Стрілянина на чеченському весіллі під Одесою: Автомат легальний, Крамаренкові, який стріляв, загрожує до 7 років

Сьогодні Комінтернівський районний суд Одеської області розгляне питання про обрання запобіжного заходу Кирилу Крамаренку, який посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, поліція вилучила відео з ресторану, де святкували весілля, гостем на якому був Крамаренко, і за маршрутами пересування гостей, щоб перевірити, чи були інші інциденти зі зброєю.

- Автомат легальний, це вважається мисливський карабін, зареєстрований на цю людину в 2019 році, - розповіло джерело.

Навіщо він його взяв на весілля, як часто возить з собою і з якою метою, правоохоронці ще мають з'ясувати.

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Також встановлено особи гостей і щодо них міграційна поліція Нацполіції спільно з Державною митною службою проводять перевірку. У більшості з них - громадянство України. Частина має посвідки на проживання, оформлені після вступу в шлюб. Зараз перевіряється законність отримання таких посвідок на проживання.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в селі Фонтанка під Одесою чоловік посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

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Таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліція оголосила план "Перехоплення" і затримала того, хто стріляв. Справу розслідують за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.