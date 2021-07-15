"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Разумкова: Кадрових змін у Раді не планують
Дмитра Разумкова називають ефективним спікером Верховної Ради України. У нього є чітка позиція, тому ходять чутки про його окремий політичний проєкт. Однак, кадрових змін у ВРУ поки не планують.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Дмитро Олександрович має свою політичну позицію. З деяких питань він займає свою окрему позицію, як народний депутат", - підкреслив парламентарій.
За його словами, Разумков, як і інші колеги з команди, має генезис політтехнолога.
Корнієнко назвав спікера Ради першим ефективним главою уряду за останні кілька скликань. Він жорстко працює в рамках регламенту, не дозволяє порушень, як його попередники. У залі ВРУ не переголосують закони і не розглядають питання по другому разу.
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В зеленом стаде все поголовно работают на того или иного олигарха...и рыбий глаз со своей чОткой позицией не исключение..
15.07.2021
К. Тимошенко о Разумкове " ... а этот .... в засаде, да он нас первым сдаст, сколько его держать будете ?"
Второй день в ОПУ бушует скандал. К. Тимошенко открытым текстом обвиняет Ермака в "...полном п...це с Америкой" и его же и Вениславского в "...полном п...це в суде". Совершенно непечатно об увольнении Авакова. Зеленский пока молчит.
Убирая руководителя аппарата ОПУ Днепрова Зеленский думал, что его обязательная работа с документами изменится. И не ошибся. Теперь документы ему не носят вообще.
Ни в планах перспективного планирования Государственного департамента США, ни в сводке плановых мероприятий администрации президента США на июль 2021 г. не было и не появилось никаких мероприятий связанных с визитом Зеленского в США.
Европейская комиссия по межведомственным отношениям и прогнозированию исключила из перспективного плана комиссии на III кв. 2021 года вопрос о предоставлении Украине второго транша в размере 600 млн. евро.
Верховная Рада Украины освободила от занимаемой должности министра внутренних дел Авакова по его заявлению.
Голосами депутатов партии "Слуга народа" - 218, ОПЗЖ - 24, "Батькивщина" - 21 принят законопроект №3508-д предусматривающий списание и реструктуризацию большей части 58 млрд. гривен задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ.
При этом задолженность населения за услуги теплоснабжения на на 1 апреля 2021 года составляют 24,5 млрд. гривен остаются без возможности реструктуризации и отсрочек выплат. При этом в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а финансирование этого .будет осуществляться из за счет средств специального фонда государственного бюджета, которого еще не существует. Фактически собственникам предприятий ТЭС (основные - Ахметов\Коломойский) "Слуга народа" -, ОПЗЖ , "Батькивщина" - и т.д. подарили 50 млрд. гривен, которые государство намеревается вернуть в бюджет штрафами с населения и увеличением налогов.