Стрілянина на чеченському весіллі під Одесою: Автомат легальний, Крамаренкові, який стріляв, загрожує до 7 років
Сьогодні Комінтернівський районний суд Одеської області розгляне питання про обрання запобіжного заходу Кирилу Крамаренку, який посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
За словами джерела, поліція вилучила відео з ресторану, де святкували весілля, гостем на якому був Крамаренко, і за маршрутами пересування гостей, щоб перевірити, чи були інші інциденти зі зброєю.
- Автомат легальний, це вважається мисливський карабін, зареєстрований на цю людину в 2019 році, - розповіло джерело.
Навіщо він його взяв на весілля, як часто возить з собою і з якою метою, правоохоронці ще мають з'ясувати.
Також встановлено особи гостей і щодо них міграційна поліція Нацполіції спільно з Державною митною службою проводять перевірку. У більшості з них - громадянство України. Частина має посвідки на проживання, оформлені після вступу в шлюб. Зараз перевіряється законність отримання таких посвідок на проживання.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в селі Фонтанка під Одесою чоловік посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.
Таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліція оголосила план "Перехоплення" і затримала того, хто стріляв. Справу розслідують за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.
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а если автомат, то как он вообще может быть легальным?
пишут сами не зная о чем.
лишь бы нервы читателям попортить.
уж если легальный, так пишите, что карабин и заголовок исправьте.
а уж если автомат, так пишите, посадили чеченца? и если нет, то почему и какая награда за его поимку установлена?
Росії треба було зберегти заводи з випуску зброї - от вона і "впарювала всяку "хрєнь" під виглядом "мисливської"
Там не много оружейных заводов было.
Весь вопрос в УЖЕ ПРОИЗВЕДЁННОМ и НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СКЛАДИРОВАНИЯ для нужд армии и МВД.
Вот, поэтому и начали придумывать всякий "охотничий" эрзац.
Патронное производство, тоже начали под определённый профиль настраивать (нас, это тоже не минуло. Луганский патронный, гнал серии, 7,62х39 именно охотничий).
https://atlanticfirearms.com/kr9-pistol-kalashnikov-usa KP-9 PISTOL- KALASHNIKOV USA
а то о чем мамка не знает - легко и быстро - от такой я милитарист.
А есть необходимость? Вам постонно грозит опасность?
Так оно необходимо? Вам угрожает там опасность? Были случаи, когда нужно было оружие?
Было дело, пригодилась. А вам постоянное ношение оружия - пригодилось? Вам там что-то таки угрожает, что есть необходимость в постоянном ношении оружия с собой?
Евангелие от Луки 22:36
криміналу плювати на будь-які закони пов'язані зі зброєю. якщо їм треба - вони знайдуть інструменти. для того, щоб бути ефективно захищеним, адекватно оцінюючи виклики 21 століття, вогнепальна зброя - найефективніший інструмент для захисту.
також хочу у вас запитати: ви довіряєте урядові? питання риторичне, я думаю, що не довіряєте. то ви вважаєте, що уряд повинен акумулювати усю зброю яка в країні є?
Та ні, боже упаси такого "захисту", коли людина, що мнить себе адекватною, буде палити зі зброї на вулиці.
"для того, щоб бути ефективно захищеним, адекватно оцінюючи виклики 21 століття, вогнепальна зброя - найефективніший інструмент для захисту."
Вогнепальна зброя може тільки вбивати, або ранити - захищати від пострілів з іншої зброї вона аж ніяк не здатна.
"ви довіряєте урядові? питання риторичне, я думаю, що не довіряєте. то ви вважаєте, що уряд повинен акумулювати усю зброю яка в країні є?"
Я не довіряю незнайомим людям зі зброєю, бо занадто багато неадекватів, яким може зірвати дах у будь-який момент. І дуже бажано, щоб у цей момент у них не було б зброї у руках.
а скільки випадків пограбування на вулиці, побиття, гвалтування, ви знаєте? порівняйте ці дві величини
я кажу не про людину, яка мнить себе адекватною. я кажу про людину, яка пройшла процедуру перевірки перед тим, як придбати зброю. тобто вона є психічно здорова, не наркоман, не судима. не існує такої легалізації зброї, де хто завгодно купує що завгодно і ніхто за цим не слідкує, навіть в сша
вогнепальна зброя не може вбивати - ще один секрет. вбивати може виключно людина. якщо людина хоче вбити - вона використає будь-який інструмент, який їй захочеться, коли їй захочеться. це може бути ніж, сокира, вогнепальна зброя
за вашою ж логікою машина теж вбиває. але машина - це занадто зручно і звично, щоб від неї відмовлятися, правда? зі зброєю також можна займатися спортом, там нікого вбивати не треба.
