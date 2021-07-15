УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11265 відвідувачів онлайн
Новини
7 201 54

Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина

Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина

Укрзалізниця перебуває у катастрофічному стані, і на це є дві причини – неефективне управління та повальна корупція.

Про це заявила народний депутат, глава Тимчасової слідчої комісії по УЗ Юлія Гришина.

"Укрзалізниця, державне стратегічне підприємство, яке завжди, всю історію України було одним з основних наповнювачів державного бюджету, за чотири останні роки стало збитковим, а в 2020 році ситуація стала абсолютно критичною. Саме тому була створена ТСК – щоб розібратися, чому підприємство збиткове, люди звільнені, а зарплат немає", - пояснила вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона також заявила, що є дві основні причини, через які стан УЗ оцінюється як критичний.

"Є дві основні причини. Перша – це управління, яке є неефективним, несистемним і, можна сказати, деструктивним. А друга - це корупція. Корупція в УЗ сягає величезних масштабів. І, на жаль, поки ці дві прчини разом будуть існувати, ми не побачимо жодних покращень в сфері існування УЗ", - переконана Гришина.

За її словами, інфраструктура УЗ наразі  в критичному стані, і причиною є системна деструктивна робота керівництва УЗ, і вона посилилася, коли в компанії з’явилася Наглядова рада. Саме тому зараз розробляється законопроєкт, який буде змінювати принципи роботи Наглядових рад.

"Основна ідея - не може бути така ситуація, коли керівництво підприємства отримує сотні тисяч гривень, а звичайні працівники, на плечах яких тримається це підприємство, отримують 5-7 тисяч. А друге – обов’язково повинен бути зв’язок між рівнем заробітної плати керівників і наслідками їх роботи. Не може бути, що підприємство працює в мінус 12 млрд, а керівництво отримує сотні тисяч гривень" - резюмувала Гришина.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, заявив, що спочатку необхідно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, експлуатація окремих ділянок вже небезпечна, і без реформування УЗ кількість аварій на залізниці зростатиме.

Автор: 

Укрзалізниця (6890) Гришина Юлія (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
серОжа лещенко ни какой катастрофы не видит...пол миллиона гривен исправно капают на его зарплатную карточку...каждый месяц..
показати весь коментар
15.07.2021 17:04
+17
Там же ещё один Зелёный спецЫалист Сирожа Лещ руководит,не может того быть.Это-проделки Порошенко.
показати весь коментар
15.07.2021 17:05
+14
вы только вдумайтесь ТРИ года самых честных в мире зе-парней, и все пришло в негодность, тотальная коррупция, и серлещи на прикорме... вот вам и барыги
показати весь коментар
15.07.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
серОжа лещенко ни какой катастрофы не видит...пол миллиона гривен исправно капают на его зарплатную карточку...каждый месяц..
показати весь коментар
15.07.2021 17:04 Відповісти
Так это на кофе.
показати весь коментар
15.07.2021 17:20 Відповісти
Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина - Цензор.НЕТ 5469
показати весь коментар
15.07.2021 17:20 Відповісти
Не это Порошенко ,ночами, уголь с вагонов воровал
показати весь коментар
15.07.2021 17:29 Відповісти
И вагоны варовал,зелебобы херню гнать не будут.
показати весь коментар
15.07.2021 18:41 Відповісти
Там же ещё один Зелёный спецЫалист Сирожа Лещ руководит,не может того быть.Это-проделки Порошенко.
показати весь коментар
15.07.2021 17:05 Відповісти
Новый дипломат компромата собирает....
показати весь коментар
15.07.2021 17:12 Відповісти
Не может такого быть, там же набсовет с Сырожой Лещенко и зарплатами по 0,5 ляма.
показати весь коментар
15.07.2021 17:06 Відповісти
Тяжкое наследие режима Порошенко А, и эта, как её, во - зелёная энергетика!
показати весь коментар
15.07.2021 17:21 Відповісти
Да, во всем виновата зелёная энергетика и лично Порошенко
показати весь коментар
15.07.2021 17:23 Відповісти
Да!
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 6015
показати весь коментар
15.07.2021 17:29 Відповісти

Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 4269
показати весь коментар
15.07.2021 17:32 Відповісти
Про Мертвое море слышали? Пэдра убил...
показати весь коментар
15.07.2021 17:36 Відповісти
простаизкупавшесь!..
показати весь коментар
15.07.2021 17:43 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2021 17:43 Відповісти
Страшный человек, однако
показати весь коментар
15.07.2021 17:52 Відповісти
Если бы только УЗ. У зеленой пошести кругом полная задница, от энергетики до социалки.

Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 6650
показати весь коментар
15.07.2021 17:23 Відповісти
пока он шаурму жрет и играет в автоматы, ушлые схемы мутят, пропихивают поправки через что только можно, а зебобики голосуют не читая за бабки в конверте
показати весь коментар
15.07.2021 17:27 Відповісти
На это и был расчет, клоуна в кресло и руби бабло сколько влезет, но 73 процента подумали иначе ))))))
показати весь коментар
15.07.2021 17:42 Відповісти
Чем думали? Там нечем, доказано эмпирически.
показати весь коментар
15.07.2021 17:49 Відповісти
Думается с канабисом все у них получится....рванут со старта уши отлетят.Зеленая и энергетика одновременно.
показати весь коментар
15.07.2021 17:29 Відповісти
вы только вдумайтесь ТРИ года самых честных в мире зе-парней, и все пришло в негодность, тотальная коррупция, и серлещи на прикорме... вот вам и барыги
показати весь коментар
15.07.2021 17:07 Відповісти
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 2166
показати весь коментар
15.07.2021 17:25 Відповісти
Якби ж він знав наперед,що сипав грошима перед свинями...
показати весь коментар
15.07.2021 18:29 Відповісти
Навіть синок Яника не зміг вбити, а зелені - РРРАЗ !
показати весь коментар
15.07.2021 17:08 Відповісти
всё бабло отбирает медведька...как мёд...лещенко это шавка ..там очень много черных кардиналовских они здеся сваи фамилии не высвечюются...
показати весь коментар
15.07.2021 17:09 Відповісти
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 7641
показати весь коментар
15.07.2021 17:26 Відповісти
Молодцы ЗЕкоманда, я в вас верил что вы это сможете
показати весь коментар
15.07.2021 17:09 Відповісти
Так вот они какие зеленые свинарчуки.... 73% продажных барыг на крови.Вайвайвай(
показати весь коментар
15.07.2021 17:09 Відповісти
"достойные продолжатели".....
показати весь коментар
15.07.2021 17:12 Відповісти
Зебилы очень способные ребята.... на свою Ж приключения найти......а главная цель в жизни концерт киркоровых и басты не пропустить...пацаны к успеху идут всегда.
показати весь коментар
15.07.2021 17:17 Відповісти
Вранье.



Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 2752
показати весь коментар
15.07.2021 17:28 Відповісти
Апшори, апшори! Ліпєцка хвабріка...
показати весь коментар
15.07.2021 23:07 Відповісти
Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина - Цензор.НЕТ 4587
показати весь коментар
15.07.2021 17:30 Відповісти
Не может быть там сырожа Лещенко и куча наблюдательных иностранцев с огромнвми зарплатами!!!
показати весь коментар
15.07.2021 17:11 Відповісти
ЗЕдебіли ви зробили це разом....
показати весь коментар
15.07.2021 17:14 Відповісти
а кто то пробовал бороться с этой "коррупцией и деструктивным управлением"?
показати весь коментар
15.07.2021 17:15 Відповісти
Клятый Порошенко, астанавитесь! 🤭
показати весь коментар
15.07.2021 17:15 Відповісти
Донаблюдались, на блю датели!
Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина - Цензор.НЕТ 4202
показати весь коментар
15.07.2021 17:16 Відповісти
Вcе, что государственное, на грани катастрофы. Приватизация, сукины дети, только приватизация. Частник моментально вышвирнет всех паразитов, которые харчуються с госпредприятий, на лютый мороз. Еще и заставит вернуть украденое.
показати весь коментар
15.07.2021 17:19 Відповісти
Та да. Есть у нас частник - Ринат Леонидович. Только и ноет: то расценки УЗ не смейте поднимать, то ренту на добычу руды, то дай ему дотацию на уголь, то введи пошлину на металлолом, то портовый сбор велик. И нет его хотелкам ни конца ни края.
показати весь коментар
15.07.2021 18:57 Відповісти
Идет системная работа по развалу зекраины...под одобрямс быдла Какая отрасль не в кризисе Через полгода и военных возить будет нечем и не по чему.
показати весь коментар
15.07.2021 17:21 Відповісти
Все наблюдательные советы - нахлебники, бездельники и коррупционеры.
Сидят на шее, нихрена не делают, закрывают на всё глаза за высокие зря платы.
Гнать всех в шею поганой метлой!
показати весь коментар
15.07.2021 17:22 Відповісти
Как так? Слуги жеж коррупцию никак разглядеть не могут. Верещучка ж врать не будет...
показати весь коментар
15.07.2021 17:38 Відповісти
В этом виноват дебильный нарот.
показати весь коментар
15.07.2021 17:22 Відповісти
А куда смотрит наблюдательный совет с их миллионными зарплатами?
Борцун Лещенко, ау?
показати весь коментар
15.07.2021 17:31 Відповісти
В Белом доме подтвердили, что ожидаютhttps://nv.ua/opinion/ssha-o-chem-zelenskiy-budet-govorit-s-baydenom-poslednie-novosti-50171214.html визита президента Украины Владимира Зеленского в США этим летом. Однако конкретную дату назвать не смогли.

А вовина нова мендельвоша заявила- Делегация Украины готовится вылететь в США для подготовки его встречи с Байденом
Подготовка к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сейчас находится в самой активной фазе
показати весь коментар
15.07.2021 17:38 Відповісти
Байдену приготуватися до візиту: тепер, мабуть, Йеллоустоун почне вивергатися...
показати весь коментар
15.07.2021 18:37 Відповісти
То все фигня, зато игорный бизнес расцветет пышным цветом...
показати весь коментар
15.07.2021 19:19 Відповісти
да вся страна уже в Катастрофе последние 2 года.. к конце каденции зеленского будет полная жопа и хаос во всех сверах страны
показати весь коментар
15.07.2021 19:23 Відповісти
Скажем спасиба одному сывочолому жму-руку-обнимаю, при котором прошла типа реформа корпоративного управления, что Кабмин практически потерял право на управление своей собственностью, зато введены мутные Набсоветы с миллионными зарплатами, которые используют госкомпании как свои частные.
показати весь коментар
15.07.2021 22:25 Відповісти
Гдє ж ти так долго броділ, соколік!? Тут окромья тєбя нєкому і слово молвіть о хітром і коварном Порошенкє! Апшори, апшори!!!
Ліпєцка хвабріка...)))
показати весь коментар
15.07.2021 23:12 Відповісти
 
 