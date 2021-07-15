"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Разумкова: Кадрових змін у Раді не планують

Дмитра Разумкова називають ефективним спікером Верховної Ради України. У нього є чітка позиція, тому ходять чутки про його окремий політичний проєкт. Однак, кадрових змін у ВРУ поки не планують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Дмитро Олександрович має свою політичну позицію. З деяких питань він займає свою окрему позицію, як народний депутат", - підкреслив парламентарій.

За його словами, Разумков, як і інші колеги з команди, має генезис політтехнолога.

Корнієнко назвав спікера Ради першим ефективним главою уряду за останні кілька скликань. Він жорстко працює в рамках регламенту, не дозволяє порушень, як його попередники. У залі ВРУ не переголосують закони і не розглядають питання по другому разу.

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