я не казав, що вогнепал захищає від кулі, яка вилітає з іншого вогнепалу. я взагалі не казав саме про захист від вогнепалу. я казав про захист в цілому.
ви не відповіли на питання щодо уряду.
і знову ж таки: неадекватна людина, яка хоче нашкодити іншим людям, знайде все, що їй потрібно, щоб це втілити у життя, ваші заборони не допоможуть. в американських штатах, де заборонено все по максимуму для законослухняних громадян, найбільша кількість випадків застосування зброї з поганими намірами
ви настільки боїтеся гіпотетичної ситуації, яка має надзвичайно малий шанс, якщо порівнювати із ситуаціями, де може знадобитися зброя для самозахисту, що хочете усіх інших людей позбавити права захищатися як індивідуально, так і від уряду. просто щоб "почуватися" у безпеці. насправді це почуття нічого спільного з реальністю не має.
Виходячи з того, що в Україні законослухняні громадяни не маєть володіти зброєю, окрім мисливської і нагородної (про нагородцу - це треш якийсь, бо це є обхід закону), Україна - поганий приклад. А от США, де вільний продаж зброї населенню - приклад хороший - там дуже багато випадків кожного року, коли громадянин, що був до того законослухняним, починає стріляти серед вулиці чи у суспільному приміщенні і когось вбиває при цьому.
в США не існує вільного продажу зброї, це міф, яким уряд/змі залякує людей, щоб вони не озброїлися. вам треба пройти там майже всі ті самі перевірки, як і у нас. при чому ваші документи буде перевіряти ФБР.
я вам більше скажу, у нас більш вільний продаж зброї, ніж у США. чому? тому що у нас тупо можно піти за 200 баксів купити дозвіл на зброю майже без ризиків. в США це неможливо, тільки купляти нелегальний ствол та ризикувати нарватися на полісменів
попри те, що в нас більш вільний продаж зброї, у нас немає проблем зі зброєю. чому? тому що зброя не стріляє, стріляють люди. в США багато проблем із бандами та наркотиками. банди вирішують питання виключно із застосуванням зброї. у нас є такі проблеми? немає
я з вами згоден, що США - хороший приклад. але "дуже багато випадків" - це просто відкрита брехня. я не знаю, хто вас змусив у це повірити, але мені шкода, що так сталось. насправді вірогідність загинути або навіть бути пораненим у мас шутінгу - 0.04 на 100,000 людей. майже настільки вірогідно як бути ураженим блискавкою. навмисне вбивство - це лише 0.1% від усіх правопорушень в США. і це враховуючи УСІ вбивства, не тільки зі зброєю. а вбивств кулаками/ногами/ножами більше, ніж вбивств з застосуванням зброї. і мас шутінги - це лише невелика частина цих 0.1%
вам просто дуже нахабно збрехали, щоб ви і далі боялися зброї.
пруф стаття - https://theconversation.com/have-we-become-too-paranoid-about-mass-shootings-125364. всередині є також посилання на офіційні та приватні дослідження.
також більша частина (десь у три рази більше, ніж у інших штатах) мас шутінгів, трапилася у каліфорнії, де надзвичайно злі закони щодо зброї. носити пістолет не можна, мати магазини більше за 10 набоїв не можна, купити все дуже складно. також у штаті нью-йорк, де закони ще більш злі і ви взагалі не маєте права володіти нарізним напівавтоматичним карабіном (що є найбільш популярною зброєю в США після пістолету), а також не можете носити пістолет, не так давно було аж 10 стрілянин за добу. тому як бачите, криміналу такі закони тільки допомагають.
зрозумійте, я не намагаюсь змінити вашу позицію на 180 градусів. я просто хочу, щоб ви були більше освідчені у цій темі та не велися на відверту брехню та маніпуляцію з боку змі. якщо вам не подобається зброя, не володійте нею, але не змушуйте усіх інших відмовитись від захисту себе та своєї сім'ї.
Шта?
настало время о....ных историй
Источник: https://censor.net/ru/n3277342
скоро, при такой императрице Зеле, умеющей стоять на коленях, перед кем надо, все засланцы хйла будут быковать в Раде
наголосувалы, одноклеточные..
По сути они находятся в черте города Одессы , но местным князькам отдавать приморские территории на баланс Одессы не хочется . Типа - пусть Одесса строится в степи , а князьки будут бабло поднимать за коммунальную землю у моря якобы в коминтерновском районе , а по сути в 20 минутах от центра города и порта и с отличными одесскими шоссе
оно сначала передернуло затвор стволом вниз, а потом начало ствол задирать, направляя его не пойми куда
Потом 10000 раз подумают перед тем что дурью маяться.
пс. это поступки от безнаказанности.
А застосування - 100% нелегальне
це все, що треба знати про поліцію Одеської області та їхній паспортний стіл