найпотужнішого на сьогодні силового міністерства" .

Перший заступник голови фракції "СН" припускав, що Аваков не прийде в парламент на розгляд питання про його відставку.

"Це його вибір, який він може робити. Я думаю, він і далі буде вибудовувати свою політичну кар'єру", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.