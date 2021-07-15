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"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Разумкова: Кадрових змін у Раді не планують

Дмитра Разумкова називають ефективним спікером Верховної Ради України. У нього є чітка позиція, тому ходять чутки про його окремий політичний проєкт. Однак, кадрових змін у ВРУ поки не планують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Дмитро Олександрович має свою політичну позицію. З деяких питань він займає свою окрему позицію, як народний депутат", - підкреслив парламентарій.

За його словами, Разумков, як і інші колеги з команди, має генезис політтехнолога.

Корнієнко назвав спікера Ради першим ефективним главою уряду за останні кілька скликань. Він жорстко працює в рамках регламенту, не дозволяє порушень, як його попередники. У залі ВРУ не переголосують закони і не розглядають питання по другому разу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль

Автор: 

ВР (15021) відставка (1470) Разумков Дмитро (1528) Корнієнко Олександр (666)


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От разумкова зависит какой рейтинг ослу и его зеленому стаду нарисовать...поэтому оно пока не прикасаемо...
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15.07.2021 16:29 Відповісти
Корнієнко -це пузатий соснолюбітєль? Та вони ж з арахамкою відомі роздуватєлі інфопробнічков ... Роздувають- заперчують- аправєргають - й давай по-новій у попа була собака...
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15.07.2021 17:15 Відповісти
Рыбоглаз совершенно четко дал понять, что собирается собираться. То ли линять, то ли еще куда. Его заявления по поводу канабиса и снбо - это по сути объявление клоуну, что тот есть дурак. И ведь все как совпало с уходом Авакова Все это не совпадения, конечно, а часть одного целого.
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15.07.2021 16:31 Відповісти
У него есть четкая позиция/ И, главное, честная. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.
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15.07.2021 16:31 Відповісти
Что бы в зеленом стаде не было рыл которые работают на олигархов...это стадо надо полностью уничтожить..
В зеленом стаде все поголовно работают на того или иного олигарха...и рыбий глаз со своей чОткой позицией не исключение..
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15.07.2021 16:37 Відповісти
Умение врать-профессиональная особенность барыг. Поэтому Разумков так хорошо вписался в воровскую мафию Коломойского./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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15.07.2021 16:53 Відповісти
После Дубины из партии зебилов никого исключать не будут, что бы они не вытворяли. А зеледент сам уже так свою же партию опозорил, что зепутаты видят свое спасение от уголовных дел только в Разумкове, более вменяемых чем он в этом сборище клоунов больше нет.
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15.07.2021 16:36 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎15.‎07.‎2021

К. Тимошенко о Разумкове " ... а этот .... в засаде, да он нас первым сдаст, сколько его держать будете ?"

Второй день в ОПУ бушует скандал. К. Тимошенко открытым текстом обвиняет Ермака в "...полном п...це с Америкой" и его же и Вениславского в "...полном п...це в суде". Совершенно непечатно об увольнении Авакова. Зеленский пока молчит.

Убирая руководителя аппарата ОПУ Днепрова Зеленский думал, что его обязательная работа с документами изменится. И не ошибся. Теперь документы ему не носят вообще.

Ни в планах перспективного планирования Государственного департамента США, ни в сводке плановых мероприятий администрации президента США на июль 2021 г. не было и не появилось никаких мероприятий связанных с визитом Зеленского в США.

Европейская комиссия по межведомственным отношениям и прогнозированию исключила из перспективного плана комиссии на III кв. 2021 года вопрос о предоставлении Украине второго транша в размере 600 млн. евро.

Верховная Рада Украины освободила от занимаемой должности министра внутренних дел Авакова по его заявлению.


Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.
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15.07.2021 16:44 Відповісти
 
 