Двоє українських воїнів зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ, у ще одного - бойове травмування, від початку доби три порушення режиму "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранено двох українських воїнів, ще один зазнав бойового травмування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

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Внаслідок обстрілу двоє воїнів зазнали поранень, один - бойове травмування. Захисники України перебувають у лікувальному закладі. Стан їх здоров'я - задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території і передали на знищення 102 вибухонебезпечні предмети.