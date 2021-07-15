Людей з інвалідністю обслуговуватимуть позачергово в будь-яких касах і пропускатимуть на КПП, - закон

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає позачергове обслуговування осіб з інвалідністю, їхнє пріоритетне право на проходження контролю в пунктах пропуску.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За законопроєкт 4113 проголосував 341 народний депутат.

Відповідно до закону, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного), мають право на позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності і підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Особи з інвалідністю, які направляються на лікування, особи з інвалідністю першої групи і діти з інвалідністю мають право на пріоритет у разі проходження пунктів пропуску через кордон України і контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території.

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Закон набуває чинності в день, наступний за днем ​​його опублікування.