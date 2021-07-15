УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11269 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 432 13

Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму "тиші", - штаб ООС

Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранено двох українських воїнів, ще один зазнав бойового травмування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Читайте також: У київський госпіталь знову прибув борт з пораненими воїнами. Без допомоги небайдужих українців не впоратися, - волонтерка Воронкова. ФОТО

Внаслідок обстрілу двоє воїнів зазнали поранень, один - бойове травмування. Захисники України перебувають у лікувальному закладі. Стан їх здоров'я - задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території і передали на знищення 102 вибухонебезпечні предмети.

Автор: 

обстріл (28948) поранення (2813) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
15.07.2021 17:45
+11
Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6384
показати весь коментар
15.07.2021 17:58
+7
А у головкокомандующего пианиста - полная тишина, войны нет, войска отвели, каннабис легализовали, налоги для казино снизили, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
показати весь коментар
15.07.2021 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
15.07.2021 17:45 Відповісти
Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 614
показати весь коментар
15.07.2021 17:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 - підтримаю!
показати весь коментар
15.07.2021 17:58 Відповісти
Два украинских воина получили ранения в результате обстрела войсками РФ, у еще одного - боевое травмирование, с начала суток три нарушения режима "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6384
показати весь коментар
15.07.2021 17:58 Відповісти
Ага, сЧас. А "велике крадівництво", а держпідприємства збанкрутити і продати, а земля китайцям і т.п.? Це ж скільки ще вкрасти потрібно? Роботи, непочатий край.
показати весь коментар
15.07.2021 18:08 Відповісти
Дело в том, что это «недоразумение» почувствовало власть и подозреваю, что просто так оно не уйдёт=>уж слишком много косяков/про@бов за два(!!!) года…….
показати весь коментар
15.07.2021 18:33 Відповісти
А у головкокомандующего пианиста - полная тишина, войны нет, войска отвели, каннабис легализовали, налоги для казино снизили, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!
показати весь коментар
15.07.2021 18:06 Відповісти
Одужання Захисникам!
показати весь коментар
15.07.2021 18:40 Відповісти
Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 489
показати весь коментар
15.07.2021 21:08 Відповісти
Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9790

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Юрков. Трагедія сталася в середу, 14 липня.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Софійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області. Зазначається, що 19-річний хлопець служив навідником взводу танкової роти батальйону військової частини А1302.
Обставини загибелі в повідомленні не уточнюються.
«14 липня 2021 року в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Юрков Олександр Олександрович», - йдеться в повідомленні.
Олександр Юрков був 2002 року народження, родом із села Криничувате Софійського району Дніпропетровщини.
показати весь коментар
15.07.2021 21:44 Відповісти
 
 