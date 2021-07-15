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Призначення Монастирського очільником МВС комітет Ради розгляне завтра зранку, - депутат "Голосу" Осадчук

Призначення Монастирського очільником МВС комітет Ради розгляне завтра зранку, - депутат

Голоси за призначення поки що голови комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ на засіданні точно знайдуться. Очікується, що вся процедура займе не довше 15 хвилин.

Про це журналістам сказав член комітету, народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Призначено засідання комітету - завтра (16 липня. - Ред.) о 9:30 в приміщенні комітетів", - сказав Осадчук.

Він прогнозує, що рішення комітет може прийняти вже до 9:45. "Потрібна кількість голосів, щоб підтримати подання, в комітеті точно буде", - зазначив Осадчук. До складу комітету входять 25 депутатів. Для ухвалення рішення потрібно як мінімум 13 голосів.

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"Ми продовжили роботу комітету до 7 вересня, тобто ми не йдемо в формальну відпустку, тому, так розумію, до цього часу мені доведеться виконувати обов'язки голови комітету, оскільки Верховна Рада вже не встигне призначити нового керівника. Хоча, думаю, "Слуги народу" визначатися раніше, і зрозуміло, що вони не віддадуть опозиції керівництво в такому комітеті", - додав Осадчук.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Автор: 

ВР (15021) комітет (370) МВС (3509) Монастирський Денис (392) Осадчук Андрій (41)


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Назначение Монастырского главой МВД комитет Рады рассмотрит завтра утро, - депутат "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 8837
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15.07.2021 16:13 Відповісти
Шо ты постишь постоянно эту хрень?
Думаешь, Кива тупее тебя или его диссертация хуже, чем у других?
Сильно сомневаюсь.
Если вы такие умные, то почему не ходите строем, как говорят вренные.
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15.07.2021 16:17 Відповісти
з тупорилими зебілами типу тебе спілкуватись- себе не поважати.
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16.07.2021 12:14 Відповісти
Я, благодаря слугам уродов, начала отличать алкашей от наркош. Этот - алкаш. Зуб даю (бубачкин).
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15.07.2021 16:25 Відповісти
В зеленом стаде алкаш это тот у которого дорожка после стакана...а наркоша это тот у которого вначале дорожка и потом стакан...и делятся они в зеленом стаде примерно пополам...
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15.07.2021 16:33 Відповісти
Спасибо. Не думала, что у них там всё так сложно.)))
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15.07.2021 16:36 Відповісти
якось до осені протримається, діждашись авакова премєра
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15.07.2021 17:21 Відповісти
 
 