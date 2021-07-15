Рада проголосувала за законопроєкти про контроль за викидами в атмосферу і про захист тварин

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що стосується удосконалення регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Також прийнято законопроєкт, що стосується захисту тварин.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На позачерговому засіданні ВРУ народні депутати 236 голосами прийняли в першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Перед голосуванням народний депутат "Слуги народу" Євген Брагар, кажучи про екологію в таких містах, як Маріуполь і Кривий Ріг, заявив, що тут здоров'я у людей гірше не тому, що вони більше п'ють чи курять. "Курять вони так само, як і в інших регіонах", - сказав він. Присутні депутати відреагували на ці слова колеги сміхом та оплесками.

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Також Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт, що стосується захисту тварин.

Зокрема народні депутати проголосували за законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу). За таке рішення - 285 народних депутатів.