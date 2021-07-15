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Корнієнко про голоси "слуг народу" за призначення Монастирського: Всі живі проголосують

Корнієнко про голоси

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що завтра всі присутні на засіданні Верховної Ради депутати монобільшості проголосують за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Всі живі, хто будуть присутні, всі проголосують, крім Монастирського. Він утримається", - сказав нардеп.

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Коментуючи те, що Монастирський не проголосував за відставку Арсена Авакова, Корнієнко заявив: "Напередодні призначення міністром внутрішніх справ я б теж не голосував. І взагалі займався б іншими справами. Готувався до того, що завтра стану керівником найпотужнішого на сьогодні силового міністерства" .

Перший заступник голови фракції "СН" припускав, що Аваков не прийде в парламент на розгляд питання про його відставку.

"Це його вибір, який він може робити. Я думаю, він і далі буде вибудовувати свою політичну кар'єру", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Автор: 

ВР (15021) Кабмін (14134) призначення (2292) Монастирський Денис (392) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+15
Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют - Цензор.НЕТ 2416
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15.07.2021 15:54
+4
а которые не под наркотой? может не хватить...
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15.07.2021 15:55
+3
А неживые? что с ними-то делать? кто будет их воскрешать шоб проголосовали? рабинович?
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15.07.2021 16:00
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Корниенко о голосах "слуг народа" за назначение Монастырского: Все живые проголосуют - Цензор.НЕТ 2416
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15.07.2021 15:54 Відповісти
Оце так пузо у вечно бухого корниенко
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15.07.2021 16:10 Відповісти
а которые не под наркотой? может не хватить...
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15.07.2021 15:55 Відповісти
Вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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15.07.2021 15:58 Відповісти
"Все живые проголосуют" - А неживі - це ті що під кайфом?
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15.07.2021 15:59 Відповісти
А неживые? что с ними-то делать? кто будет их воскрешать шоб проголосовали? рабинович?
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15.07.2021 16:00 Відповісти
Всі тулуби проголосують.
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15.07.2021 16:01 Відповісти
Это он имел в виду тех кто не будет в состоянии сильного наркотического опьянения?
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15.07.2021 16:03 Відповісти
А не живые????! А корниенко это на фото который справа?? Солидный......Музчина!!!!
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15.07.2021 16:05 Відповісти
это так корниенко как-бы намекает?
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15.07.2021 16:06 Відповісти
"все живые проголосуют" - это угроза или предупреждение?
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15.07.2021 16:06 Відповісти
Констатация факта. Слуги так обдолблены, шо скорее мертвы, чем живы.
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15.07.2021 17:40 Відповісти
Это такой намек...Что кто НЕТ тот не жилец?!
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15.07.2021 16:08 Відповісти
Все ваши "живые" зеленые беспределят на просторах страны под наркотой. Кто-же все-таки голосовать будет?
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15.07.2021 16:10 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1415571062079819776 5 ч Відставка Авака перемкнула увагу Затінила Маштаб\Пограбування ВР прийняла закон №3508-д Який прощає борги приват\Теплокомуненерго на-100 млрд грн $3,68 млрд БЕЗ АУДИТА За рахунок бюджету Громадянам Борги НЕсписали! Облгазам Фірташа-62 млрд грн($2,28 млрд)
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15.07.2021 16:13 Відповісти
у Зели Дерьмократа на подневольных элитных крипаках отрабатывают диктаторские методы Сралина и свой "гулаг"..
наголосувалы, дебилы-экспериментаторы, блин
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15.07.2021 16:55 Відповісти
"Всі живі проголосують" - це що? Заклик, натяк? Чим менше живих, тим менше проголосує? Круто.
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15.07.2021 17:08 Відповісти
Брат ермака порешал - это же очевидно.
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15.07.2021 18:16 Відповісти
 
 