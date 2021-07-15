Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина
Укрзалізниця перебуває у катастрофічному стані, і на це є дві причини – неефективне управління та повальна корупція.
Про це заявила народний депутат, глава Тимчасової слідчої комісії по УЗ Юлія Гришина.
"Укрзалізниця, державне стратегічне підприємство, яке завжди, всю історію України було одним з основних наповнювачів державного бюджету, за чотири останні роки стало збитковим, а в 2020 році ситуація стала абсолютно критичною. Саме тому була створена ТСК – щоб розібратися, чому підприємство збиткове, люди звільнені, а зарплат немає", - пояснила вона в ефірі телеканалу "Україна 24".
Вона також заявила, що є дві основні причини, через які стан УЗ оцінюється як критичний.
"Є дві основні причини. Перша – це управління, яке є неефективним, несистемним і, можна сказати, деструктивним. А друга - це корупція. Корупція в УЗ сягає величезних масштабів. І, на жаль, поки ці дві прчини разом будуть існувати, ми не побачимо жодних покращень в сфері існування УЗ", - переконана Гришина.
За її словами, інфраструктура УЗ наразі в критичному стані, і причиною є системна деструктивна робота керівництва УЗ, і вона посилилася, коли в компанії з’явилася Наглядова рада. Саме тому зараз розробляється законопроєкт, який буде змінювати принципи роботи Наглядових рад.
"Основна ідея - не може бути така ситуація, коли керівництво підприємства отримує сотні тисяч гривень, а звичайні працівники, на плечах яких тримається це підприємство, отримують 5-7 тисяч. А друге – обов’язково повинен бути зв’язок між рівнем заробітної плати керівників і наслідками їх роботи. Не може бути, що підприємство працює в мінус 12 млрд, а керівництво отримує сотні тисяч гривень" - резюмувала Гришина.
Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, заявив, що спочатку необхідно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.
У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, експлуатація окремих ділянок вже небезпечна, і без реформування УЗ кількість аварій на залізниці зростатиме.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сидят на шее, нихрена не делают, закрывают на всё глаза за высокие зря платы.
Гнать всех в шею поганой метлой!
Борцун Лещенко, ау?
А вовина нова мендельвоша заявила- Делегация Украины готовится вылететь в США для подготовки его встречи с Байденом
Подготовка к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сейчас находится в самой активной фазе
Ліпєцка хвабріка...)))