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Новини
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Опозиційну білоруську письменницю Алексієвич не пустили на літак у Берліні через неправдиве повідомлення про бомбу

Опозиційну білоруську письменницю Алексієвич не пустили на літак у Берліні через неправдиве повідомлення про бомбу

Нобелевську лауреатку, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич не пустили на літак у Берліні через повідомлення про бомбу в її речах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Алексієвич увечері 14 липня мала вилетіти з Берліна до Вроцлава на зустріч із лауреатом Нобелівської премії Ольгою Токарчук. "Світлана Алексієвич мала приїхати до Вроцлава до півночі. Пізно ввечері ми дізналися, що її затримали в аеропорту Берліна, тому що в її речах нібито була бомба", - повідомили у фонді Токарчук.

Речі Алексієвич оглянули й не знайшли нічого небезпечного. Проте на літак письменниця запізнилася. До Вроцлава вона їхала машиною.

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Алексієвич - перший білоруський лауреат Нобелівської премії. Нобелівську премію з літератури 2015 року було присуджено письменниці "за поліфонічну творчість - пам'ятник стражданню і мужності в наш час". Серед її творів книги - "У війни не жіноче обличчя" (1985), "Чорнобильська молитва" (1997), "Час second-hand" (2013).

Автор: 

Білорусь (7958) мінування (1218) Алексієвич Світлана (22)


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Топ коментарі
+12
Білоруське КГБ оригінальністю не вирізняється...
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15.07.2021 16:17
+8
Ну вот дождались. КГБ уже теракты проводит посреди Европы.
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15.07.2021 16:21
+2
Що не кажи а МГБ-КГБ це гарна школа !!!))))
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15.07.2021 16:27
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Білоруське КГБ оригінальністю не вирізняється...
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15.07.2021 16:17 Відповісти
Ну вот дождались. КГБ уже теракты проводит посреди Европы.
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15.07.2021 16:21 Відповісти
Що не кажи а МГБ-КГБ це гарна школа !!!))))
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15.07.2021 16:27 Відповісти
Это куйло гадит нашему Александру Армагедонскому....а на людях в десна целуются.)
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15.07.2021 16:33 Відповісти
британська школа набагато краща...дуже секретні документи залишити на зупинці, це, як в шпигунських детективах 60-х років - найбільш доступно для обивателя...
серіал з голобородьком не хуже, канєшно...отже, і у в нашій школі не перевелись фахівці
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15.07.2021 16:33 Відповісти
і у в нашій школі не перевелись фахівці-------------А це яка школа ???)))
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15.07.2021 16:37 Відповісти
вітчизняна...а не "МГБ-КГБ це гарна школа !!!))))"
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15.07.2021 16:40 Відповісти
В В В самолет! Или на борт!!! Не робiть помилок, як адепти рюсьського мiра. А краще, друкуйтесь мовою!
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15.07.2021 16:29 Відповісти
Так в в России, Беларуссии и СССР было и 20, и 30 и 40 лет назад.
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15.07.2021 16:51 Відповісти
Гебешно-хуйловсько-кацапсяча методика, лаптями аж пре😏
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15.07.2021 18:18 Відповісти
менты не айтишники, думать не хотят и не умеют
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15.07.2021 18:46 Відповісти
Скільки секунд може йти перевірка?
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15.07.2021 18:55 Відповісти
Удивительно как легко манипулируют европой путинские спецслужбы .
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15.07.2021 19:33 Відповісти
 
 