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Людей з інвалідністю обслуговуватимуть позачергово в будь-яких касах і пропускатимуть на КПП, - закон

Людей з інвалідністю обслуговуватимуть позачергово в будь-яких касах і пропускатимуть на КПП, - закон

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає позачергове обслуговування осіб з інвалідністю, їхнє пріоритетне право на проходження контролю в пунктах пропуску.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За законопроєкт 4113 проголосував 341 народний депутат.

Відповідно до закону, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного), мають право на позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності і підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Особи з інвалідністю, які направляються на лікування, особи з інвалідністю першої групи і діти з інвалідністю мають право на пріоритет у разі проходження пунктів пропуску через кордон України і контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території.

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Закон набуває чинності в день, наступний за днем ​​його опублікування.

Автор: 

ВР (15021) закон (2837) черга (225) інвалідність (273)


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Топ коментарі
+3
Пандусов для заезда нет в половине госучреждений...во второй половине выше первого этажа на коляске не поднимется...но зеленый скот очередями озаботился..
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15.07.2021 16:05
+3
Я бы не сказал что они здоровые люди. Здоровый человек не купит справку что он инвалид и не будет просить подачку.
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15.07.2021 16:07
+2
Очень часто третья группа - вполне здоровые люди, купившие где надо справку и получающие от государства свои пару копеек по принципу "а почему бы и нет, если можно так сделать".
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15.07.2021 16:03
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Там три группы инвалидности. Пропускают всех или только первую? Кстати, первая группа - лежачие.
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15.07.2021 15:59 Відповісти
Очень часто третья группа - вполне здоровые люди, купившие где надо справку и получающие от государства свои пару копеек по принципу "а почему бы и нет, если можно так сделать".
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15.07.2021 16:03 Відповісти
Я бы не сказал что они здоровые люди. Здоровый человек не купит справку что он инвалид и не будет просить подачку.
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15.07.2021 16:07 Відповісти
Плохо ты знаешь здоровых.
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15.07.2021 16:10 Відповісти
Он имел ввиду здорового человека во всём, в том числе и в мыслях... А у хитрожопых явно вава в голове)
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15.07.2021 16:11 Відповісти
Прро вам и ещё зубоскалить....я сам инвалид 2 группы чтобы мог работать а так первая и по 2 группе нуждаюсь в постоянном надзоре и помощи у 1 группе постоянном уходе это разные по значению смысловые нагрузки и выходит я вне очереди один!!!!а жена в очереди надо было всем инвалидам и сопровождающим лицам 2. Человека с инвалидом вне очереди....
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15.07.2021 16:20 Відповісти
то шо ты инвалид - то давно было понятно. и без справки
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15.07.2021 16:29 Відповісти
Ну вроде бы хитрожопость, которой многие страдают, еще не является болезнью)
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15.07.2021 16:10 Відповісти
Если долго притворяться больным - им таки действительно можно стать. Карму никто не отменял. Кроме того самовнушение тоже много значит.
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15.07.2021 16:17 Відповісти
Какой. Вы грешник ну ну внушайте на себя я здоровый....
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15.07.2021 16:22 Відповісти
в Радe много инвалидов на голову опять им закон подогнали
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15.07.2021 16:50 Відповісти
Ні, перша група не завжди лежачі, в сестри перша група (травма хребта), ходить з паличкою. До речі, її вкрай рідко хтось десь пропустить, в магазині на касі - ніколи, хоча висять красиві вивіски, що люди з інвалідністю обслуговуються поза чергою, а спробуєш пролізти без черги - приб"ють. Мовляв, ти ж молода, а на паличку і не дивляться.

Мені здається, тут не в законі справа, а елементарній людяності, терпимості, якої нашому суспільству, на превеликий жаль, бракує. Це одне з перших, що відрізняє нас, українців, від цивілізованої Європи, до якої ми так прагнемо.
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15.07.2021 20:01 Відповісти
Киву, который инвалид на голову еще и без очереди будут теперь пускать везде. Потому что у него кроме справки из дурдома еще и Аваковский пистолет есть
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15.07.2021 16:00 Відповісти
Пандусов для заезда нет в половине госучреждений...во второй половине выше первого этажа на коляске не поднимется...но зеленый скот очередями озаботился..
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15.07.2021 16:05 Відповісти
А если в подъезде еще десяток ступенек даже к первому этажу? Очень часто так бывает, и толку от того что пандус есть на улице - практически никакого, ибо дальше человек на коляске всё равно не заедет.
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15.07.2021 16:13 Відповісти
Верно. Я с ребенком (не ходячий) получал в 14 лет ID-карту. Это был ЗВИЗДЕЦ! Кабинет для оформления находится на ВТОРОМ этаже. Пришлось брать парня на руки и тащить на себе. Это только оформление. А потом еще и получать готовый документ. Спасибо, работники миграционной службы пошли навстречу и сами вышли вниз, чтобы отдать документ. А так да, без очереди. Спасибо. Кстати, на границе нас и так сами погранцы оформляли без очереди, когда видели ребенка. Тут главное - ПОКАЗАТЬ заботу. А все остальное - то так...
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15.07.2021 16:30 Відповісти
и контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/ru/n3277330

зелена мразота готуєтся зустричати вкорочених впопучленців даунбасу та лікуватиїх за наш кошт
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15.07.2021 16:16 Відповісти
да, вероятно мрази ордловские,, шо оторвало конечности, тоже рвутся через кпп!!!
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15.07.2021 16:41 Відповісти
моліть бога щоб у вас не було близьких з інвалідністю і ніколи не пишіть гадості на цю тему бо життя дуже мінливе
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15.07.2021 17:02 Відповісти
розмовляю з депутатом----кисть лівої руки маленька-----третя група інвалідності. Мій кузен погано розмовляє,йому важко ходити. Пропонували дати інвалідність--відмовився. Допрацював до пенсії.
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15.07.2021 20:39 Відповісти
Завтра пів країни з корочками інвалідів будуть 😀
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15.07.2021 18:21 Відповісти
 
 