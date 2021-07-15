Людей з інвалідністю обслуговуватимуть позачергово в будь-яких касах і пропускатимуть на КПП, - закон
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає позачергове обслуговування осіб з інвалідністю, їхнє пріоритетне право на проходження контролю в пунктах пропуску.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
За законопроєкт 4113 проголосував 341 народний депутат.
Відповідно до закону, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного), мають право на позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності і підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Особи з інвалідністю, які направляються на лікування, особи з інвалідністю першої групи і діти з інвалідністю мають право на пріоритет у разі проходження пунктів пропуску через кордон України і контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території.
Закон набуває чинності в день, наступний за днем його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені здається, тут не в законі справа, а елементарній людяності, терпимості, якої нашому суспільству, на превеликий жаль, бракує. Це одне з перших, що відрізняє нас, українців, від цивілізованої Європи, до якої ми так прагнемо.
зелена мразота готуєтся зустричати вкорочених впопучленців даунбасу та лікуватиїх за наш кошт