Опозиційну білоруську письменницю Алексієвич не пустили на літак у Берліні через неправдиве повідомлення про бомбу

Нобелевську лауреатку, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич не пустили на літак у Берліні через повідомлення про бомбу в її речах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Алексієвич увечері 14 липня мала вилетіти з Берліна до Вроцлава на зустріч із лауреатом Нобелівської премії Ольгою Токарчук. "Світлана Алексієвич мала приїхати до Вроцлава до півночі. Пізно ввечері ми дізналися, що її затримали в аеропорту Берліна, тому що в її речах нібито була бомба", - повідомили у фонді Токарчук.

Речі Алексієвич оглянули й не знайшли нічого небезпечного. Проте на літак письменниця запізнилася. До Вроцлава вона їхала машиною.

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Алексієвич - перший білоруський лауреат Нобелівської премії. Нобелівську премію з літератури 2015 року було присуджено письменниці "за поліфонічну творчість - пам'ятник стражданню і мужності в наш час". Серед її творів книги - "У війни не жіноче обличчя" (1985), "Чорнобильська молитва" (1997), "Час second-hand" (2013).