Призначення Монастирського очільником МВС комітет Ради розгляне завтра зранку, - депутат "Голосу" Осадчук

Голоси за призначення поки що голови комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ на засіданні точно знайдуться. Очікується, що вся процедура займе не довше 15 хвилин.

Про це журналістам сказав член комітету, народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Призначено засідання комітету - завтра (16 липня. - Ред.) о 9:30 в приміщенні комітетів", - сказав Осадчук.

Він прогнозує, що рішення комітет може прийняти вже до 9:45. "Потрібна кількість голосів, щоб підтримати подання, в комітеті точно буде", - зазначив Осадчук. До складу комітету входять 25 депутатів. Для ухвалення рішення потрібно як мінімум 13 голосів.

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"Ми продовжили роботу комітету до 7 вересня, тобто ми не йдемо в формальну відпустку, тому, так розумію, до цього часу мені доведеться виконувати обов'язки голови комітету, оскільки Верховна Рада вже не встигне призначити нового керівника. Хоча, думаю, "Слуги народу" визначатися раніше, і зрозуміло, що вони не віддадуть опозиції керівництво в такому комітеті", - додав Осадчук.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.